東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

Tina@ReadyGo

有看過灌籃高手嗎？片頭曲的車站就是以江之電取景的，也讓江之島因此聲名大噪，成為超熱門的旅遊景點。今天ReadyGo幫你整理了江之電全攻略，從東京該怎麼搭、到江之島該玩什麼全幫你整理好，讓你有超充實的一日遊行程。去東京除了澀谷之外，超美的江之島也是個很好的選擇！

#交通方式

鎌倉‧江之島在東京的西南邊，從東京車站或新宿站搭乘電鐵只需要一個鐘頭的時間即可到達。若選擇一天來回江之島的話，可以購買江之島−鎌倉周遊券，票券包含了從新宿到藤澤的來回車票，並可以無限次乘坐藤澤到片瀨江之島之間小田急線以及江之電，總共為1470日圓，還包含各景點的折扣，在東京各個車站都可以買得到。>>更多資訊看這裡

若想要從新宿直接前往片瀨江之島，也可以搭乘小田原浪漫特快，就不需要再另外轉車。>>時刻表

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#江之島

若打算先前往江之島，可以從藤澤搭乘小田急線直接到片瀨江之島站，再從天橋步行到江之島。江島神社是島上歷史最悠久、也最有名的地標。江之島美麗的海景和充滿特色的小吃店是江之島如此熱門的原因。另外，江之島也是眾多日劇和電影的拍攝景點，包括《有喜歡的人》、《向陽處的她》、《海街日記》等等。

江之島小屋

棕黑色外型的江之島小屋就位於片瀨江之島車站旁邊，販售各式各樣的海鮮丼飯，包括吻仔魚丼飯、魚肉茶泡飯(ホロホロ丼)等等，口味都很清爽獨特。還有靠近海邊的座位區，讓你可以一邊欣賞海景，一邊品嘗美味的海鮮料理。

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▌營業時間：08：00～14：30，17：00～21：30

▌所在地點：神奈川県藤沢市片瀬海岸2-20-12，小田急線片瀬江ノ島駅 步行2分鐘

▌官方網站：看這裡

新江之島水族館

新江之島水族館的海豚表演和海獅秀非常有名， 很適合家庭或情侶一起來。除了豐富的表演之外，深海水池和海龜池也是水族館的一大特色，另外也有深海潛艇展示區，讓你一探潛水艇的秘密。如果嫌外面太炎熱，來新江之島水族館吹著冷氣看看可愛的海洋生物，也是不錯的選擇。

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▌營業時間： 9：00～17：00，7～8月 9：00～20：00

▌所在地點：神奈川縣藤澤市片瀨海岸2-19-1，小田急線片瀬江ノ島駅 步行3分鐘

▌官方網站：看這裡

江島神社

要進入江島神社前，會先經過熱鬧的弁財天仲見世通，有販賣干貝燒、女巫饅頭等好吃的小吃。走到商店街尾端會依序通過青銅鳥居和紅色鳥居，通過鳥居就進入江島神社了。神社共包括邊津宮、中津宮、奧津宮三座宮，祭祀的是掌管航海安全的三位女神。走到各個宮都各需花十分鐘左右，可以選擇悠閒散步，或是直接搭乘電梯，就不用辛苦地爬樓梯了。

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▌所在地點：神奈川県藤沢市江の島2丁目3番8号，小田急線片瀬江ノ島駅 步行15分鐘

▌官方網站：看這裡

燈籠節

江之島在每年的八月底都會舉辦燈籠節，整個江之島的街道在期間共會放置一千個燈籠，就像是地上開滿了星星一樣，有機會一定要欣賞看看。

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▌節慶時間：8/1～9/1 的18:00～20:30

▌所在地點：江之島各街道>>地圖看這裡

▌官方網站：看這裡

＃江之電沿線

逛完江之島後，可以步行到江之島站，使用周遊券遊覽江之電沿線各站。

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bills可是全球赫赫有名的鬆餅店，七里ヶ浜站的這一家正是日本第一個分店。能一邊品嘗美味的鬆餅，一邊欣賞藍天和大海，如此的享受，也使得店外總是大排長龍，不想排隊的可以先上網預約喔。

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▌營業時間：週一7:00-17:00，週二到週日7:00-21:00

▌所在地點：神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-1-1，七里ヶ浜站步行2分鐘

▌官方網站：看這裡

長谷站、極樂寺站

極樂寺站是日劇《倒數第二次戀愛》和電影《海街日記》的拍攝場景。古老的木造車站，營造出樸實的氣氛，讓人也不知不覺放鬆了下來。而長谷站附近則有販賣傳統日式點心的立餅家和著名的鐮倉大佛，都很值得逛逛。

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力餅家

▌營業時間：9:00～18:00(星期三公休)

▌所在地點：神奈川県鎌倉市坂の下18-18，長谷站步行4分鐘

鐮倉大佛 高德院

▌營業時間：4月～9月 8時～17:30，10月～3月 8:00~17:00

▌所在地點：神奈川県鎌倉市長谷4丁目2番28号，長谷站步行10分鐘

和田塚站-甘味處 無心庵

無心庵是以日式老宅改建而成，一走進店裡，就可以感到濃濃的日式氣息，有販售白玉糰子等甜點。坐在塌塌米上，品味精緻的日式甜點，在鐮倉度過一個悠閒的下午也不錯。

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▌營業時間：10:00-17:00 (星期四公休)

▌所在地點：神奈川縣鎌倉市由比ガ浜3-2-13，和田塚站步行5分鐘

▌官方網站：看這裡

鐮倉站

江之電的底站就是鐮倉站了，熱鬧的小町通有許多好逛好吃的商店，包括 IWATA COFFEE的日式厚鬆餅，有Q又軟很值得一試。鐮倉最重要的地標鶴岡八幡宮也一定要參拜一下，在鎌倉幕府時期這裡可是重要的中心地點。

日式厚鬆餅 圖/IWATA COFFEE官網 分享 facebook

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鶴岡八幡宮 圖/IG@sbruv4 分享 facebook

IWATA COFFEE

▌營業時間：9：30～18：00 (星期二公休)

▌所在地點：神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-1-1，鐮倉站步行1分鐘

▌官方網站：看這裡

鶴岡八幡宮

▌所在地點：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31 ，鐮倉站步行10分鐘

▌官方網站：看這裡

＃注意事項

日本鎌倉市政府在今年通過新條例，要求居民和觀光客遵守禮儀及規範，勿在車道上站立、在鐵軌旁等妨礙車輛通行的情況下進行危險攝影；在山路等狹窄場所或人多場所，用跑步方式超越其他行人，以及禁止邊走邊飲食，因為可能會弄髒他人衣物。

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