來吧~拜訪川越古色古香的星巴克 淋漓盡致的日本區域性地標店

【撰文:米粒小姐/ 窩日本】

位於東京近郊的川越（琦玉縣），有著小江戶之稱，保有昔日風情的一個小鎮，從前很迷戀啤酒的一段時間，常常搭上東武東上線，從東京狂奔到川越，為的就是喝上一杯當地限定販賣的「小江戶COEDO」的生啤酒，慢慢的就喜歡上這個小鎮。走在蔵作り的老街上，看著具有歷史性的建築物與絡繹不絕的人潮與高朋滿座的商店，訴說著古時至今的小鎮繁榮。

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星巴克區域性地標店系列 Starbucks Regional Landmark Store

日本，真的是把星巴克做的非常淋漓盡致。每個月的期間限定口味飲品、櫻花杯等等，抑或是精品咖啡限定店、Neighborhood and Coffe系列與區域性地標店等，而部分的星巴克也賣起酒精飲料，讓日常生活中常常會到星巴克，或是出外旅行也不忘去星巴克，似乎自己與星巴克也開始有了不可切割的深厚感情了。

區域性地標店也分佈在日本各個地區，例如比較知名的有位在京都二寧板上的星巴克、福岡太宰府的星巴克、神戶的北野異人館、愛媛的道後溫泉、最北從北海道到最南的鹿兒島都有其蹤跡，也是日本本地旅客與外國觀光客必定造訪的景點之一。

星巴克川越鐘つき通り店

這次造訪川越，就把位在「鐘つき通り」上的星巴克列為米粒的重點行程之一。穿過了川越著名景點的「時の鐘』」在往前走一些些就可以看到這間深具古色古香的星巴克了。

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著名景點：時の鐘，怎麼拍都拍不出滿意的照片，可能太想去星巴克了

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川越鐘つき通り店的星巴克，外觀保有川越傳統「蔵作り」的樣貌，在這裡完全沒有違和感。

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一走進店裡，偌大的空間。

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用綠意來妝點著，襯著木造的建築物，真的是別有風味。

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平日的下午，可能少了一點觀光客，並不是那麼的擁擠，看著大家在位置上看書或是玩手機，一個很安靜的空間，靜靜欣賞這店舖的巧思。

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裡面有一個造景的庭院，冬天的天氣太冷了，不然還真想坐到戶外去呢！

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因為來的時間點剛好是耶誕節限定期間，所以點上了限定的巧克力曼越莓口味布丁。

米粒私人行程規劃：

米粒的私人安排行程是約莫中午左右到川越，先吃午餐＋小江戶生啤酒。接著逛逛老街與散步到各個景點包括喜多院，再繞回鐘つき通り的星巴克休息，再步行到車站，造訪川越約5小時多左右。

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念念不忘的「小江戶COEDO」生啤酒。

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川越的景點之一「蔵造りの町並び」

白天走在這蔵作り的老街上，欣賞這些早期建物時，才知道因為早期有作為倉庫使用的關係，擔心發生火災時會互相波及，所以這裡的建築物是用耐火建築材蓋成的，當了解這些時，內心真的不得不佩服日本人在意細節的周到。白天在陽光的照射下，拍下這老街的樣貌，真的是覺得好美喔！

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若是想要慢慢逛東京的朋友，也可以把位在近郊的川越納入行程之中喔！

店舖資訊

地址：埼玉県 川越市 幸町15-18

交通簡介：本川越駅／出入口（西武新宿線） 徒歩19分

營業時間：8:00~20:00

定休日：不定休

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