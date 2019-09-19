東京銀座高人氣網紅烏龍麵！ 當日式傳統烏龍麵結合現代潮流風格-Tsuru Ton Tan

【撰文:reeeei/ 窩日本】

Tsuru Ton Tan（つるとんたん）名字乍聽之下或許有些饒口，其實它正是近期在日本擁有超高人氣全新風格的現代烏龍麵店。目前在東京內共有六本木本店、新宿店、銀座店、羽田機場店、丸之內店；大阪的話則有北新地店、本町店、大國町店等。

如果是前往銀座店的話，因為地利關係，還可以從店內俯瞰銀座街景；推薦在天尚未全黑之時前往，可以一次從不同視角體驗兩種截然不同的成熟大人銀座。

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Tsuru Ton Tan銀座店內部裝潢一隅。位在東急Plaza裡的絕佳地理位置讓人可以從整面的落地玻璃窗看見銀座街景。

Tsuru Ton Tan營業時間非常長，依照店家不同，時間略有差異，但是基本上都是從中午時段至凌晨四點皆為營業時間。部分店家甚至營業到清晨八點，在日本想吃宵夜卻又吃膩居酒屋的話Tsuru Ton Tan也不失為一個新選擇！

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依照去的時間不同會略有差異，但是基本上在午餐時段過後一入席就會送上餐前酒（免費！），店內也有酒吧櫃台提供各式調酒。

水杯為高腳杯，令人感覺有些浮誇（笑）。小杯的則為餐前酒，此為service服務，不需另外付費。

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餐廳的每一個小角落都能感受到將日式傳統結合現代風格的設計。

除了餐廳的內裝之外，Tsuru Ton Tan在晚上時段更是會不定時的有現場演出。結合日式傳統樂器三味線以及西式鋼琴的古典演奏，搭配著酒保的特製調酒，真的會讓人擁有進入另一種時空的錯覺呢。

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將話題拉回Tsuru Ton Tan的本體－烏龍麵上。其最特別之處在於烏龍麵口味的多元化以及食器的盛裝方式。除了常見的烏龍麵店會出現的口味之外，Tsuru Ton Tan裡最特別的是將和風烏龍麵改為洋式風格，尤其是奶油白醬系列更是廣受女性好評！

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咖哩牛筋口味與蛋奶白醬培根義式口味。

而Tsuru Ton Tan另一個會令人留下深刻印象的絕對就是其巨大的烏龍麵擺盤了。第一次前往的人絕對會被烏龍麵碗以及湯杓的驚人size給嚇一跳！

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至於為什麼要刻意使用如此巨大的食器呢？店家並沒有特別說明，但是個人私心猜測，這是為了方便客人增麵的設計之一。而這也是Tsuru Ton Tan貼心的地方，在點菜的時候店員便會詢問是否需要更改麵量，從半球麵到三球都可以變更。如果是大食量的朋友絕對不用擔心會吃不飽，至於少食量的少女們則是誠心推薦吃一球左右即可。（實際前往的感想是，烏龍麵的份量跟飽足感真的很驚人。）

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一個麵碗絕對是一個少女的臉三倍大（笑）湯勺尺寸也像一般尺寸硬生生放大個三倍的版本。圖為白醬明太子口味以及公益紅絲帶限定粉紅醬口味。

Tsuru Ton Tan每家分店的內裝風格以及菜單都不盡相同，若是有時間的話建議可前往不同店體驗不一樣的氛圍。尤其是店家營業到清晨以及開設在鬧區這兩點，就非常適合來日本玩卻不習慣晚上店家早早就結束營業的夜貓子朋友們。

地址：東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座10階

交通簡介:銀座駅 C3出口直通東急TOKYUPLAZA

營業時間 平日11:00～翌日凌晨04:00。星期日&假日11:00～23:00

定休日：1/1（以百貨營業時間為準）

官網：http://www.tsurutontan.co.jp/

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