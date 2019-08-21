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夏天就是要玩水～關東地區散熱水上樂園精選來啦！

2019-08-21 10:01JAPANKURU日本酷樂

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東京都內也有水上樂園？關東人都去哪裡避暑的？JAPANKURU一次幫你選５間，讓你玩到停不下來！

① 讀賣樂園 POOL WAI

超過55年歷史的京王讀賣樂園，一直以來都是東京在地人最愛的本土樂園之一，是東京都內最大的樂園，平日裡有驚險的陸上設施，到了夏天則是期間限定開放的水上樂園區「POOL WAI（プールWAI）」，擁有五個大型水池和三種活動設施，非常豐富。

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大型的水池有仿造沙灘概念所設計「波のプール」的人工造浪池，池底也有彷彿沙地的顆粒感，水深從0到1.4公尺深，每日也有定時的音樂舞蹈活動一起同歡；另一個人氣設施則是周長250公尺的漂漂河，跟朋友一起共乘超好玩！

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想替驗刺激的跳水也是有的！（三種跳台可選擇：0.5公尺、1公尺、2公尺）

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近年來，日本的女孩們越來越愛這種夜晚的泳池活動， POOL WAI也開放了夜間「NIGHT POOL（ナイトプール）」，不僅配合燈光音樂超有氣氛，點亮屬於大人的夏日夜晚。

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② 豐島園 + 庭之湯

東京都內老牌遊樂園「豐島園」，平常以陸上遊樂設施為主，到了夏天一樣有水上樂園！因為就在東京都內，交通真的非常方便，從池袋站出發，不用30分鐘就能抵達啦。

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照片出處：豐島園官方網站

【都內也有天然溫泉：庭之湯】

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如果不想要在外面曬太陽，那麼室內溫泉也是不錯的選擇！就在豐島園旁邊走路３分鐘，就能抵達「庭之湯」，東京都內少見的天然溫泉這裡就有。豐島園庭之湯除了個別擁有多種不同湯池的男湯女湯以外，還有男女混湯大眾池、桑拿區、休息補眠區、庭園、吧台、餐廳，以及能夠挑選伴手禮的土產部，推薦給家族旅行的遊客消耗一整天～

③ 東京Summerland

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圖片來源： 東京Summerland官方網站

東京Summerland和前面提到的讀賣樂園 POOL WAI、豐島園水上樂園，並列為東京三大水上樂園。而東京Summerland還有個特別之處，就是園內設有寵物戲水區，很受東京人歡迎！

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園內還有各種不同主題的滑水道與遊樂設施！趣味十足～（圖片來源： 東京Summerland官方網站）

這條蜿蜒的滑水道，據說是東京Summerland最有人氣的項目！如果已經是東京老手的你，下回試試東京Summerland吧！

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圖片來源： 東京Summerland官方網站

④ 箱根小涌園YUNESSUN

「箱根小涌園YUNESSUN」可以穿著泳裝來泡溫泉，可以一口氣泡好多種不同口味的溫泉，到了夏天箱根小涌園YUNESSUN準備了很多清涼的限定設施，夏天說你去泡溫泉也不奇怪！

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在YUNESSUN的設施裡本就有「展望露天風呂」，可以一邊泡溫泉一邊俯瞰箱根的超美景觀，到了夏天，旁邊多了一個 「 展望水池 」，讓大人小孩悠閒地徜徉在夏日的箱根，以及山間的綠意盎然。

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揪起你的朋友！立刻就去玩吧！！！

⑤ HOTEL SUNVALLEY NASU

從東京搭乘新幹線約１小時抵達的「HOTEL SUNVALLEY NASU！」，是位在那須的度假村，用來避暑最合適！內有九種設施包含室內和露天溫泉，可以男女混浴唷！到了夏天也有中庭游泳池可以游泳～整個就是不用出門啦！

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別忘了在岸邊來杯雞尾酒，才是享受夏日的最完美ENDING！

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延伸閱讀：東京涼爽一夏！都內的夏日度假交給讀賣樂園的 POOL WAI吧！　

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