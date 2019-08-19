麵包超人翻新再升級！全新「麵包超人主題博物館」橫濱登場

位於橫濱的麵包超人兒童博物館，是日本第1座麵包超人主題博物館，今年搬遷到橫濱最熱鬧的港未來區，重新建造了全新園區。

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★横浜アンパンマンこどもミュージアム

歷久彌新的麵包超人，是小朋友心目中的英雄。位於橫濱的麵包超人兒童博物館，是日本第1 座麵包超人主題博物館，今年搬遷到橫濱最熱鬧的港未來區，重新建造了全新園區， 7／7升級開幕。以「一起歡笑、盡情玩樂」為主題的全新「橫濱麵包超人兒童博物館」處處充滿巧思，建築外側就有高 4 公尺的超巨大麵包超人相迎，絕對讓小朋友還沒有進入館內就情緒高漲。 1 樓設有專賣店、餐廳，以及不斷上演精采表演的「廣場」區； 2 、 3 樓為博物館，館內設有舉行表演的寬敞草皮，能看到維妙維肖的麵包超人與各個角色進行高規格的表演，以及麵包工廠、球場，還有設有多樣店舖的「小城市區」等設施，讓小朋友完全走入麵包超人的世界。除了多樣的設施外，也會舉辦體驗活動，以及各式各樣的獨家周邊商品、主題餐點，大人小孩都能開心體驗。

©Takashi Yanase／Froebel-kan,TMS,NTV 位於3樓的人氣區域，以大海、藍天為概念打造，小朋友們能盡情在此奔跑、玩樂。 分享 facebook

©Takashi Yanase／Froebel-kan,TMS,NTV 模擬麵包工廠能親自體驗揉麵糰、製作麵包的樂趣，還能潛入巨大的窯烤箱一探究竟。 分享 facebook

©Takashi Yanase／Froebel-kan,TMS,NTV 在3樓的草皮廣場上，麵包超人與夥伴們會登場表演，氣氛熱絡。 分享 facebook

©Takashi Yanase／Froebel-kan,TMS,NTV 1樓餐廳提供的餐點也是以麵包超人為主題，可愛無比。 分享 facebook

©Takashi Yanase／Froebel-kan,TMS,NTV 來到麵包超人兒童博物館當然少不了麵包！多樣角色麵包一定要嚐嚐。 分享 facebook

©Takashi Yanase／Froebel-kan,TMS,NTV 超可愛的爆米花桶相當值得收藏。 分享 facebook





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