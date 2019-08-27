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郭台銘內部調和式民調：只有這一種情況能擊敗蔡英文

繽紛甜點！澀谷女孩最愛７大打卡餐廳，好吃又好拍喔！

2019-08-27 12:00Japan Walker

出國旅遊拍照打卡可是件大事，想吃到東京澀谷地區到底有那些人氣餐廳，這些人氣餐廳又有什麼料理姊妹淘們最愛、瘋狂洗版的料理呢？Japan Walker通通告訴你。

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★Qu'il fait bon 青山

店名為法文「如此晴朗的好天氣」之意，期望每一個客人踏入店門的那一刻起，就能感受到雀躍的心情，巨大櫥窗內是琳瑯滿目的水果塔，就連猶豫的時間也讓人開懷。為了想在日本潮流最尖端的青山一決勝負， 1996 年繼靜岡的本店後，開設了東京 1 號店。依照季節提供不一樣的限定水果塔，約有 20種口味，視覺、味覺雙重享受。

桃とチーズのタルト（水蜜桃起司塔）￥ 799 ／片／香烤起司舒芙蕾加上酸甜水嫩的...
桃とチーズのタルト（水蜜桃起司塔）￥ 799 ／片／香烤起司舒芙蕾加上酸甜水嫩的水蜜桃，口感豐富。
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【店家資訊】

地址：東京都港区南青山3-18-5

電話：+81-3-5414-7741（僅提供日語服務）


★UN GRAIN

法國特有的精緻甜品「Mignardises」，指的是只有一口大小、高品質又外型優美的迷你甜品。位於青山人氣巷弄骨董通的 UN GRAIN ，便是專賣這種迷你法式甜品的人氣店。因尺寸小，所有的食材、調味料都是以公釐、公克為單位，必須精細拿捏，才能打造出最佳口感，外型更是個個精美，有如珠寶般讓人享受最頂級的味覺饗宴。

宛若珠寶的迷你甜品，是出自於曾任法國、東京米其林名店的甜點主廚昆布智成、青木繁之...
宛若珠寶的迷你甜品，是出自於曾任法國、東京米其林名店的甜點主廚昆布智成、青木繁之手。
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【店家資訊】

地址：東京都港区南青山6-8-17 プルミエビル 1F

電話：+81-3-5778-6161


★ROLL ICE CREAMFACTORY 表参道本店

原宿的排隊甜品「ROLL ICE CREAM FACTORY」是日本捲捲冰的創始店，以綿密的冰淇淋為基底，依個人喜好選擇裝飾配料，打造專屬的捲捲冰，繽紛可愛的造型立刻成為IG 打卡的熱門冰品。捲捲冰皆採現點現做，層次豐富、入口即化，是別處嚐不到的驚喜美味，且在今年7月進駐台北微風南山「atre」，前往原宿前搶先在台品嚐。

以繽紛的裝飾配料點綴，瞬間成為洗版日本IG的人氣冰品。
以繽紛的裝飾配料點綴，瞬間成為洗版日本IG的人氣冰品。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 4-28-12 ジャスト原宿 1F 　

電話：+81-3-3470-0227 　


★Sour 原宿

熱浪襲來，就需要來杯冰涼的飲品消除暑氣！ 2016 年誕生於京都的水果沙瓦專賣店，今年 6 月在匯集眾多潮流名店的「原宿貓街」開設了首間旗艦店，

採現點現做，提供冰涼又搶眼的沙瓦，並依照季節更換水果 Meun 。室內設計

也是店舖的亮點之一，由京都 Shop ＆Gallery 「 VOU 」策畫，以藝術家的作品妝點，營造現代感的設計空間。

発酵レモンサワー（發酵檸檬沙瓦）￥ 800／選用兵庫縣的當季檸檬製作，是店裡的招...
発酵レモンサワー（發酵檸檬沙瓦）￥ 800／選用兵庫縣的當季檸檬製作，是店裡的招牌。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 5-25-1 原宿 MOE ビル 2F 　

電話：+81-3-6805-0199


★Cookie Time

搶眼的紅色怪獸吉祥物充斥整間小店，無論店內店外都洋溢著原宿獨有的繽紛氣息。 2013 年選在原宿開設首間海外分店的紐西蘭手工餅乾專賣店「Cookie Time」，開業至今始終是打卡的熱門話題，人氣高居不下。招牌現烤餅乾、冰淇淋夾心餅以及少見的生餅乾，每道都是美味與視覺兼具，讓人無法抗拒的邪惡系甜點。

ミニチョコミントアイスクリームサンド（迷你巧克力柏和冰淇淋夾心餅）￥ 500／夏...
ミニチョコミントアイスクリームサンド（迷你巧克力柏和冰淇淋夾心餅）￥ 500／夏日限定的沁涼甜點。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 1-21-15 ナポレ原宿 1F 　

電話：+81-3-6804-3779 　


★SweetXO Good Grief

融合原宿獨特文化與甜點的甜品精選店，主打衝擊視覺的七彩甜點，不定期推出新品，每次走訪都能享有全新滋味。今年登場的飲品「獨角獸的眼淚」、「便便先生霜淇淋」以及繽紛的「高橋大山」，吸睛的外型立刻成為話題商品。店內設計也帶有濃厚的原宿風格，以粉嫩的為主，牆面繪有可愛的插畫，適合與商品拍照打卡。

ユニコーンの涙（獨角獸的眼淚）￥ 700／透過特殊瓶身與水蜜桃口味的飲品，營造出...
ユニコーンの涙（獨角獸的眼淚）￥ 700／透過特殊瓶身與水蜜桃口味的飲品，營造出閃亮色澤，是店內的人氣商品。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 1-16-6 原宿 77 ビル 1F 　

電話：+81-3-5413-6683 　


★水曜日のアリス東京

以《愛麗絲夢遊仙境》世界觀打造的雜貨店，從店外觀到室內裝潢，帶給人置身在愛麗絲誤闖的奇幻王國中，來客亦可與精緻的佈景擺設合影留念。店內商品也以愛麗絲夢遊仙境為概念設計，如故事中出現的縮小汽水、吃了會變大的餅乾，就連商品包裝也別具巧思，化身為故事元素，適合留作紀念或當作擺設。

Drink Me ミニサイダー（Drink Me 縮小汽水）￥ 324／包裝精緻...
Drink Me ミニサイダー（Drink Me 縮小汽水）￥ 324／包裝精緻的縮小汽水，彷彿帶有神奇的魔力。
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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神宮前 6-28-3 カノンビル　

電話：+81-3-6427–9868


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