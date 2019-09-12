超驚奇！ 日本顛覆無極限 「便便主題體驗館」新開幕
2019-09-12 10:14Japan Walker
日本的創意真的無極限！除了一般常見的遊樂園，就連千奇百怪的物件也能擁有專屬主題樂園，大大衝擊你的想像力，全新開幕的新奇樂園搶先報給你！
★うんこミュージアム TOKYO
繼橫濱的便便博物館後，以「MAX便便的可愛」為主軸，在台場打造升級的便便博物館。館內設有以繽紛便便點綴的「拍照打卡區」、網羅世界各地便便作品的「展示區」、可體驗便便相關遊戲的「互動區」，以及便便火山所在的「大廣場」4個區域，同時也增設了多樣全新主題設施，讓來客能盡情暢玩。
【店家資訊】
地址：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ 2F
網址：unkomuseum.com/Tokyo
更多日本精彩旅遊內容，請上《Japan Walker》官網
想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」
Japan Walker
《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
FB：Japan Walker 粉絲團
留言