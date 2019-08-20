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穿越台海重返印太！法國領軍歐盟軍事復興？

神似王祖賢、藍正龍、林宥嘉？政治咖未崩壞的嫩照曝光！

東京澀谷最佳風格話題旅宿，住宿也要體驗最新潮流！

2019-08-20 08:02Japan Walker

伴隨2020年東京奧運及街區重劃，以澀谷站為中心多樣的全新設施紛紛登場，加上四通八達的鐵道網，澀谷就是最佳的旅遊住宿地！入住澀谷話題旅宿，讓住宿也成為體驗最新潮流的時尚景點！

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★hotel koé Tokyo

販售服飾、雜貨的時尚生活品牌koé，近年多方延伸觸角，2018年在澀谷通往代代木公園的時尚地段，開設了獨特的旅宿 。延續 k oé的品牌理念「new basic for new culture」，融合現在與未來、日本與世界，設計得別出心裁。1 樓為麵包咖啡&餐食館，販售各種日本食材打造的餐點；2樓則是 koé 選物店，能買到多樣的個性時尚品項。3樓為住宿空間，客房以傳統「茶室」為主軸，結合茶道精神，打造高質感的空間。

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区宇田川町 3-7 　

電話：+81-3-6712-7251 　

Check in15：00、Check out12：00 　


★The Millennials Shibuya

專為新世代設計的未來型旅宿，繼京都後 2018 年又來到最新潮流匯集的澀谷開設了 2 號店。從日本膠囊旅館研發而來的獨創「 Smart Pod 」床型，部份雙人床的床位空間內設置了 80 吋投影螢幕、大型收納櫃，是全新的住宿型態。同時，把公共空間擴大，共佔旅宿全體的 20 ％，融入澀谷不斷變化、匯集多樣文化的概念，以前衛街頭藝術風裝飾。每天傍晚還會舉辦免費啤酒時間，讓旅客輕鬆交流。

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区神南 1-20-13 　

電話：+81-3-6824-9410 　

Check in15：00、Check out10：00


★MUSTARD HOTELSHIBUYA

伴隨東急東橫線鐵路地下化，從澀谷到代官山的鐵道舊址一帶，成為清幽的散步道， 2018 年 9 月開設了全新複合設施「 SHIBUYA BRIDGE 」，以芥末黃為主色調的時尚旅宿 MUSTARD HOTEL 就進駐於此。不同於澀谷車站周邊的喧囂，融入周邊充滿個性、美式風情濃郁的街區風格，以明亮、寬敞、不增設多餘設施為概念，打造時尚的住宿空間，也讓旅客在入住時，能同時感受街區的迷人魅力。 1 樓設有主打甜點與 Bar 的「 Megan 」，能在此品嚐早餐。

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【店家資訊】

地址：東京都渋谷区東 1-29-3 渋谷ブリッジ B 棟内　

電話：+81-3-6459-2842 　

Check in14：00、Check out10：00


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