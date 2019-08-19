麵包超人翻新再升級！全新「麵包超人主題博物館」橫濱登場
2019-08-19 08:02Japan Walker
位於橫濱的麵包超人兒童博物館，是日本第1座麵包超人主題博物館，今年搬遷到橫濱最熱鬧的港未來區，重新建造了全新園區。
★横浜アンパンマンこどもミュージアム
歷久彌新的麵包超人，是小朋友心目中的英雄。位於橫濱的麵包超人兒童博物館，是日本第1 座麵包超人主題博物館，今年搬遷到橫濱最熱鬧的港未來區，重新建造了全新園區， 7／7升級開幕。以「一起歡笑、盡情玩樂」為主題的全新「橫濱麵包超人兒童博物館」處處充滿巧思，建築外側就有高 4 公尺的超巨大麵包超人相迎，絕對讓小朋友還沒有進入館內就情緒高漲。 1 樓設有專賣店、餐廳，以及不斷上演精采表演的「廣場」區； 2 、 3 樓為博物館，館內設有舉行表演的寬敞草皮，能看到維妙維肖的麵包超人與各個角色進行高規格的表演，以及麵包工廠、球場，還有設有多樣店舖的「小城市區」等設施，讓小朋友完全走入麵包超人的世界。除了多樣的設施外，也會舉辦體驗活動，以及各式各樣的獨家周邊商品、主題餐點，大人小孩都能開心體驗。
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