新宿的N種玩法之美食推薦／秋天吃蟹必訪 東京品蟹專家蟹道樂

新宿街頭走九遍，你有幾種玩法？ 宛如「購物狂天堂」的新宿，是不少人來到東京必訪的地帶，這裡不僅百貨商場林立且各有特色，更有歌舞伎町、思出橫町等風味十足的街區可逛，更別說賞花賞紅葉的名所新宿御苑了。秋天即將到來，若來到東京想吃螃蟹，在新宿一樣可以找到好選擇！一起跟JAPANKURU來看看吧。

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蟹料理的專家 大阪超人氣的「蟹道樂」

有去過大阪的你，也許對道頓崛的那隻超大螃蟹招牌印象深刻——那就是在日本具有高人氣的螃蟹料理連鎖店「蟹道樂」。有網友總說在大阪很難吃到的「蟹道樂」，其實在新宿這裡也能吃到。位於大樓7、8樓層的餐廳，一入內滿滿和風味。以舊時京都的街景為主概念設計的店內裝潢，宛如闖入另一個時空，而一間間典雅的用餐空間，帶著淡淡的榻榻米香氣，讓大家可以在這古色古香的環境中，細細品嚐日本螃蟹料理之美味。

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看到和室榻榻米，你可能有點頭痛——跪坐或盤腿坐久了，總是有點難熬？別擔心，蟹道樂新宿店的用餐空間儘管是榻榻米和室，但座席處全採用「下挖式」座位，即大家在入座時，無需盤腿或跪坐，可以如同坐椅子般自由放腳，兼顧日式風格與舒適度。而新宿店內共佔據大樓兩樓層，共有390席位，最大的和室甚至可以容納100人左右。

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蟹道樂最主打的菜單，莫過於螃蟹涮涮鍋和螃蟹火鍋。利用秘制高湯充分調理出如帝王蟹、鱈場蟹等長腳蟹的鮮美，並將蟹肉與蔬菜一同烹煮出食材的鮮甜。在品嚐完蟹肉與食材的好滋味後，剩下來的湯汁若加點雜炊做粥，更可享盡螃蟹火鍋之精華美味。

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當然，為了保證蟹料理的鮮度，在螃蟹及食材的選用上，蟹道樂也是十分講究，追求時令性與新鮮度。正因為如此，依據造訪的時節以及門市的不同，所能享用到的螃蟹種類也不相同。

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想要更進一步品嚐蟹之美味，那麼蟹肉涮涮鍋絕對是你的不二選擇。因為這不僅能品嚐到蟹道樂自豪的秘制高湯與螃蟹熬出來的新鮮湯底，還能有店家為大家精心處理好的去殼大蟹腳，讓你可以拿著在鍋中汆燙熟後，搭配獨家的果醋和芝麻醬以品出蟹肉之鮮甜。

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當然，除了主角螃蟹之外，蟹道樂的火鍋拼盤中食材豐富，不僅有新鮮的蔬菜、年糕等鍋物，另外還可追加蟹肉丸子、烏冬麵等。不過就像前文中和大家提到的，最推薦的當然是追加雜炊煮粥，可說是一鍋三吃，徹徹底底享盡螃蟹的美好滋味。

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當然，除了火鍋以外，蟹道樂也有各式各樣單品螃蟹料理，包括蟹肉粥、蟹肉炊飯、螃蟹奶油焗飯、蟹肉沙拉等，更有精緻的蟹肉壽司拼盤，擺盤也十分看得出店家用心。利用新鮮蟹肉以及內臟，調理成握壽司、押壽司以及卷壽司，嚐起來味道各有千秋。

看到這裡，你算出來在蟹道樂到底能用多少種方法吃螃蟹了嗎？（笑）無論你對吃蟹這件事有沒有了解，有多少講究，蟹道樂憑藉對於蟹料理的專業精神，一定不會讓你失望。若在安排行程時，想要縮短料理等待的時間，建議大家事前上網預約（繁體預約系統）。

而咱們這半日遊行前有螃蟹料理做個美好的開頭，吃飽喝足後帶著滿心的感覺，前往下一站去囉！

蟹道樂（新宿本店）

地址：東京都新宿區新宿3-14-20 Theater Building（テアトルビル）7、8樓

營業時間：11:30～23:00（L.O 22:30）

大眾交通：

東京Metro、都營地下鐵「新宿三丁目」站 步行3分鐘

JR「新宿」站 步行5分鐘

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