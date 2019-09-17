史上17個最具影響力的漢堡之一 衝擊味蕾的橫濱美味「UMAMI BURGER」

2019-09-17 12:42 聯合新聞網 窩日本



【撰文:Shinon/ 窩日本】

我常常不太明白為什麼旅客難得到訪日本，還是愛光顧m字的連鎖快餐店，這裡明明就有更多美味的漢堡啊！除了各種獨立經營的小店，還有來自海外的名牌集團，統統聚集在東京及週邊範圍，選擇多得數之不盡，不吃就是可惜！其中這家UMAMI BURGER自從日本同事的推薦，一直想要拜訪，這次終於一償心願在橫濱的新店試試！

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UMAMI BURGER的名字雖然用上日語“旨味”，意思就是鮮味或美味，但其實它是來自美國的漢堡品牌，在當地擁有很高人氣，也曾獲雜誌選為“Burger of the year”及“世上17個最具影響力的漢堡“之一，味道備受認同。

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它在2017年登陸東京的青山，在2018年9月終於在橫濱港未來開設第二號店！不知是不是新開張不太為人所知的關係，在星期日晚上到訪竟然沒有很多客人，完全不用等候便可以入席了！

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店內用上明亮的色調，配合牆壁的掛畫，以及播放著西方流行音樂，氣氛輕鬆舒適，當日就有不少年輕情侶在約會。

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菜單分開文字版及照片版，雖然每款菜色都有清楚註所用材料，但還是看照片清楚易懂。

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薯條跟漢堡口味眾多，漢堡還有日本分店及港未來分店限定口味，用上香菇等日式材料。不過當我看到松露口味便馬上決定了！我的朋友則點了“manly“的口味，還點了辣肉醬起司薯條跟雞尾酒。

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漢堡不消一會便送上來了，松露香味撲鼻。雖然組合非常簡單，只是麵包夾著起司及漢堡排，但分量充足，吃下去滿口漢堡肉讓人超滿足！在點餐時可以選擇肉的熟度，我們都點了店員推薦的程度而肉質剛好，充滿肉汁！麵包經過適度烘烤後顯得酥香，卻不會烤得過硬，內裡鬆軟但也不會容易被醬汁弄得溼答答變得如麵糊般，直至最後一口也保持美味！

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我也偷吃了一口朋友的漢堡，培根非常香，加上脆脆的炸洋蔥條，口感豐富。這裡的漢堡特別適合喜歡吃肉的人，像我們點這兩款口味都找不到蔬菜的，滿足只想大口吃肉的慾望！

不過很可惜的是薯條送上來已是冷掉了，辣肉醬味道很香但起司硬成一整塊。而且漢堡的份量對女生來説很大，吃完整個包而吃不下薯條了，即使兩個人分吃一份薯條也吃不完，有點浪費。另外雞尾酒的味道也普通，朋友點的“my sour”口味怪怪的，下次還是點推介的奶昔好了。

這裡的漢堡不負其譽，確實很美味，特別是那厚厚的漢堡排，叫人一吃上癮！雖然薯條讓我感到有點失望，但單吃漢堡已夠飽與滿足，還想再次去品嚐！

地址：神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目6－1 MMCruise 1F

營業時間：AM11:00～PM10:00

最近車站：みなとみらい駅

官網：https://umamiburger.jp/

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