新宿血拼秘笈！日本の襯衫專店 300多種款式讓你挑 高CP的伴手禮選擇

2019-08-24 21:30 聯合新聞網 JAPANKURU日本酷樂



新宿街頭走九遍，你有幾種玩法？ 宛如「購物狂天堂」的新宿，是不少人來到東京必訪的地帶，這裡不僅百貨商場林立且各有特色，更有歌舞伎町、思出橫町等風味十足的街區可逛，更別說賞花賞紅葉的名所新宿御苑了。日本上班族的服裝可是世界出了名的筆挺，其中對於襯衫的講究絕對不在話下。來到新宿，走一趟襯衫專店BRICK HOUSE，用實惠的價格找一件適合你的襯衫的同時，一窺日本襯衫的學問吧。

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迷你襯衫博物館？BRICK HOUSE內找件獨特的襯衫

新宿什麼沒有，可以血拼的地方最多。且不說光是JR新宿站周圍就有LUMINE1、2、EST，還有MYLORD、Flag，走遠點還有伊勢丹和高島屋等大型百貨公司，是購物狂們來到東京最好的購物天堂吧。不過這次JAPANKURU要跟大家推薦點不一樣的，是一間血拼之外還能長知識的襯衫店——那就是「BRICK HOUSE」。

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大家常說，日本男士們的穿西裝和襯衫，總是顯得特別挺拔，也因而對於日本的西服及襯衫有著不錯的印象。但你知道這其中有奧秘和講究嗎？走訪一次BRICK HOUSE的門市，你就能得到答案。對於襯衫有些研究的朋友，想必早已耳聞過BRICK HOUSE的大名。其所屬的TOKYO SHIRT是日本襯衫老牌，創立於1949年至今已有六十餘年歷史，旗下襯衫商品從材質開發，到剪裁設計，都是由自社出手，以保證商品的高品質和著身時的感受。再加上為了節省流通成本，而採用工廠製造直銷的運作模式，從而得以讓客人可以較實惠的價格入手。

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在BRICK HOUSE中，能見到各式各樣不同款式設計的襯衫，種類多達300件。而上圖所示的一系列，更是BRICK HOUSE的經典款商品。採用100%的新疆棉製作，加上特殊的抗皺加工，掛有金色吊牌的襯衫，在領口形式及花紋設計的細節上也會有不同的著墨，以滿足不同客群、場合下的不同需求。如此精心設計的襯衫，卻只要4900日圓，無論是買來自己穿還是送人都非常不錯。

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BRICK HOUSE的襯衫不僅款式多樣，包括從商務、正式場合到休閒款都有，且在商品的尺寸範圍上，亦提供多種不同的尺寸，更細分出袖長的差別。無論你是高是矮、或胖或瘦，一般都能在BRICK HOUSE中找到適合自己身板的襯衫，穿出挺拔的感覺。

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一件襯衫的設計，除了在於時尚性之外，機能性也是非常重要的一環。自家能研發材質的BRICK HOUSE門市中，也能見到各式各樣不同機能性的襯衫，包括適合夏季的Cool Biz系列、可以不用多穿一件內搭背心的防透襯衫等。像上圖中這件白襯衫，內部就多設計了一層網布的內襯，讓大家無須多穿一件背心，只要單穿襯衫即可，增加衣著的透風性，也簡化了穿衣的程序。

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配合主打的襯衫商品，BRICK HOUSE內自然備有包括領帶、皮帶、西裝褲等配套的搭配物件，而其中領帶也是非常值得一看的。且不說風格不同的各色花色備齊，搭配不同的襯衫可呈現出不一樣的個人風格外，更有在形式、材質及裝飾顯盡特色的款式。買來作為伴手禮送人，拿出手亦是非常體面呢。

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對於穿著品味有些講究的你，是否正尋尋覓覓著命中注定的那一件襯衫呢？它也許就在BRICK HOUSE裡面等著你的發現。而若你正打算要為男性長輩或友人們準備伴手禮，在這裡選一件舒適特別的襯衫或一條別緻的領帶，送出的不僅是一份心意，也是一種品味。當然，若是想要為女性友人找襯衫，BRICK HOUSE一樣能滿足你的需求。而當你不知道該從何選購，或需要一些意見時，也請別害羞地請教店內人員吧。

BRICK HOUSE 襯衫工房（新宿三丁目）

地址：東京都新宿區新宿3-14-23 MAYA Building（マヤビル）1Ｆ

營業時間：11:00～21:00

大眾交通：東京Metro 「新宿三丁目」 步行5分鐘

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