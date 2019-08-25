閨me打卡／me祕客帶路 東京時髦女孩的5間隱藏版好店

2019-08-25 11:02 VOGUE VOGUE



到一個陌生城市要怎麼玩最接地氣？當然是找當地人帶路！這次的「閨me打卡」單元，me編恰拉與Tiffany找來住在東京的台灣女孩Miko擔任me祕客，旅行書上推薦的餐廳景點通通pass，這次我們要帶大家挖掘藏在東京巷弄中的隱藏版好店。

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me祕客Miko

CITY SHOP▼健康輕食與選物店，時髦女孩的熱門午餐約會地點

來東京一定要來原宿或是涉谷逛街，今天Miko介紹的這家CITY SHOP就位在原宿跟涉谷的中間，從原宿貓街走到底，地理位置相當便利，1樓是販售沙拉輕食，2樓是CITY SHOP的選物店，也是很多日本當地型男型女聚集的地方，每天午餐時間，都可以看到很多穿著有型OL來此用餐。餐點主要以沙拉輕食為主，店家每天都會採購當日新鮮的蔬果，烹調方式也是走健康路線，除了沙拉外，每天也會變換熟食的菜色，我個人很推它們家的烤酪梨，而且它們的餐點顏色很繽紛，想要拍張漂亮的IG美食照，來這裡就對了！喔對了，這邊戶外的庭園區也是很多人喜歡用餐的地點，旁邊也有很多可愛的餐車可以選擇，天氣好的話，可以把餐點拿到戶外區享用，會有一種置身在歐美的感覺。

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吃飽飯別忘了來2樓選物店逛逛，這邊除了有進國際精品品牌，也有很多獨家聯名或是小眾設計師品牌，適合想要追求個性又帶點小性感的妳，除了服裝外，包括包款、飾品、保養都有，超好逛。

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恰拉推薦》耳環

因為我自己沒有耳洞，這款夾式耳環我第一眼就愛上，它具備了個性風的元素，搭配流蘇的設計搶眼又不會太Over。

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Tiffany推薦》彩色藤編包

夏天一定要有個亮色配件，最近迷上黃色、橘色，所以看到這款黃色竹編包立馬被燒到，相較於一般竹編包的小巧設計，這款容量很夠裝，提起來也很eye-catching！

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CITY SHOP 1F (SALAD)

地點：東京都渋谷区 渋谷1-23-21 渋谷CAST GF- 1F

電話：03-57789232

營業時間：9:00 - 21:30 (最後點餐時間 21:00)

CITY SHOP 2F (FASHION)

地點：東京都渋谷区 渋谷1-23-21 渋谷CAST 1~2F

電話：03-66962332

營業時間：11:00 - 20:00

DECOUVERTE▼來東京怎能錯過古董店？想擁有跟別人不一樣的精品配件，一定要來這挖寶

內行人才知道的時髦古董店DECOUVERTE，位在ㄧ級購物戰區-青山、距離表參道地鐵站不到10分鐘腳程，兩層樓的DECOUVERTE外觀看起來簡單典雅，一走進店內，馬上被時髦氛圍吸引！黑白色調、寬敞設計，逛起來十分舒服。DECOUVERTE吸引各國時髦人士、名人朝聖，因為店內常出現經典款包括Chanel、Hermes、Dior，也有ㄧ些驚喜收藏像是小香摺疊傘，儘管是古董，商品狀況仍保持得十分優良！

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有預算限制的女孩，可以在飾品區挖寶，小巧的雙C logo耳環、手鍊等等，十分復古氣質。這家店能退稅喔，血拼也別忘記退稅！

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恰拉推薦》Salvatore Ferragamo古董包

之前就在找這種小書包的包型，這款包上方式牛皮壓鱷魚紋，但又不會顯得老氣，蠻難得的，加上焦糖棕色配上金屬釦非常耐看，重點價格只要36000日幣，相當值得入手。

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Tiffany推薦》Chanel 經典古董包

ㄧ進店裡就被這顆吸引，經典小香包應該是大多數女孩的夢幻包款，雖然是古董等級，但更有優雅味道，讓工作中的me編們都忍不主輪流試背。

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DECOUVERTE

地點：日本東京都港区南青山6, 5-6-9-101

電話：03- 57789440

營業時間： 11:00-22:00

Mighty steps coffee stop▼結合美髮與美甲沙龍的咖啡店，手工冰淇淋必點

東京有許多很有個性的咖啡館，而且這些特別的小店，通常都藏身在小巷弄中，這家Mighty steps coffee stop的地點非常方便，從新日本橋站下車走過來大概3～5分鐘的路程，水泥建築搭配大片落地窗的外觀，在巷弄中顯得低調脫俗，走進來卻發現裡面其實別有洞天。一樓咖啡店小小的，大概只能容納15個客人，帶點工業風格的裝潢加上綠色的牆面與落地窗帶來的自然光，隨便拍都很美，很適合跟姊妹一起來這裡拍美照，也讓這間咖啡店成為當地的IG熱門打卡點。

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身為蔬菜鑑定師的老闆對於食材的選擇相當挑剔，除了咖啡豆是他們家自己烘焙的，網路上很多人推薦必吃的，就是他們家的手工冰淇淋，包括開心果、蔓越莓、蜜桃等多種口味，除了顏色美，美味度也是讓人幸福感爆棚。

但這間店最特別的還不只如此，因為從一樓咖啡店往裡面走，裡面居然還藏了一個美髮沙龍，而且二樓的空間還提供預約美甲的服務，下次來東京，非常推薦女孩們找一個下午來這邊來個大變身，做個漂亮的頭髮與指甲，美美的喝杯咖啡，度過一個悠閒的午後。

恰拉推薦》蔓越莓手工冰淇淋

這款冰淇淋的顏色超美，一上桌馬上成為大家搶拍照的焦點，此外酸甜的口感是女生一定會喜歡的口味，就連甜筒的餅乾也超好吃，大推。

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Tiffany推薦》

除了蔓越莓口味，開心果口味冰淇淋也是店內招牌，如果怕甜，可以搭配美式咖啡！除了咖啡和冰淇淋都很值得嘗試，店內裝潢風格也很適合來張IG照，高挑設計讓陽光灑進，這時絕對要和姊妹來張自拍。也因為店內很多擺飾，單純為食物拍美照也很適合。

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Miko推薦》美甲彩繪

這位美甲師可是大有來頭，擅長個性風格美甲彩繪的她，就連許都台灣人都曾詢問她願不願意來台灣授課，可以說人氣相當高。

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Mighty steps coffee stop

地點：東京都中央区日本橋本町4-3-14

電話：03-62621988

營業時間：

平日/ 11:00-19:00 (最後點餐時間18:30)

六日&特殊節日/ 10:00-18:00 (最後點餐時間 17:30)

HACHI▼結合日本、西班牙、義大利創意料理，好吃又好拍，東京女孩聚會新據點

來到日本，體驗居酒屋已不稀奇，歐日複合式的餐酒館更有local感！由60年代古宅改建的HACHI，位於人形町，一樓主要為熱鬧的吧檯區，不少上班族下班後會來這喝一杯，配點小菜，舒緩工作勞累，一樓戶外用餐區則格外有情調，昏黃燈光搭配可愛設計，非常適合情侶來這約會。二樓則是朋友聚會地，許多東京女孩周五夜晚都會來這小酌一番，搭配中西合併的創意料理，更有氛圍。

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料理部分，老闆親自推薦：義式番茄燉肉丸、焗烤蘆筍、熱橄欖油番茄起士、歐姆蛋都是店內名菜，大家下次來東京千萬不要錯過！

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恰拉推薦》義式番茄燉肉丸

本來對餐酒館的餐食期待值不高，但這家的餐點真的讓我驚豔到，肥瘦適中的肉丸子在濃郁的番茄醬汁中燉煮，上面還有起士的香味，一吃就停不下來。

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Tiffany推薦》

這天我們從天亮待到天黑，發現Hachi外觀十分摩登，白天時髦簡約、夜晚更有氣氛，不論天亮或天黑，拍起照片都很有感覺，而位在轉角的店面，前方剛好有條班馬線，時尚男女應該都知道，看到班馬線，該來張街拍了！

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HACHI

地點：日本東京都中央区日本橋小舟町14−12

電話：03- 62311817

營業時間：17:00-24:00

AND PEOPLE▼每晚推出投影秀，浪漫指數破表

如果晚上想跟姊妹們喝個小酒聊聊天，或是跟曖昧對象來個浪漫約會，這間位於銀座「AND PEOPLE」絕對不會讓你失望，刻意將廢墟元素融入店裡的裝潢，狹小的樓梯配上昏黃的燈光，給人一種密室探險的刺激感，走進去之後挑高的空間結合燈泡的設計及慵懶的音樂，營造出舒適的用餐環境，讓人很放鬆。

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除此之外店裡面最大的亮點，就是在晚上19:30及20:30兩個時段，店裡的燈光會突然全暗，接著抬頭往天花板看，便會發現令人驚喜的投影秀在在眼前展開，從星空到天燈再到極光，浪漫指數破表！也讓這家店成為最近IG上很熱門的店家，除了銀座店外，在涉谷也有另外一間分店。

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恰拉推薦》投影秀必看

來這家店一定要鎖定19:30及20:30兩個時段，因為這裡的投影秀保證不會讓你失望。

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Tiffany推薦》

如果你剛好要去東京過生日，推薦晚上來這兒慶生，當天的Live Band會為壽星演奏生日歌以及送上店家客製化的藝術生日盤，一邊享受現場演奏、一邊品嘗美酒、甜點，為旅程增添更多回憶。

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也別忘記四處看一下店內設計，每個角落都有可愛的巧思。

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AND PEOPLE

地點：東京都中央区銀座6-5-15 銀座能楽堂飯島ビル9F

電話：03-3573-8440

營業時間：

周一～周四／17:00～23:30（最後點餐時間23:00）

周五／17:00～翌1:00（最後點餐時間24:30）

周六／12:00～翌1:00（最後點餐時間24:30）

周日＆特殊節日／12:00～23:30（最後點餐時間23:00）

https://youtu.be/-hN1QRQM99E

※文字：Chara Yu、Tiffany Leu | 編輯：Chara Yu、Tiffany Leu |

（完整文章請看VOGUEme.com）

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