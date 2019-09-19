親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

中職／猿100%轉賣樂天有2條件 行政人員需全留用

東京銀座高人氣網紅烏龍麵！ 當日式傳統烏龍麵結合現代潮流風格-Tsuru Ton Tan

2019-09-19 10:59窩日本

【撰文:reeeei/ 窩日本】

Tsuru Ton Tan（つるとんたん）名字乍聽之下或許有些饒口，其實它正是近期在日本擁有超高人氣全新風格的現代烏龍麵店。目前在東京內共有六本木本店、新宿店、銀座店、羽田機場店、丸之內店；大阪的話則有北新地店、本町店、大國町店等。

如果是前往銀座店的話，因為地利關係，還可以從店內俯瞰銀座街景；推薦在天尚未全黑之時前往，可以一次從不同視角體驗兩種截然不同的成熟大人銀座。

分享

Tsuru Ton Tan銀座店內部裝潢一隅。位在東急Plaza裡的絕佳地理位置讓人可以從整面的落地玻璃窗看見銀座街景。

Tsuru Ton Tan營業時間非常長，依照店家不同，時間略有差異，但是基本上都是從中午時段至凌晨四點皆為營業時間。部分店家甚至營業到清晨八點，在日本想吃宵夜卻又吃膩居酒屋的話Tsuru Ton Tan也不失為一個新選擇！

分享

依照去的時間不同會略有差異，但是基本上在午餐時段過後一入席就會送上餐前酒（免費！），店內也有酒吧櫃台提供各式調酒。

水杯為高腳杯，令人感覺有些浮誇（笑）。小杯的則為餐前酒，此為service服務，不需另外付費。

分享

餐廳的每一個小角落都能感受到將日式傳統結合現代風格的設計。

除了餐廳的內裝之外，Tsuru Ton Tan在晚上時段更是會不定時的有現場演出。結合日式傳統樂器三味線以及西式鋼琴的古典演奏，搭配著酒保的特製調酒，真的會讓人擁有進入另一種時空的錯覺呢。

分享

將話題拉回Tsuru Ton Tan的本體－烏龍麵上。其最特別之處在於烏龍麵口味的多元化以及食器的盛裝方式。除了常見的烏龍麵店會出現的口味之外，Tsuru Ton Tan裡最特別的是將和風烏龍麵改為洋式風格，尤其是奶油白醬系列更是廣受女性好評！

分享

咖哩牛筋口味與蛋奶白醬培根義式口味。

而Tsuru Ton Tan另一個會令人留下深刻印象的絕對就是其巨大的烏龍麵擺盤了。第一次前往的人絕對會被烏龍麵碗以及湯杓的驚人size給嚇一跳！

分享

至於為什麼要刻意使用如此巨大的食器呢？店家並沒有特別說明，但是個人私心猜測，這是為了方便客人增麵的設計之一。而這也是Tsuru Ton Tan貼心的地方，在點菜的時候店員便會詢問是否需要更改麵量，從半球麵到三球都可以變更。如果是大食量的朋友絕對不用擔心會吃不飽，至於少食量的少女們則是誠心推薦吃一球左右即可。（實際前往的感想是，烏龍麵的份量跟飽足感真的很驚人。）

分享

一個麵碗絕對是一個少女的臉三倍大（笑）湯勺尺寸也像一般尺寸硬生生放大個三倍的版本。圖為白醬明太子口味以及公益紅絲帶限定粉紅醬口味。

Tsuru Ton Tan每家分店的內裝風格以及菜單都不盡相同，若是有時間的話建議可前往不同店體驗不一樣的氛圍。尤其是店家營業到清晨以及開設在鬧區這兩點，就非常適合來日本玩卻不習慣晚上店家早早就結束營業的夜貓子朋友們。

地址：東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座10階

交通簡介:銀座駅 C3出口直通東急TOKYUPLAZA

營業時間 平日11:00～翌日凌晨04:00。星期日&假日11:00～23:00

定休日：1/1（以百貨營業時間為準）

官網：http://www.tsurutontan.co.jp/

窩日本推薦閱讀：(東京)上野一日遊全攻略：美食、景點、購物25選一次推薦　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

烏龍麵東京一日遊

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan

相關新聞

史上17個最具影響力的漢堡之一 衝擊味蕾的橫濱美味「UMAMI BURGER」

2019-09-17 12:42

東京美麗的夏日祭！ 吃一頓人情味-惠比壽橫町 博多の人情屋台 純ちゃん

2019-09-14 16:02

東京人才知道的特色咖啡廳！自由之丘上８家私房甜點精選

2019-09-13 12:00

超驚奇！ 日本顛覆無極限 「便便主題體驗館」新開幕

2019-09-12 10:14

來吧~拜訪川越古色古香的星巴克 淋漓盡致的日本區域性地標店

2019-09-10 12:00

成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株日本超萌掃帚草 9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40

新宿鬧區中也能享受天然露天溫泉！ 市中心的清幽溫泉旅館初登場

2019-09-03 08:58

澀谷從出發！體驗氣質又優雅的青山、表參道

2019-09-01 09:00

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

親子同樂玩具店！ 大人小孩都愛的夢幻城堡「銀座博品館」

2019-08-29 10:04

騎單車單日往返富士山　悠哉又省錢行程報你知

2019-08-28 09:01

繽紛甜點！澀谷女孩最愛７大打卡餐廳，好吃又好拍喔！

2019-08-27 12:00

新宿的N種玩法之美食推薦／秋天吃蟹必訪 東京品蟹專家蟹道樂

2019-08-26 10:02

閨me打卡／me祕客帶路　東京時髦女孩的5間隱藏版好店

2019-08-25 11:02

新宿血拼秘笈！日本の襯衫專店　300多種款式讓你挑　高CP的伴手禮選擇

2019-08-24 21:30

夏天就是要玩水～關東地區散熱水上樂園精選來啦！

2019-08-21 10:01

東京澀谷最佳風格話題旅宿，住宿也要體驗最新潮流！

2019-08-20 08:02

麵包超人翻新再升級！全新「麵包超人主題博物館」橫濱登場

2019-08-19 08:02

東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

2019-08-18 10:00

用「老鷹的高度」飛翔全球！ 東京迪士尼新設施夢幻啟航

2019-08-13 11:04

東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00

關東近郊自由行！小江戶川越景點、交通懶人包

2019-08-10 10:00

神田萬世橋、2k540－秋葉原鐵道高架橋下的文創私房景點

2019-08-08 10:04

讓人喜出望外的吃貨天堂！ ４家東京麻布十番必吃的打卡美食

2019-08-07 11:54

貴族獨享化為和洋百味！ 東京學之甜點店

2019-08-02 22:00

從喫茶店到沈浸式體驗！東京學之咖啡館

2019-08-02 13:00

文具控失心瘋！ 來到銀座不可不逛的的百年文具店--伊東屋Itoya銀座G.Itoya旗艦店

2019-08-01 10:00

便便博物館、鋼彈祭典！今夏「東京必打卡的3大特展」　竟還有特製Kitty聖代

2019-07-31 11:18

東京在地人才知道！ 吉祥寺隱藏版平價法式料理Brasserie EDIBLE

2019-07-31 11:04

真正的中華一番！來橫濱中華街走一圈吧

2019-07-29 11:01

東京下町一日遊！從淺草到北千住　搭TX筑波快線「瞬間移動」

2019-07-28 12:00

搬遷豊洲後，築地還有什麼好吃的嗎？場外市場餐廳商店報你知！

2019-07-26 11:02

東京近郊夏日輕旅行！鐮倉江之島的納涼行程懶人包

2019-07-25 11:00

橫濱必吃甜點！令人驚喜的「生雞蛋布丁」在古典西洋館中優雅地享受

2019-07-24 09:00

東京下町老錢湯：夏之緣側好乘涼 石原聰美也推的北千住寶湯

2019-07-21 11:00

PABLO老闆又一力作！ 進軍東京高級住宅區的絕品吐司--嵜本Sakimoto

2019-07-16 12:01

涉谷法式吐司專門店！Ivorish 麵包x食材的超強組合

2019-07-11 22:00

新宿御苑周邊 讓你吃完可以驕傲打卡的各系拉麵７選

2019-07-09 11:01

老饕の美食深度遊：大阪「狐狸烏冬麵」始祖　百年老店宇佐美亭松葉屋

2019-07-07 12:38
看更多

熱門文章

又有國人急病滯日！醫療費兩天4百多萬元陷入困境

2019-09-15 10:56

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 16:30

7款百萬跑車免費開！沖繩新開飯店超狂　一層一戶、機場接送＋酒吧暢飲全免費

2019-09-16 17:06

辦手禮怎麼選？2019日本必買藥品秘笈

2019-09-14 09:00

趁韓幣貶值來去韓國！韓國景點自由行適合小資女的５大理由

2019-09-11 22:00

雲霄飛車級超陡坡？ 帶你上天堂的日本江島大橋

2019-09-09 21:01

陰晴不定富士山 每年30萬人次「解鎖」

2019-09-13 10:28

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處「賞楓勝地」　還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

台日夫婦的日本蜜月！一周遊45縣市の機車環島旅行

2019-09-12 08:00

搭郵輪旅遊去！ 釜山、沖繩郵輪旅遊包車玩法大公開

2019-09-18 08:59

可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54

不需500元押金！新版西瓜卡「Welcome Suica」玩東京更方便

2019-09-19 10:20

外國人限定優惠來囉！玩盡全日本「超低價國內航線」

2019-09-12 09:00

2019年日本「紅葉情報預測」出爐！秋意美景別錯過

2019-09-11 09:00

自由的富士山 開放式管理安全自負

2019-09-13 10:35

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

東京人才知道的特色咖啡廳！自由之丘上８家私房甜點精選

2019-09-13 12:00

來吧~拜訪川越古色古香的星巴克 淋漓盡致的日本區域性地標店

2019-09-10 12:00

越前蟹、若狹河豚、近江牛 日本北陸限定美食一生必嘗！

2019-09-17 10:10

史上17個最具影響力的漢堡之一 衝擊味蕾的橫濱美味「UMAMI BURGER」

2019-09-17 12:42

東京美麗的夏日祭！ 吃一頓人情味-惠比壽橫町 博多の人情屋台 純ちゃん

2019-09-14 16:02

整個房間都是我的主題樂園！延續美夢的繽紛旅宿

2019-09-14 10:00

超驚奇！ 日本顛覆無極限 「便便主題體驗館」新開幕

2019-09-12 10:14

衝一波北海道！「札幌、旭川」不容錯過的景點大公開

2019-09-09 09:00

成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株日本超萌掃帚草 9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40

日本也有威尼斯水都？走膩了山之京都 改訪「海之京都」吧！

2019-09-05 08:03

新瀉夏末新打卡景點！妙高山向日葵＋掃帚草王國

2019-09-13 10:00

韓國9月27日就能賞楓紅 還有「粉紅亂子草」夢幻花海可看

2019-09-19 08:02

照騙怎麼誕生的？ 雲霄飛車江島大橋拍攝幕後大公開

2019-09-10 08:01

韓國賞楓搶先看！韓國楓葉景點５玩法推薦

2019-08-30 11:06

「2020東京奧運」購票、比賽時間、場地全攻略

2019-08-29 09:01

亞洲賞楓葉景點大公開！ 2019日韓台賞楓攻略一次看

2019-09-19 10:18

希臘般的美景！沖繩瀨長島攻略：交通、景點、行程大公開

2019-09-08 10:00

日本中部4縣2市走透透！ 日本中部自助旅行懶人包

2019-09-07 10:04

東京銀座高人氣網紅烏龍麵！ 當日式傳統烏龍麵結合現代潮流風格-Tsuru Ton Tan

2019-09-19 10:59

300萬株花海染紅河堤！日本５大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38

拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top