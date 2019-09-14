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點名「綠色法官」 施明德：中秋後邀國人看審判實境秀

東京美麗的夏日祭！ 吃一頓人情味-惠比壽橫町 博多の人情屋台 純ちゃん

2019-09-14 16:02背包客棧

【作者:Reliance】

圖／背包客棧
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上一篇有講到今天的行程就是山手線一日遊，晚餐這站來到了惠比壽

講到惠比壽很多人都會先想到那片充滿藝術氣息的惠比壽花園廣場還有啤酒紀念館

但我卻是被這條充滿屋台文化的橫丁吸引了

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恵比寿横丁博多の人情屋台純ちゃん

地址:〒150-0013東京都渋谷区恵比寿1-7-4

營業時間:17:00-23:00

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從JR惠比壽駅西口出來步行三分鐘就到了

惠比壽橫丁是由20間店組成的室內小屋台街

規劃這裡在想要挑哪間吃時，看到這間博多屋台就馬上決定是它了

吃屋台就是要吃最在地的福岡屋台啦

20間店裡面最有名的其實是肉壽司，我跟我媽不吃牛又不吃生肉，它就完全沒考慮了

圖／背包客棧
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來到屋台用餐一坐下記得先點個飲料，我跟我媽先各來個一杯彈珠汽水消消暑

圖／背包客棧
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菜單就黏在桌子前面，想吃甚麼直接跟大廚說就可以了

看不懂日文的他們也有英文菜單可以看

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明太子玉子燒

圖／背包客棧
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明太子是博多名物

身為福岡屋台一定都會有一道明太子玉子燒

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宮崎鶏の塩鉄板

圖／背包客棧
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這盤大概有五六塊雞腿肉吧，口感非常軟嫩果然是宮崎雞

再配上旁邊的生高麗菜一起吃清爽而不油膩!!

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焼ラーメン

圖／背包客棧
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屋台必吃的炒拉麵

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吃到一半大將看我們不是日本人，問我從哪裡來的?(屋台就是這樣很容易就聊了起來)

一聽到我們是台灣人大將就開始介紹他的歌手朋友-鈴木友海

說他2017年的時候有邊唱歌邊環台一周，還有去到台中的彩虹眷村

我跟大將說我們就是台中人，大將就又更興奮了哈哈哈，還送我們她的CD

原來鈴木友海是惠比壽橫丁知名的那卡西女歌手，也蠻常來台灣做活動的

圖／背包客棧
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大將忙到一半走出來用他的手機說要幫我們拍照留作紀念，順邊幫鈴木友海宣傳

我也拿出我的手機跟大將合照，他真的很HIGH很熱情

大將還懂用IG喔，他問我台灣人IG和FB哪個使用率高

這題我只能跟他說啊現在年輕人都用IG，長輩們都是用FB，是這樣沒錯對吧哈哈哈

圖／背包客棧
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要離開之前大將很好奇地問了我為甚麼日文這麼好?

"因為我喜歡日本啊!!"他笑笑的邊微鞠躬邊跟我說"真的很謝謝你"

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回頭拍博多的人情屋台最後一張，大將厲害喔馬上找到鏡頭還擺了個POSE

圖／背包客棧
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名符其實的人情屋台，真的充滿著人情味啊

這就是屋台的魅力所在

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裡面空間不大，兩旁有各家的店員出來招攬客人

圖／背包客棧
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惠比壽橫丁有三個出入口

三個中最喜歡這個裏通り側的入口，紅色的燈籠配上旁邊那排販賣機整個超有氣氛的

招牌上一排彩色的格子個代表著一間店

圖／背包客棧
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這個是裏通り側另外一邊的入口

各家店的招牌更大更清楚了，右邊還有店內位置圖

圖／背包客棧
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在大馬路上大通り側的入口

我們吃的"博多の人情屋台純ちゃん"就是從這裡進去左手邊第一間店

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下次來到惠比壽逛完花園廣場，晚上不妨留個時間來惠比壽橫丁體驗一下在地的屋台文化

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回車站搭車前往山手線之旅的最後一站

圖／背包客棧
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在Newdays買到附贈保冷袋的飲料，之後還想在別地方買竟然都沒有賣了可惡..

圖／背包客棧
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想看我後面去東北看的祭典有多震撼嗎

在後面的文章會慢慢補上喔

敬請期待囉

先來我IG@reliancesykes看看美麗的夏日祭...

原文出處：【東京美食】吃一頓人情味-惠比壽橫町 博多の人情屋台 純ちゃん

延伸閱讀：【東京景點】山手線一日遊(ft.東京Metro)-御徒町/浜松町/原宿/中目黑/恵比寿/上野

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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