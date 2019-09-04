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成片碧綠「波波草」長胖中！ 450萬株超萌掃帚草 日本國營公園9月底花毯翻轉艷紅

2019-09-04 16:40聯合新聞網 文／遊妤思

圖／国営ひたち海浜公園官網
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擁有圓滾滾、毛茸茸模樣的「掃帚草」(又被稱為「波波草」)，是日本茨城縣「國營常陸海濱公園」(国営ひたち海浜公園)每年的重頭戲。目前剛進入九月正是一片翠綠時期，450萬株世界級可愛的超萌掃帚草，就這樣一球球滾滿海濱公園，眼前一株比一株還發胖地油綠綠一片，療癒得令人想一輩子待在這裡，接下來進入九月底轉紅，直到十月初將成為秋天最夢幻的花毯！

圖／国営ひたち海浜公園官網
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位於東京近郊約2小時車程的茨城縣「國營常陸海濱公園」，是日本知名的花海觀景點，一年四季的花卉景觀都極美壯觀，是許多遊客赴日賞花的首選，每年四月中藍色粉蝶花花季一結束，被稱為波波草的可愛掃帚草便接力登場，從一棵乒乓球大小約能生長至球徑80公分左右，每棵草球整齊排列，放眼望去成了夏天最萌的碧綠一片，映著藍天拍起花海美照，保證零NG、感覺超清新。

圖／国営ひたち海浜公園官網
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圖／国営ひたち海浜公園官網
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今年的「常陸海濱公園掃帚草祭」落在9月21日至10月20日之間，2019年度帚草祭在十月皆無休園，而10月6日、27日，兩個周日將定為免費入園日。待九月下旬天氣開始驟涼的時候，掃帚草便會由綠變紅，時至十月中下旬將變成艷麗紅色層層交疊花海地毯，非常壯觀！

圖／国営ひたち海浜公園官網
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圖／国営ひたち海浜公園官網
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圖／国営ひたち海浜公園官網
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国営ひたち海浜公園 帚草祭

地址：茨城縣常陸那珂市馬渡字大沼605-4

時間：9月21日至10月20日 09:30-17:00

費用：成人¥450、小童¥290

網址：hitachikaihin.jp

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