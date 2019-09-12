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全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

超驚奇！ 日本顛覆無極限 「便便主題體驗館」新開幕

2019-09-12 10:14Japan Walker

日本的創意真的無極限！除了一般常見的遊樂園，就連千奇百怪的物件也能擁有專屬主題樂園，大大衝擊你的想像力，全新開幕的新奇樂園搶先報給你！

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★うんこミュージアム TOKYO

繼橫濱的便便博物館後，以「MAX便便的可愛」為主軸，在台場打造升級的便便博物館。館內設有以繽紛便便點綴的「拍照打卡區」、網羅世界各地便便作品的「展示區」、可體驗便便相關遊戲的「互動區」，以及便便火山所在的「大廣場」4個區域，同時也增設了多樣全新主題設施，讓來客能盡情暢玩。

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UNBERTO ROOM／潛入便便博物館的守護神「UNBERTO」的房間，探索馬...
UNBERTO ROOM／潛入便便博物館的守護神「UNBERTO」的房間，探索馬桶內的神祕空間。
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UNTELLIGENCE／集結世界各地的便便相關小物，可鑑賞不同的便便作品，也可...
UNTELLIGENCE／集結世界各地的便便相關小物，可鑑賞不同的便便作品，也可描繪屬於自己的便便作品。
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UNTERACTIVE／童心未泯的動態設施，透過投影畫面可與可愛的便便互動、遊戲...
UNTERACTIVE／童心未泯的動態設施，透過投影畫面可與可愛的便便互動、遊戲。
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MY UNKO MAKER／一入館就有各式的彩色馬桶相迎，坐上後馬桶就會出現可愛...
MY UNKO MAKER／一入館就有各式的彩色馬桶相迎，坐上後馬桶就會出現可愛的便便。
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館內的商品販售區陳列了各式便便相關驚奇小物。
館內的商品販售區陳列了各式便便相關驚奇小物。
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便便環保袋／印有可愛便便的提袋，提供各色供選擇。
便便環保袋／印有可愛便便的提袋，提供各色供選擇。
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便便守護神製冰盒／跟著便便守護神，一起來製作搞怪的便便冰塊。
便便守護神製冰盒／跟著便便守護神，一起來製作搞怪的便便冰塊。
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【店家資訊】

地址：東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ 2F

網址：unkomuseum.com/Tokyo


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《Japan Walker》專以日本旅遊為主題的雜誌，每月提供來自日本的流行情報，擁有最即時、最專業、最多元的優點，透過編輯的整輯企劃，隨時掌握各種吃喝玩樂的流行動態，將是前往日本旅行時的最佳工具。
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