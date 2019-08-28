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機車考照全面預約制 直衝現場可能排5小時也考不到

比亞馬遜大火嚴重？ 中非「萬起野火」肆虐森林

騎單車單日往返富士山　悠哉又省錢行程報你知

2019-08-28 09:01窩日本

【撰文:Sharon/ 窩日本】

如果你還在考慮短短的旅行要不要抽空去富士山、河口湖；或是你還在猶豫有沒有必要在河口湖過夜的話…讓小編提供你一個「單日往返：體力荷包都輕鬆」、「美景、美食都不錯過」的一日遊建議吧！

話不多說，開門見．富．士．山．！

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交通方式

至「新宿巴士總站」（新宿車站新南口徒步一分鐘）搭乘巴士至「河口湖站」下車。摁，沒錯就是這麼簡單…交通介紹到這裡結束。（笑）

票價：成人1950日圓（孩童：980日圓）／所需時間：1小時45分鐘

建議網路上先訂票，全中文操作介面，可以事前知道空位和發車時間，減少等待的空檔。附上完美訂票連結，馬上動手預定行程吧！記得連回程一起預定呦。

回程就是從「河口湖車站」再搭乘巴士回「新宿」注意時間掌控、末班車資訊哦！

本日遊玩5個願望：

電動單車環湖，輕鬆遊湖的最佳選擇

飯、麵、甜點全都包

捕捉富士山＆河口湖最美的身影

季節限定美景「紅葉迴廊」

必拍的5個場景(文章最後有整理)

以上五點都會在這次的旅程中達成哦！

遊玩路線圖＋旅遊花絮介紹

河口湖站→ほうとう不動 東恋路店→富士御室淺間神社→紅葉迴廊→河口湖チーズケーキ・ガーデン→てんぷら忍者→河口湖站→新宿→回家

抵達河口湖車站後我們馬上到車站附近的腳踏車店租電動腳踏車，一天的租借費用為2600日圓，只要在下午5點以前歸還即可。利用電動腳踏車當作代步工具真的非常方便，大力推薦阿！

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晴朗天氣時的富士山真的太美了

ps.一路上都很平坦很好騎，只是美景真的會讓人分心 😆

♥第一站：ほうとう不動 東恋路店　

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津東戀路2458

是的你沒有看錯…才剛到河口湖就先去填飽肚子 😆 但是請不要小看這沿路的風景，我們一路往富士山的方向前進，相機一直都沒有停過，實在太美啦！

想信大家常在明信片或是宣傳單上看到富士山，但是有些美景是要當場才能感受的到的，當日的天氣、清新的空氣、迎面吹來的微風，讓你置身富士山的美夢。By the way，就是要來一張斑馬線佐富士山才酷啊！

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回歸正題，自河口湖車站步行至ほうとう不動 東恋路店只需23分鐘，我們是騎腳踏車，一路上有美景相伴，時間過得更快。注意哦，開店時間是從早上11點開始，不過提早的朋友們也不用擔心，因為富士山攝影棚提供您最棒的攝影環境，讓您拍不停。

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ほうとう不動東恋路店的外觀像是雲朵（我一直以為是冰屋）

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餐廳內觀也不馬虎！是名建築師保坂猛氏的作品，從來沒想過一邊吃ほうとう還能一邊欣賞藝術作品吧…（涙）千萬不要以為這餐廳只有外觀是噱頭，「ほうとう」本人也是美味到不行！料好實在，湯頭不在話下，麵條Ｑ勁十足。

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富士山名物「ほうとう」

這一份我們當天三個女孩子分食我覺得剛剛好，還可以另外點一些壽司或馬肉，吃得非常飽！當天下來的價格，跟我平常吃便利商店的便當差不多…幸福感滿點，下次去我可能會一個人點一碗吃到飽～～～～～～ 😳

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值得一提的是餐廳的Logo是否很可愛，當這個Logo貼在門口，我和旅伴理所當然地把它當成「入口」細看才發現人家的巧思，是富士山和河口湖啦！（剛把雲朵當冰屋，現在又把Logo當入口…）

這家ほうとう不動已經開了四家分店，各位下地標的時候不要下錯，雖然每一家應該都非常有特色，但是雲朵店真的是值得來阿！由於太好吃了，在這附上官網ほうとう不動，奉勸大家有去河口湖一定要去嚐嚐！

♥第二站：富士御室淺間神社ふじおむろせんげんじんじゃ

通常在日本旅遊一定會到神社參拜，求平安、好運。這次也不例外，我們來到河口湖畔旁的富士御室淺間神社。如果是從剛剛的餐廳到神社步行時間約為半小時，真的建議騎電動腳踏車，一整趟旅行會充實很多。

你可能對「淺間神社」這個名字不陌生，但其實光是富士山周圍就有８座淺間神社。這是我們來的富士御室淺間神社是８間當中歷史最悠久的。

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到了富士御室淺間神社馬上就被寧靜的氣氛給感染，上他們官網就會發現可以申請到神社舉辦婚禮，可能是因為富士御室淺間神社除了藏有數件文化財外，也是求安產的著名神社。

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下圖為「神牛」看祂亮晶晶的就知道他非常有人氣，摸神牛的頭和角可以祈求學業，摸神牛的肚子則可以保佑安產哦！

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♥第三站：遊湖Ｇｏ！季節限定：紅葉迴廊

下一站就以紅葉迴廊當作目的地，小編當初遊河口湖是浪漫秋季11月，但是要在別的季節來河口湖的你千萬別覺得失落哦！河口湖四季都迷人，春季櫻花、桃花、夏季向日葵、薰衣草、秋季楓葉、冬季享受溫泉。出發之前記得先把開花地點查清楚才不會撲空哦！這裡附上山梨縣官網，提供大家追花去吧！

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跟大家報告一下從富士御室淺間神社步行至紅葉迴廊約1小時40分鐘，再次彰顯電動腳踏車的重要。最隨興的玩法就是，邊騎單車邊欣賞美景、邊拍美照拉。

遊湖真的心情很好，不過保暖不能少，不要小看大自然的力量，秋季、冬季來千萬要帶毛帽，最好也把手套帶著，生病就不好玩囉！

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湖畔周圍有一個能特別接近湖的地方，可以拍出在湖畔漫步的感覺。

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沿著湖畔騎就是這種感覺，要注意到了大馬路上的時候指示牌會分成「腳踏車專用」和「汽車專用」兩種，大家務必遵守規定喔！

可以單拍清澈的河口湖，陽光灑在湖面會亮晶晶的，心情也亮晶晶的好開心。

沿著湖畔一直騎會先到一個商家聚集地，飯店、旅館林立，很多團客會在那邊下車買伴手禮，如果累了也能稍微休息一下。

在繼續往前騎，不久之後馬上就看到熱鬧聚集的人群、各式攤販和今日的重頭戲「紅葉迴廊：紅葉祭り」。

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雖然已經是紅葉季的尾聲，但現場看還是很美。就算花了遙遠的路程，看到這一片美景之後也一定會覺得值得！是說我並非專業攝影師，沒有把紅葉迴廊的神韻拍出來（懊惱）…希望各位專業的攝影師可以親自去拍美景啊！

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至於紅葉祭り手工藝品區，有來自各地的木雕、陶器、編織，看各個藝術家們拿出絕活，真是過癮。大家有看到照片裡的摩托車嗎？真的是帥氣滿點的大型藝術創作。

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紅葉＋河口湖＋富士山也是一個不能漏掉的鏡頭，請各位專業攝影師代勞，幫忙多拍一點美照回來（笑），我這張真的拍得…不及格阿（逃）。

♥第四站：回程路上，甜點不能少

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富士山的甜點名店「河口湖チーズケーキ・ガーデン」Kawaguchiko Cheesecake Garden

是的，已經騎了一天的車(明明就是電動的)，當然要好好犒賞自己。我們來到：魅力滿分的甜點店「河口湖チーズケーキ・ガーデン」Kawaguchiko Cheesecake Garden

這家高人氣的甜點店是許多人必訪的口袋清單，這邊很誠實地告訴大家我只吃了起司口味的銅鑼燒，但如果有時間我也是很想來一杯黑咖啡配起司蛋糕，我相信是不會讓我失望的拉！(所以說還要再去河口湖一次 😛 )

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其實他們光是銅鑼燒就有好多種口味，店裡的主打是起司，所以出了很多起司的相關產品，從蛋糕、餅乾、銅鑼燒到塔，如果你恰好是起司迷，更不該錯過這家店喔！

♥第五站：夕陽提醒您該回家囉：）

看到夕陽就知道該回家囉，畢竟5點前要還車，而且天黑就會變得很危險。However回家前還是要吃飽(剛不是才吃甜點嗎?)，所以我們將目的地訂為：てんぷら忍者，如果是步行的的話約１小時。

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回程路上看到夕陽有一種莫名的感動，今天從早玩到晚，看了美景、吃了美食，謝謝旅伴的陪伴，覺得好幸福哦！

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陪伴我們一整天的單車也辛苦囉！本次旅程最重要的元素都在這張照片中了：富士山＋河口湖＋單車＝幸福

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把握夕陽照印在湖面的短短幾分鐘，好好跟這片美景Say Goodbye。乖乖在下午五點前把單車歸還。

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旅程到這裡如果來碗熱呼呼的天丼，真的是再適合不過了。

忍者主題的餐廳真的增添樂趣，大家有注意到飛鏢造型的海苔嗎？還有可愛的筷子套，餐廳價格也很平價、好吃，可以被加入小資族的口袋名單了，值得！所以必須附上地址：山梨県 南都留郡富士河口湖町 船津 3729-1

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現在再回頭看一下正午時拍的富士山～正午的時候陽光普照，富士山的顏色看起來很透明，天空也很乾淨，給人滿滿的朝氣。

到了午後，太陽準備下山，夕陽餘暉照映在湖面上，金黃色的光給人溫暖的感覺，這一整天的行程讓我充飽了電，又能夠繼續為生活努力、加油囉！謝謝陪了我們一整天的富士山、河口湖。

♥第六站：河口湖站，收心

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從てんぷら忍者走路回河口湖車站只需要３分鐘，這時候的車站，滿滿都是要回程的旅客，大家似乎一起在車站做收心操，但也不忘在車站的伴手禮區好好搜刮一翻…

希望大家喜歡今天的文章哦，下次去河口湖可以多帶一張記憶卡（笑）！

必拍的5個場景

□正午有透明感的富士山

□亮晶晶的河口湖湖畔

□季節限定紅葉迴廊

□夕陽、富士山、河口湖

□河口湖車站+富士山

窩日本推薦閱讀：河口湖星野富士(虹夕諾雅富士)奢華露營風Glamping旅宿體驗分享！河口湖畔盡享無敵富士山景！　

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富士山美景甜點

窩日本

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