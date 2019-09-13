親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

東京人才知道的特色咖啡廳！自由之丘上８家私房甜點精選

2019-09-13 12:00窩日本

【撰文:J/ 窩日本】

大家來東京會不會常常有這樣的經驗，逛街逛的太開心，回過神來發現一整天甚麼都沒吃，轉頭發現同行者臉臭到不行呢？今天就來介紹幾間在自由之丘，小編私心喜歡的特色咖啡廳，或是有點餓時可以邊走邊吃，順便安撫同行者的小食給大家參考。當然味道都是掛保證的好吃，更兼顧可以拍美照打卡！推薦出發前在google map上先標記好星星，這樣就可以安心逛雜貨不怕餓肚子了！

Shiro cafe

分享

由日本知名美容品牌Shiro推出的美妝保養x生活雜貨x蔬食友善咖啡廳。Shiro本身在日本知名度就很高，在許多百貨公司都有設櫃。美妝控討厭人擠人，想優雅慢慢逛商品的話很推薦來一趟。

分享

”我們只做自己每天都想用的”，Shiro保養品最有名的一句廣告台詞。同樣的理念也帶到咖啡廳來，將咖啡廳定位成堅持提供純植物性食材。菜單上的漢堡、咖哩、義大利麵都是疏食。Shiro也特別將其下保養品最為知名的清酒粕跟昆布精華這兩個元素與餐點結合，巧妙的將兩者入菜甚至是甜點。意外完全無違和感的好吃，感覺吃完皮膚也被保養到了(笑)。

分享

另外，一樓的廁所強烈推薦一定要進去看看（笑）。請容小編賣關子，只能說每個去過的日本人都說，這裡也許是自由之丘最舒服、最療癒的一間廁所吧！

小提醒:因為小編本人並非素食，詳細可能還是要請大家自己直接詢問店員會比較準確喔。目前Shiro Café只有東京&北海道兩間分店，有興趣的千萬別錯過!

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘2丁目9-14 アソルティ1F・B1F

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行3分

10:00 – 20:00

Alpha beta coffee club （簡稱ABC coffee club)

分享

一間由google 前員工開的店，貼心的將營業時間設定為8-23pm(平日)，電源WIFI也都備齊。相信一定有很多人拜工作性質所賜，而不得不邊玩邊工作的人來這裡就對了。雖然是IT人士開的，咖啡也不馬虎。這裡以精準掌控數據聞名，不論是份量時間全都被數值化並統一，以確保端出來的咖啡，每杯都一樣好喝。

分享

店面隱身在大樓裡的三樓，勇敢地搭電梯進來會發現別有洞天。舒適的簡約美式空間感，重點是三樓延伸出去的露天陽台！晚上陽台還會點燈，超浪漫~在氣溫緩緩回升的春夏交接之際，下午點杯咖啡坐在陽台長椅上，吹著微風再舒適不過了。輕食特別推薦酪梨吐司，簡單調味卻讓人驚豔的美味，必點！

分享

不論是咖啡控、喜歡露臺的開放空間感，還是命苦需要加一下班回信的，不用多想，趕快先在google map上標記起來吧。

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘２丁目１０−4 ミルシェ自由が丘 3F

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行2分

08:00 – 23:00(夏季平日)、08:00 – 22:00(冬季平日)

09:00 – 22:00(六)、09:00 – 21:00(日)

Potato cream

分享

馬鈴薯泥在大家印象中大多是西餐的配角，但這回薯泥HOLD全場沒問題！可選擇外帶，或是在店內的簡單吧檯站著享用馬鈴薯泥。個人推薦在店內趁熱吃更美味，而且超快就吃光光根本也不會累(笑)。薯泥均一價550日圓，點餐後不用兩分鐘就速速得到一杯可愛的薯泥。

分享

下層溫熱的馬鈴薯泥，雖然簡單的調味，加上綿密口感單吃就已經很好吃了！再配上各種特製的青醬、奶油或番茄醬，讓人一口接一口停不下來。第一次前往是在用過正餐後，本來有點擔心自己吃不完這一杯，但第一口後就忘了這個擔憂，現在已經是每次去自由之丘必吃的美食之一！

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘１丁目２５−２ 1F

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行5分

11:30～20:00(平日)賣完即止、12:00～20:00(周末、假日)賣完即止

定休日星期三

Toffy雜貨店x家電體驗型咖啡廳

分享

以顏值聞名的廚房家電Toffy，恰到好處的復古又時髦的設計外觀及合理價格，擄獲不少少女的心。Toffy在自由之丘開了一間雜貨店x家電體驗型咖啡廳。一樓有許多廚房或是讓少女流連忘返的文具雜貨及Toffy自家電器商品，二樓則是用餐空間，可用親民的價格，享用簡單的烤吐司及飲料。

分享

這裡特別之處在於可以實際體驗Toffy的電器，比如可以自己使用咖啡機沖泡或用烤箱烤吐司。特別推薦烤吐司套餐 (トーストお試しセット)-店內各種廠牌的小烤箱或是吐司機，可任選喜歡的廠牌來烤吐司，進而找到屬於自己的心頭好。大膽的讓你比較體驗，不難看出Toffy對自家烤箱的自信了。如果正在猶豫想入手小烤箱的話，快來自由之丘花500日圓體驗看看Toffy的魅力喔！

小提醒:記得要順便體驗看看各大咖啡廳必備、傳說中的烤吐司神器-BALMUDA The Toaster!!

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘２丁目８−15

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行6分

11：00-19：00(平日)、10：00-19：00(六日、假日)

MILK LAND HOKKAIDO → TOKYO

分享

回頭率99%的一間店!每一個經過的日本人都忍不住停下來多看兩眼，因為兩層樓的店面藏了一隻超大乳牛(笑)。標榜北海道→東京直送的新鮮牛奶，店內除了各式乳製品，當然也有獨家的餐點可以現場享用。一樓是販售簡單的甜點飲品，二樓則是各種乳製品相關的咖啡廳。

分享
分享

在一樓的半開放空間，放眼望去不管大人小孩都人手一支霜淇淋，吃得津津有味。份量不小，濃郁又香甜的天然奶香，真材實料要不好吃也難!!嘗試點了上層加了招牌霜淇淋的提拉米蘇，兩種甜點一次吃齊。不過要有心理準備，雖然很好吃，但最上面的可可粉很容易弄到身上都是。穿了白色衣服的話，還是乖乖吃招牌霜淇淋吧。

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘１丁目２６−16 山川ビル１F・2F

東急東横線自由之丘站(正面出口) 步行6分

11：00-19：00

定休日星期三(如遇假日則延至星期四休)

THE ESSENCE

分享

嚴選高級馬鈴薯製成的炸薯條&紅茶專賣店。可愛的小巧包裝，又可以自選多種特殊調味的現炸薯條，重點是親民價格，讓小小店面總是很熱鬧。

分享

王道的岩鹽、奶油醬油x黑胡椒是店內的兩款人氣口味，但最特別的非紅茶粉x蜜糖鹽的調味莫屬了！鹹甜鹹甜的很唰嘴，吃下去還會隱隱有茶香，一根接一根一很快就完食了。薯條的鹹甜口感，個人覺得配上香醇的紅茶會比大家習慣搭薯條的可樂更適合。而且風味茶飲150日圓起跳，親民的價格很適合嘗鮮。

小提醒:添加紅茶粉口味的薯條更推薦跟閨密好友一同前來享用，不然約會時黑黑的紅茶粉卡在牙齒上，就太煞風景了(噓)。

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘１丁目２７−２

東急東横線自由之丘站(北口) 步行3分

11:00〜20:00

定休日星期三

HiO ICE CREAM Atelier 自由が丘

分享

稍稍離開店舖林立的自由之丘，在車站軌道的另一頭2019年春天悄悄開了一間不太一樣的冰淇淋專賣店。路過很難不注意到HiO ICE CREAM Atelier宛如研究室般規模的落地窗冰淇淋工房，而旁邊不到1/3的小巧空間則是實體店面。

在現在以量制價，甚麼都是一股腦地被大量複製的時代，HiO ICE CREAM Atelier卻堅持每批次僅少量人工生產。就像蔬菜或水果有所謂的季節，HiO認為在不同季節所生產的牛奶也不會一模一樣，夏天與冬天會有著截然不同風味的牛奶。

分享

與店面的無機質鹽系風格截然相反，店員親切的介紹每種冰淇淋口味的特色與不同之處，同時大方提供試吃。目前吃過十勝純牛奶，草莓牛奶，季節限定的河內晚柑以及深焙金谷茶，完全無雷的好吃。每款口味都很忠實地呈現食材的韻味，共同特色就是口感都很輕盈柔滑，吃完口腔不會因為甘味覺得黏膩反而是清爽。已經可以想像到，在即將到來的炎炎夏日裡這間冰淇淋店的好生意了。

小提醒:不妨選一球濃郁的牛奶口味，再配上一款口感清爽的雪酪冰淇淋，這樣拍起來色彩協調，又能一次收集到不同口感及風味的冰淇淋!

店舖資訊

東京都世田谷区奥沢7-4-12

東急東横線自由之丘站(中央出口) 步行5分

11：00 – 18：00

定休日星期一、星期三

なんとかプレッソパンとエスプレッソと自由形

分享

「なんとかプレッソ」這間充滿巧思的外帶麵包店，其實是以每日限量的鐵盤法式吐司被大家所熟悉的BREAD,ESPRESSO&的系列店之一。最多人打卡，也是店內最人氣的商品大概就是「サンド不イッチ」(不一致的三明治)、螺旋奶油卷以及「時間出しコーヒー」(冷淬咖啡)了！如果時間充裕，超級推薦在結帳的時候告知店員想去三樓的咖啡廳用餐(低消一杯飲品)！

分享

同為姊妹店的「パンとエスプレッソと自由形」咖啡廳藏身在同棟大樓的三樓，內行的少女們都知道只要在咖啡廳裡點一杯飲品，就可以坐在採光絕佳的漂亮咖啡廳裡享用剛買的麵包。如果只是一般的麵包那就不稀奇了，一樓的人氣商品-不一致的三明治，特別之處在於上層的派皮，不只可愛重點是超~好~吃！加熱後一口咬下派皮的酥脆口感跟微鹹的生火腿，加上卡門貝爾起司的奶香組合超銷魂。會成為打卡明星不是空穴來風！

分享

不只三明治，一樓販賣的一般麵包也是可以幫忙加熱喔。當天店員有親切地幫忙加熱小吐司，熱熱吃超~美味！本來只打算淺嚐，但外層的酥脆與內部的鬆軟口感交錯享用起來，很邪惡的迷人。最後和友人像是小點心一樣吃…光光了。貼心幫忙加熱還換上漂亮盤子都太加分，只能說吐司控不能錯過阿(笑)。

小提醒:打卡明星除了三明治還有一樓的可愛外帶瓶飲料，跟三樓的美牆根本無敵搭。千萬別錯過~

店舖資訊

東京都目黒区自由が丘2-9-6

東急東横線自由之丘站(中央出口) 步行5分

10:00～19:00(一樓) 09:00～19:00(三樓)

本來一直對自由之丘的印象就是許多高貴的甜點，跟前往享用的貴婦們(笑)。意外的是，去過一次就會發現在高貴的面紗之下更有許多迷人之處。這次雖然只集中介紹了自由之丘輕食的部份，因為這裡不像東京都內那樣華麗匆忙，也不像下町老街那樣樸實緩慢，剛剛好的節奏與活力讓這裡的一切都顯得很可愛。如果去膩了人來人往的新宿澀谷，想更貼近實際在這塊土地生活的人的步調的話，那就趕快記下這個好去處吧！

窩日本推薦閱讀：京都咖啡廳推薦必去5選～開化堂、藍瓶子南禪寺店、還有呢?　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡東京吐司

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan

相關新聞

超驚奇！ 日本顛覆無極限 「便便主題體驗館」新開幕

2019-09-12 10:14

來吧~拜訪川越古色古香的星巴克 淋漓盡致的日本區域性地標店

2019-09-10 12:00

成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株日本超萌掃帚草 9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40

新宿鬧區中也能享受天然露天溫泉！ 市中心的清幽溫泉旅館初登場

2019-09-03 08:58

澀谷從出發！體驗氣質又優雅的青山、表參道

2019-09-01 09:00

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

親子同樂玩具店！ 大人小孩都愛的夢幻城堡「銀座博品館」

2019-08-29 10:04

騎單車單日往返富士山　悠哉又省錢行程報你知

2019-08-28 09:01

繽紛甜點！澀谷女孩最愛７大打卡餐廳，好吃又好拍喔！

2019-08-27 12:00

新宿的N種玩法之美食推薦／秋天吃蟹必訪 東京品蟹專家蟹道樂

2019-08-26 10:02

閨me打卡／me祕客帶路　東京時髦女孩的5間隱藏版好店

2019-08-25 11:02

新宿血拼秘笈！日本の襯衫專店　300多種款式讓你挑　高CP的伴手禮選擇

2019-08-24 21:30

夏天就是要玩水～關東地區散熱水上樂園精選來啦！

2019-08-21 10:01

東京澀谷最佳風格話題旅宿，住宿也要體驗最新潮流！

2019-08-20 08:02

麵包超人翻新再升級！全新「麵包超人主題博物館」橫濱登場

2019-08-19 08:02

東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

2019-08-18 10:00

用「老鷹的高度」飛翔全球！ 東京迪士尼新設施夢幻啟航

2019-08-13 11:04

東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00

關東近郊自由行！小江戶川越景點、交通懶人包

2019-08-10 10:00

神田萬世橋、2k540－秋葉原鐵道高架橋下的文創私房景點

2019-08-08 10:04

讓人喜出望外的吃貨天堂！ ４家東京麻布十番必吃的打卡美食

2019-08-07 11:54

貴族獨享化為和洋百味！ 東京學之甜點店

2019-08-02 22:00

從喫茶店到沈浸式體驗！東京學之咖啡館

2019-08-02 13:00

文具控失心瘋！ 來到銀座不可不逛的的百年文具店--伊東屋Itoya銀座G.Itoya旗艦店

2019-08-01 10:00

便便博物館、鋼彈祭典！今夏「東京必打卡的3大特展」　竟還有特製Kitty聖代

2019-07-31 11:18

東京在地人才知道！ 吉祥寺隱藏版平價法式料理Brasserie EDIBLE

2019-07-31 11:04

真正的中華一番！來橫濱中華街走一圈吧

2019-07-29 11:01

東京下町一日遊！從淺草到北千住　搭TX筑波快線「瞬間移動」

2019-07-28 12:00

搬遷豊洲後，築地還有什麼好吃的嗎？場外市場餐廳商店報你知！

2019-07-26 11:02

東京近郊夏日輕旅行！鐮倉江之島的納涼行程懶人包

2019-07-25 11:00

橫濱必吃甜點！令人驚喜的「生雞蛋布丁」在古典西洋館中優雅地享受

2019-07-24 09:00

東京下町老錢湯：夏之緣側好乘涼 石原聰美也推的北千住寶湯

2019-07-21 11:00

PABLO老闆又一力作！ 進軍東京高級住宅區的絕品吐司--嵜本Sakimoto

2019-07-16 12:01

涉谷法式吐司專門店！Ivorish 麵包x食材的超強組合

2019-07-11 22:00

新宿御苑周邊 讓你吃完可以驕傲打卡的各系拉麵７選

2019-07-09 11:01

老饕の美食深度遊：大阪「狐狸烏冬麵」始祖　百年老店宇佐美亭松葉屋

2019-07-07 12:38

東京風格咖啡廳終極地圖！５家網紅必訪特色咖啡廳

2019-07-04 13:00

平價享受A5和牛！　東京上野超高CP值燒肉午餐－「房家」

2019-07-03 11:31

如何玩東京台場！場好逛又好買、閃耀海景賞不完

2019-06-30 11:53
看更多

熱門文章

啤酒肚再見！日本麒麟推出「減肥啤酒」喝了會消肚子，簡直就是奇蹟神作

2019-09-06 00:45

日本10月調高消費稅 哪些花費不會被加到稅？

2019-09-12 10:24

趁韓幣貶值來去韓國！韓國景點自由行適合小資女的５大理由

2019-09-11 22:00

可口可樂推出新口味！這回是酸酸甜甜的「蘋果可樂」

2019-09-10 14:54

日本中部4縣2市走透透！ 日本中部自助旅行懶人包

2019-09-07 10:04

衝一波北海道！「札幌、旭川」不容錯過的景點大公開

2019-09-09 09:00

雲霄飛車級超陡坡？ 帶你上天堂的日本江島大橋

2019-09-09 21:01

台日夫婦的日本蜜月！一周遊45縣市の機車環島旅行

2019-09-12 08:00

照騙怎麼誕生的？ 雲霄飛車江島大橋拍攝幕後大公開

2019-09-10 08:01

日本也有威尼斯水都？走膩了山之京都 改訪「海之京都」吧！

2019-09-05 08:03

希臘般的美景！沖繩瀨長島攻略：交通、景點、行程大公開

2019-09-08 10:00

2019年日本「紅葉情報預測」出爐！秋意美景別錯過

2019-09-11 09:00

外國人限定優惠來囉！玩盡全日本「超低價國內航線」

2019-09-12 09:00

來吧~拜訪川越古色古香的星巴克 淋漓盡致的日本區域性地標店

2019-09-10 12:00

拌飯、辣醬還有烤年糕！韓國「5大秋季美食慶典」好玩又好吃

2019-09-06 12:36

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

前進晴天國！「日本岡山一日遊」 吃喝玩樂懶人包

2019-09-05 09:02

成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株日本超萌掃帚草 9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40

台灣人沒看過的吃法！日本長野用「整條香魚」的豪邁拉麵

2019-09-09 10:02

陰晴不定富士山 每年30萬人次「解鎖」

2019-09-13 10:28

北緯45度跳島旅行！走訪北海道「花之浮島」

2019-09-06 09:00

遊日旅客注意！新幹線「大行李先預約才能上車」違者罰1000日圓

2019-08-31 11:40

300萬株花海染紅河堤！日本５大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38

美食熱潮來襲！盤點日本５家「特色布丁」搶攻饕客味蕾

2019-09-08 11:14

少女心爆發的美食天堂「佐賀市」 享受色彩繽紛的食旅體驗

2019-09-09 11:08

超驚奇！ 日本顛覆無極限 「便便主題體驗館」新開幕

2019-09-12 10:14

自由的富士山 開放式管理安全自負

2019-09-13 10:35

「2020東京奧運」購票、比賽時間、場地全攻略

2019-08-29 09:01

日本5大機場增加「旅客服務設施使用稅」 漲幅最高超過500元

2019-09-01 19:20

9年經典成回憶！東京迪士尼海洋「Fantasmic！」表演秀　明年3月劃句點

2019-08-30 10:48

夏天來日本必吃！ 關於「日式刨冰」你不能不知道的兩三事

2019-09-03 12:12

秋季限定！星巴克新品「青蘋果果凍星冰樂、烤蘋果粉紅星冰樂」讓人想秒衝日本

2019-08-30 15:50

這輩子沒去過絕對會後悔！ 日本「上高地」交通行程懶人包

2019-08-25 11:58

晴天之國「岡山」吃喝玩買全紀錄，今夏赴日旅遊好選擇！

2019-08-25 07:57

【大阪懶人包】第一次來大阪 就該來拜訪這10大景點

2019-09-13 11:00

賞楓還能看櫻花？日本4處「夢幻賞楓地」　整片豔紅根本明信片

2019-08-18 00:12

韓國賞楓搶先看！韓國楓葉景點５玩法推薦

2019-08-30 11:06

釜山這樣玩最輕鬆！ 2019釜山自由行景點、交通懶人包

2019-08-23 08:02

新宿鬧區中也能享受天然露天溫泉！ 市中心的清幽溫泉旅館初登場

2019-09-03 08:58

影／業者集資夜夜花火 北海道洞爺湖推觀光有一套

2019-09-02 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top