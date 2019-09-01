澀谷從出發！體驗氣質又優雅的青山、表參道

國際精品旗艦店林立的林蔭大道表參道，集結了東京最高檔的品牌店家，再往前走，就來到名媛們最愛的優雅青山。其實從澀谷站出發，沿青山通而行只要走路10分鐘就能抵達，肆意悠遊。

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★伊豆の旬 やんも 南青山店

位於東京西南側的伊豆半島，是東京人最愛的度假勝地之一，也盛產多樣的豐沛食材。期許讓東京的人們品嚐到伊豆的山珍海味，特別在對流行趨勢最敏感的青山一帶，開設了專賣伊豆料理的日式餐廳。採用的食材全是伊豆直送而來的鮮魚、蔬果，為呈現四季之美，店內分為 4 個區域，並設有中庭，用餐也能享受獨特空間藝術。

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【店家資訊】

地址：東京都港区南青山 5-5-25 T．PLACE ビルB1

電話：+81-3-5466-0636





★根津美術館

進入聳立於青山道路旁的根津美術館，頓時遠離塵囂，忘記自己置身於東京最熱鬧的街區。館內展示的作品，以曾任東武鐵道社長等職的企業家根津嘉一郎之畢生收藏為主，多達 7400 件，其中包含 7 件國寶、 84 件重要文化財，能看到繪畫、書法、雕刻等多樣藝術品。隈研吾設計的展示棟、佔地 17000平方公尺的庭園也不容錯過。

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【景點資訊】

地址：東京都港区南青山 6-5-1

電話：+81-3-3400-2536





★南青山 清水湯

創業於明治時期的古老錢湯（大眾澡堂），昭和 30 年代時搬遷至青山大樓中，成為獨特的都市型錢湯。 11 年前進行大規模的翻新，曾一度考慮關閉的老闆，最後還是希望能在時尚的青山，留下傳統澡堂，毅然決定繼續經營。設有按摩池、高濃度碳酸泉等多樣浴地、三溫暖室，每周 3 次會在浴池中加入不一樣的入浴劑，求新求變。

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【景點資訊】

地址：東京都港区南青山3-12-3

電話：+81-3-3401-4404





★Aoyama Flower Market TEA HOUSE 南青山本店

位於表參道站旁的獨特空間，期許為人們帶來「與花朵一同生活」的心情，以溫室為主題打造了絕美的咖啡廳。走進店內，從天花板到桌椅裝飾，每個角落都佈滿了繽紛典雅的植栽，每周還會定期更換不一樣的當季鮮花。餐點上也融入花草元素，多樣的有機紅茶、花朵聖代、本店限定的夏季輕食拼盤等，都讓人愛不釋手。

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【店家資訊】

地址：東京都港区南青山5-1-2

電話：+81-3-3400-0887





★CLINTON ST. BAKING COMPANY& RESTAURANT

被譽為紐約口碑第一的人氣鬆餅，在 2013 年來到時尚的骨董通開設了日本 1 號店。原是在地的家庭式餐廳，卻因頂級鬆餅打響名號，來到東京後更是人潮絡繹不絕。店內 Menu 完全採用紐約本店食譜，費工重現道地的美式風味。不受潮流影響的鬆餅外酥內軟，份量十足，就算冷了也依然美味，搭配特製藍莓醬，絕對值得一嚐。

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【店家資訊】

地址：東京都港区南青山5-17-1 YHT 南青山ビル 1．2F

電話：+81-3-6450-5944





★岡本太郎記念館

以太陽之塔等作品聞名的藝術家岡本太郎，在澀谷站內也能其看到巨大的壁畫作品《明日的神話》。秉持「藝術屬於大眾」的理念，認為藝術不是有錢人的嗜好，而是平凡大眾都能享受的事物，可謂是日本大眾藝術的先驅。改建自岡本生前居所兼工房，紀念館內保留了岡本當年的工作室、廣園，也附設咖啡廳，彷彿鑽進了大師的腦內。

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【景點資訊】

地址：東京都港区南青山6-1-19

電話：+81-3-3406-0801





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