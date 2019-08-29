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親子同樂玩具店！ 大人小孩都愛的夢幻城堡「銀座博品館」

2019-08-29 10:04窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

大家是不是都會覺得「銀座」只是個充滿高級精品品牌、頂級餐廳、不適合帶小朋友去玩的景點呢？其實在銀座有一個親子同樂的好地方，那就是「博品館TOY PARK」！位在銀座的店鋪是總店，地下1樓到4樓共5層樓的空間，有著大約20萬件的商品，不管是大朋友還是小朋友都能找到屬於自己的玩具，豐富多樣的商品擠滿了整個店鋪，彷彿是一座夢幻的城堡般吸引著大家！博品館TOY PARK於1982年9月開幕，除了銀座之外，在羽田機場、成田機場、新宿都廳、關西機場、北海道千歳奧特萊斯商場Rera、北海道新千歳機場亦有分店。

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東京親子推薦行程：銀座 博品館 TOY PARK

1樓：色彩繽紛的娛樂商品與食品

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首先踏入博品館一樓就會看到色彩繽紛、五顏六色的各種商品，派對娛樂用品、文具用品、室內裝飾雜貨等，充滿時下熱門話題的商品都匯集於此，是流行玩意的發信地，如果有送禮困擾的話不妨來這裡挑選吧！另外，還有許多美味的零食甜點也集中於1樓。

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爆食狗狗存錢筒：「貯犬箱」

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日本人氣伴手禮：「柯南咖哩系列」。犯人黑咖哩不曉得是什麼滋味呢？！

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2020年日本奧林匹克運動會週邊商品在博品館TOY PARK 1樓也能購買到。

2樓：娃娃天堂與經典人物角色商品

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數也數不清的超級多～種類的布娃娃齊聚一堂！博品館2樓擠滿了各類型的娃娃，有動物系列、蠟筆小新、BARBAPAPA、企鵝家族、櫻桃小丸子、哆啦A夢、三麗鷗、角落生物、迪士尼系列等等，經典的人物角色們豐富多樣，另外還有供日本娃娃和音樂盒等商品。被形形色色的娃娃們圍繞著，宛如來到小型動物園般小小朋友們一定會充滿好奇心！

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3樓：嬰幼兒為對象的玩具商品

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3樓的KIDS&BABY PARK是一個適合嬰幼兒的樓層，這裡匯集許多成長玩具商品、木制玩具、卡通人物玩具、迷你小汽車、軌道車玩具等，像是流行的Tomica小汽車、nanoblock迷你積木、pokemon go商品、LEGO樂高應有盡有，外國製造的兒童玩具也可以在這裡找到。

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nanoblock日本哪裡買？nanoblock是來自日本的積木玩具，號稱是全世界最小的積木，比樂高還要小！其中最為知名的為各國的經典地標系列，近期亦推出許多卡通人物角色，因此深受大小朋友喜愛。

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博品館販售許多幼兒、小小朋友也適合玩的安全木頭玩具

4樓：益智遊戲、遊戲愛好者的天堂與親子賽車場

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以「遊戲和愛好」為主題，提供各種益智遊戲相關商品，像是多人一同玩樂的圖板遊戲、卡片遊戲、動作遊戲等，還有可以一同考驗腦力的拼圖與模型商品，喜歡魔術表演的話，4樓也充滿許多魔術週邊商品，現場也會舉辦小型的魔術秀，讓大小朋友一同參與體驗魔術師絢爛的表演。在4樓還有個非常特別值得體驗的「博品館RACING PARK」，全場約36米的遙控電動玩具賽車專用賽道，兒童也能簡單駕馭的操作版面，讓大小朋友能一同享樂（5分鐘200日幣）。

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銀座博品館魔術表演

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明治巧克力？其實這是一款益智的小遊戲哦，難易度可是苦苦的呢！

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博品館RACING PARK 電動賽車場

地下1樓：洋娃娃、3D人像模型週邊商品

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地下1樓的「洋娃娃樂園」販售著可愛的「莉卡娃娃（リカちゃん）」與各種娃娃服飾配件、雜貨小物、房屋等商品，莉卡娃娃在日本是家喻戶曉的人形玩偶，知名的程度不會輸給來自歐美的芭比娃娃！

要前往地下1樓的莉卡醬區的話必須從店外旁邊的樓梯才能下樓抵達哦！

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這麼多精緻的人偶、小房子、家具等等是不是讓你的少女心蠢蠢欲動起來了呢~

店舖資訊

地址：京都中央區銀座8-8-11

交通：JR「新橋站」銀座口徒步3分鐘

營業時間：11:00～20:00

官網：http://www.hakuhinkan.co.jp/

窩日本推薦閱讀：(東京)迪士尼樂園與迪士尼海洋完全攻略~~門票購買、交通、APP一次報你知　

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機場迪士尼咖哩

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