東京人才知道的特色咖啡廳！自由之丘上８家私房甜點精選

【撰文:J/ 窩日本】

大家來東京會不會常常有這樣的經驗，逛街逛的太開心，回過神來發現一整天甚麼都沒吃，轉頭發現同行者臉臭到不行呢？今天就來介紹幾間在自由之丘，小編私心喜歡的特色咖啡廳，或是有點餓時可以邊走邊吃，順便安撫同行者的小食給大家參考。當然味道都是掛保證的好吃，更兼顧可以拍美照打卡！推薦出發前在google map上先標記好星星，這樣就可以安心逛雜貨不怕餓肚子了！

Shiro cafe

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由日本知名美容品牌Shiro推出的美妝保養x生活雜貨x蔬食友善咖啡廳。Shiro本身在日本知名度就很高，在許多百貨公司都有設櫃。美妝控討厭人擠人，想優雅慢慢逛商品的話很推薦來一趟。

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”我們只做自己每天都想用的”，Shiro保養品最有名的一句廣告台詞。同樣的理念也帶到咖啡廳來，將咖啡廳定位成堅持提供純植物性食材。菜單上的漢堡、咖哩、義大利麵都是疏食。Shiro也特別將其下保養品最為知名的清酒粕跟昆布精華這兩個元素與餐點結合，巧妙的將兩者入菜甚至是甜點。意外完全無違和感的好吃，感覺吃完皮膚也被保養到了(笑)。

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另外，一樓的廁所強烈推薦一定要進去看看（笑）。請容小編賣關子，只能說每個去過的日本人都說，這裡也許是自由之丘最舒服、最療癒的一間廁所吧！

小提醒:因為小編本人並非素食，詳細可能還是要請大家自己直接詢問店員會比較準確喔。目前Shiro Café只有東京&北海道兩間分店，有興趣的千萬別錯過!

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘2丁目9-14 アソルティ1F・B1F

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行3分

10:00 – 20:00

Alpha beta coffee club （簡稱ABC coffee club)

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一間由google 前員工開的店，貼心的將營業時間設定為8-23pm(平日)，電源WIFI也都備齊。相信一定有很多人拜工作性質所賜，而不得不邊玩邊工作的人來這裡就對了。雖然是IT人士開的，咖啡也不馬虎。這裡以精準掌控數據聞名，不論是份量時間全都被數值化並統一，以確保端出來的咖啡，每杯都一樣好喝。

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店面隱身在大樓裡的三樓，勇敢地搭電梯進來會發現別有洞天。舒適的簡約美式空間感，重點是三樓延伸出去的露天陽台！晚上陽台還會點燈，超浪漫~在氣溫緩緩回升的春夏交接之際，下午點杯咖啡坐在陽台長椅上，吹著微風再舒適不過了。輕食特別推薦酪梨吐司，簡單調味卻讓人驚豔的美味，必點！

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不論是咖啡控、喜歡露臺的開放空間感，還是命苦需要加一下班回信的，不用多想，趕快先在google map上標記起來吧。

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘２丁目１０−4 ミルシェ自由が丘 3F

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行2分

08:00 – 23:00(夏季平日)、08:00 – 22:00(冬季平日)

09:00 – 22:00(六)、09:00 – 21:00(日)

Potato cream

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馬鈴薯泥在大家印象中大多是西餐的配角，但這回薯泥HOLD全場沒問題！可選擇外帶，或是在店內的簡單吧檯站著享用馬鈴薯泥。個人推薦在店內趁熱吃更美味，而且超快就吃光光根本也不會累(笑)。薯泥均一價550日圓，點餐後不用兩分鐘就速速得到一杯可愛的薯泥。

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下層溫熱的馬鈴薯泥，雖然簡單的調味，加上綿密口感單吃就已經很好吃了！再配上各種特製的青醬、奶油或番茄醬，讓人一口接一口停不下來。第一次前往是在用過正餐後，本來有點擔心自己吃不完這一杯，但第一口後就忘了這個擔憂，現在已經是每次去自由之丘必吃的美食之一！

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘１丁目２５−２ 1F

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行5分

11:30～20:00(平日)賣完即止、12:00～20:00(周末、假日)賣完即止

定休日星期三

Toffy雜貨店x家電體驗型咖啡廳

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以顏值聞名的廚房家電Toffy，恰到好處的復古又時髦的設計外觀及合理價格，擄獲不少少女的心。Toffy在自由之丘開了一間雜貨店x家電體驗型咖啡廳。一樓有許多廚房或是讓少女流連忘返的文具雜貨及Toffy自家電器商品，二樓則是用餐空間，可用親民的價格，享用簡單的烤吐司及飲料。

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這裡特別之處在於可以實際體驗Toffy的電器，比如可以自己使用咖啡機沖泡或用烤箱烤吐司。特別推薦烤吐司套餐 (トーストお試しセット)-店內各種廠牌的小烤箱或是吐司機，可任選喜歡的廠牌來烤吐司，進而找到屬於自己的心頭好。大膽的讓你比較體驗，不難看出Toffy對自家烤箱的自信了。如果正在猶豫想入手小烤箱的話，快來自由之丘花500日圓體驗看看Toffy的魅力喔！

小提醒:記得要順便體驗看看各大咖啡廳必備、傳說中的烤吐司神器-BALMUDA The Toaster!!

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘２丁目８−15

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行6分

11：00-19：00(平日)、10：00-19：00(六日、假日)

MILK LAND HOKKAIDO → TOKYO

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回頭率99%的一間店!每一個經過的日本人都忍不住停下來多看兩眼，因為兩層樓的店面藏了一隻超大乳牛(笑)。標榜北海道→東京直送的新鮮牛奶，店內除了各式乳製品，當然也有獨家的餐點可以現場享用。一樓是販售簡單的甜點飲品，二樓則是各種乳製品相關的咖啡廳。

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在一樓的半開放空間，放眼望去不管大人小孩都人手一支霜淇淋，吃得津津有味。份量不小，濃郁又香甜的天然奶香，真材實料要不好吃也難!!嘗試點了上層加了招牌霜淇淋的提拉米蘇，兩種甜點一次吃齊。不過要有心理準備，雖然很好吃，但最上面的可可粉很容易弄到身上都是。穿了白色衣服的話，還是乖乖吃招牌霜淇淋吧。

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘１丁目２６−16 山川ビル１F・2F

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行6分

11：00-19：00

定休日星期三(如遇假日則延至星期四休)

THE ESSENCE

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嚴選高級馬鈴薯製成的炸薯條&紅茶專賣店。可愛的小巧包裝，又可以自選多種特殊調味的現炸薯條，重點是親民價格，讓小小店面總是很熱鬧。

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王道的岩鹽、奶油醬油x黑胡椒是店內的兩款人氣口味，但最特別的非紅茶粉x蜜糖鹽的調味莫屬了！鹹甜鹹甜的很唰嘴，吃下去還會隱隱有茶香，一根接一根一很快就完食了。薯條的鹹甜口感，個人覺得配上香醇的紅茶會比大家習慣搭薯條的可樂更適合。而且風味茶飲150日圓起跳，親民的價格很適合嘗鮮。

小提醒:添加紅茶粉口味的薯條更推薦跟閨密好友一同前來享用，不然約會時黑黑的紅茶粉卡在牙齒上，就太煞風景了(噓)。

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘１丁目２７−２

東急東横線自由之丘站(北口) 步行3分

11:00〜20:00

定休日星期三

HiO ICE CREAM Atelier 自由が丘

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稍稍離開店舖林立的自由之丘，在車站軌道的另一頭2019年春天悄悄開了一間不太一樣的冰淇淋專賣店。路過很難不注意到HiO ICE CREAM Atelier宛如研究室般規模的落地窗冰淇淋工房，而旁邊不到1/3的小巧空間則是實體店面。

在現在以量制價，甚麼都是一股腦地被大量複製的時代，HiO ICE CREAM Atelier卻堅持每批次僅少量人工生產。就像蔬菜或水果有所謂的季節，HiO認為在不同季節所生產的牛奶也不會一模一樣，夏天與冬天會有著截然不同風味的牛奶。

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與店面的無機質鹽系風格截然相反，店員親切的介紹每種冰淇淋口味的特色與不同之處，同時大方提供試吃。目前吃過十勝純牛奶，草莓牛奶，季節限定的河內晚柑以及深焙金谷茶，完全無雷的好吃。每款口味都很忠實地呈現食材的韻味，共同特色就是口感都很輕盈柔滑，吃完口腔不會因為甘味覺得黏膩反而是清爽。已經可以想像到，在即將到來的炎炎夏日裡這間冰淇淋店的好生意了。

小提醒:不妨選一球濃郁的牛奶口味，再配上一款口感清爽的雪酪冰淇淋，這樣拍起來色彩協調，又能一次收集到不同口感及風味的冰淇淋!

店舖資訊

東京都世田谷区奥沢7-4-12

東急東横線自由之丘站(中央出口) 步行5分

11：00 – 18：00

定休日星期一、星期三

なんとかプレッソパンとエスプレッソと自由形

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「なんとかプレッソ」這間充滿巧思的外帶麵包店，其實是以每日限量的鐵盤法式吐司被大家所熟悉的BREAD,ESPRESSO&的系列店之一。最多人打卡，也是店內最人氣的商品大概就是「サンド不イッチ」(不一致的三明治)、螺旋奶油卷以及「時間出しコーヒー」(冷淬咖啡)了！如果時間充裕，超級推薦在結帳的時候告知店員想去三樓的咖啡廳用餐(低消一杯飲品)！

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同為姊妹店的「パンとエスプレッソと自由形」咖啡廳藏身在同棟大樓的三樓，內行的少女們都知道只要在咖啡廳裡點一杯飲品，就可以坐在採光絕佳的漂亮咖啡廳裡享用剛買的麵包。如果只是一般的麵包那就不稀奇了，一樓的人氣商品-不一致的三明治，特別之處在於上層的派皮，不只可愛重點是超~好~吃！加熱後一口咬下派皮的酥脆口感跟微鹹的生火腿，加上卡門貝爾起司的奶香組合超銷魂。會成為打卡明星不是空穴來風！

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不只三明治，一樓販賣的一般麵包也是可以幫忙加熱喔。當天店員有親切地幫忙加熱小吐司，熱熱吃超~美味！本來只打算淺嚐，但外層的酥脆與內部的鬆軟口感交錯享用起來，很邪惡的迷人。最後和友人像是小點心一樣吃…光光了。貼心幫忙加熱還換上漂亮盤子都太加分，只能說吐司控不能錯過阿(笑)。

小提醒:打卡明星除了三明治還有一樓的可愛外帶瓶飲料，跟三樓的美牆根本無敵搭。千萬別錯過~

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘2-9-6

東急東横線自由之丘站(中央出口) 步行5分

10:00～19:00(一樓) 09:00～19:00(三樓)

本來一直對自由之丘的印象就是許多高貴的甜點，跟前往享用的貴婦們(笑)。意外的是，去過一次就會發現在高貴的面紗之下更有許多迷人之處。這次雖然只集中介紹了自由之丘輕食的部份，因為這裡不像東京都內那樣華麗匆忙，也不像下町老街那樣樸實緩慢，剛剛好的節奏與活力讓這裡的一切都顯得很可愛。如果去膩了人來人往的新宿澀谷，想更貼近實際在這塊土地生活的人的步調的話，那就趕快記下這個好去處吧！

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