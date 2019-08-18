親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

範圍擴大！恆春持續豪雨 全台各地大雨特報

11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

2019-08-18 10:00ReadyGo出發前

Tina@ReadyGo

有看過灌籃高手嗎？片頭曲的車站就是以江之電取景的，也讓江之島因此聲名大噪，成為超熱門的旅遊景點。今天ReadyGo幫你整理了江之電全攻略，從東京該怎麼搭、到江之島該玩什麼全幫你整理好，讓你有超充實的一日遊行程。去東京除了澀谷之外，超美的江之島也是個很好的選擇！

#交通方式

鎌倉‧江之島在東京的西南邊，從東京車站或新宿站搭乘電鐵只需要一個鐘頭的時間即可到達。若選擇一天來回江之島的話，可以購買江之島−鎌倉周遊券，票券包含了從新宿到藤澤的來回車票，並可以無限次乘坐藤澤到片瀨江之島之間小田急線以及江之電，總共為1470日圓，還包含各景點的折扣，在東京各個車站都可以買得到。>>更多資訊看這裡

若想要從新宿直接前往片瀨江之島，也可以搭乘小田原浪漫特快，就不需要再另外轉車。>>時刻表

圖/小田急官網
圖/小田急官網
分享

#江之島

若打算先前往江之島，可以從藤澤搭乘小田急線直接到片瀨江之島站，再從天橋步行到江之島。江島神社是島上歷史最悠久、也最有名的地標。江之島美麗的海景和充滿特色的小吃店是江之島如此熱門的原因。另外，江之島也是眾多日劇和電影的拍攝景點，包括《有喜歡的人》、《向陽處的她》、《海街日記》等等。

江之島小屋

棕黑色外型的江之島小屋就位於片瀨江之島車站旁邊，販售各式各樣的海鮮丼飯，包括吻仔魚丼飯、魚肉茶泡飯(ホロホロ丼)等等，口味都很清爽獨特。還有靠近海邊的座位區，讓你可以一邊欣賞海景，一邊品嘗美味的海鮮料理。

圖/江之島小屋官網
圖/江之島小屋官網
分享

▌營業時間：08：00～14：30，17：00～21：30

▌所在地點：神奈川県藤沢市片瀬海岸2-20-12，小田急線片瀬江ノ島駅 步行2分鐘

▌官方網站：看這裡

新江之島水族館

新江之島水族館的海豚表演和海獅秀非常有名， 很適合家庭或情侶一起來。除了豐富的表演之外，深海水池和海龜池也是水族館的一大特色，另外也有深海潛艇展示區，讓你一探潛水艇的秘密。如果嫌外面太炎熱，來新江之島水族館吹著冷氣看看可愛的海洋生物，也是不錯的選擇。

圖/新江之島水族館官網
圖/新江之島水族館官網
分享
圖/新江之島水族館官網
圖/新江之島水族館官網
分享

▌營業時間： 9：00～17：00，7～8月 9：00～20：00

▌所在地點：神奈川縣藤澤市片瀨海岸2-19-1，小田急線片瀬江ノ島駅 步行3分鐘

▌官方網站：看這裡

江島神社

要進入江島神社前，會先經過熱鬧的弁財天仲見世通，有販賣干貝燒、女巫饅頭等好吃的小吃。走到商店街尾端會依序通過青銅鳥居和紅色鳥居，通過鳥居就進入江島神社了。神社共包括邊津宮、中津宮、奧津宮三座宮，祭祀的是掌管航海安全的三位女神。走到各個宮都各需花十分鐘左右，可以選擇悠閒散步，或是直接搭乘電梯，就不用辛苦地爬樓梯了。

圖/江島神社官網
圖/江島神社官網
分享
圖/江島神社官網
圖/江島神社官網
分享
圖/江島神社官網
圖/江島神社官網
分享

▌所在地點：神奈川県藤沢市江の島2丁目3番8号，小田急線片瀬江ノ島駅 步行15分鐘

▌官方網站：看這裡

燈籠節

江之島在每年的八月底都會舉辦燈籠節，整個江之島的街道在期間共會放置一千個燈籠，就像是地上開滿了星星一樣，有機會一定要欣賞看看。

分享

▌節慶時間：8/1～9/1 的18:00～20:30

▌所在地點：江之島各街道>>地圖看這裡

▌官方網站：看這裡

＃江之電沿線

逛完江之島後，可以步行到江之島站，使用周遊券遊覽江之電沿線各站。

圖/江之電官網
圖/江之電官網
分享

七里ヶ浜站－BILLS鬆餅

bills可是全球赫赫有名的鬆餅店，七里ヶ浜站的這一家正是日本第一個分店。能一邊品嘗美味的鬆餅，一邊欣賞藍天和大海，如此的享受，也使得店外總是大排長龍，不想排隊的可以先上網預約喔。

圖/bills官網
圖/bills官網
分享

圖/IG@socotatsumoto
圖/IG@socotatsumoto
分享

▌營業時間：週一7:00-17:00，週二到週日7:00-21:00

▌所在地點：神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-1-1，七里ヶ浜站步行2分鐘

▌官方網站：看這裡

長谷站、極樂寺站

極樂寺站是日劇《倒數第二次戀愛》和電影《海街日記》的拍攝場景。古老的木造車站，營造出樸實的氣氛，讓人也不知不覺放鬆了下來。而長谷站附近則有販賣傳統日式點心的立餅家和著名的鐮倉大佛，都很值得逛逛。

圖/江之電官網
圖/江之電官網
分享

圖/高德院官網
圖/高德院官網
分享

圖/IG@boheme0506
圖/IG@boheme0506
分享

力餅家

▌營業時間：9:00～18:00(星期三公休)

▌所在地點：神奈川県鎌倉市坂の下18-18，長谷站步行4分鐘

鐮倉大佛 高德院

▌營業時間：4月～9月 8時～17:30，10月～3月 8:00~17:00

▌所在地點：神奈川県鎌倉市長谷4丁目2番28号，長谷站步行10分鐘

和田塚站-甘味處 無心庵

無心庵是以日式老宅改建而成，一走進店裡，就可以感到濃濃的日式氣息，有販售白玉糰子等甜點。坐在塌塌米上，品味精緻的日式甜點，在鐮倉度過一個悠閒的下午也不錯。

圖/無心庵官網
圖/無心庵官網
分享

▌營業時間：10:00-17:00 (星期四公休)

▌所在地點：神奈川縣鎌倉市由比ガ浜3-2-13，和田塚站步行5分鐘

▌官方網站：看這裡

鐮倉站

江之電的底站就是鐮倉站了，熱鬧的小町通有許多好逛好吃的商店，包括 IWATA COFFEE的日式厚鬆餅，有Q又軟很值得一試。鐮倉最重要的地標鶴岡八幡宮也一定要參拜一下，在鎌倉幕府時期這裡可是重要的中心地點。

日式厚鬆餅 圖/IWATA COFFEE官網
日式厚鬆餅 圖/IWATA COFFEE官網
分享

圖/江之電官網
圖/江之電官網
分享

鶴岡八幡宮 圖/IG@sbruv4
鶴岡八幡宮 圖/IG@sbruv4
分享

IWATA COFFEE

▌營業時間：9：30～18：00 (星期二公休)

▌所在地點：神奈川県鎌倉市七里ガ浜1-1-1，鐮倉站步行1分鐘

▌官方網站：看這裡

鶴岡八幡宮

▌所在地點：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31 ，鐮倉站步行10分鐘

▌官方網站：看這裡

＃注意事項

日本鎌倉市政府在今年通過新條例，要求居民和觀光客遵守禮儀及規範，勿在車道上站立、在鐵軌旁等妨礙車輛通行的情況下進行危險攝影；在山路等狹窄場所或人多場所，用跑步方式超越其他行人，以及禁止邊走邊飲食，因為可能會弄髒他人衣物。

延伸閱讀>>2019日本東京車站票選前10大必買人氣名產！來到東京絕對不要錯過

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京鬆餅水族館

ReadyGo出發前

「來ReadyGo，找到你出門玩的理由。」我們準備好多旅行懶人包，集結各種玩台方式，讓你功課做的輕鬆，玩的深刻！
WEB：ReadyGo出發前官網 ｜ FB：ReadyGo出發前粉絲團
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

用「老鷹的高度」飛翔全球！ 東京迪士尼新設施夢幻啟航

2019-08-13 11:04

東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00

關東近郊自由行！小江戶川越景點、交通懶人包

2019-08-10 10:00

神田萬世橋、2k540－秋葉原鐵道高架橋下的文創私房景點

2019-08-08 10:04

讓人喜出望外的吃貨天堂！ ４家東京麻布十番必吃的打卡美食

2019-08-07 11:54

貴族獨享化為和洋百味！ 東京學之甜點店

2019-08-02 22:00

從喫茶店到沈浸式體驗！東京學之咖啡館

2019-08-02 13:00

文具控失心瘋！ 來到銀座不可不逛的的百年文具店--伊東屋Itoya銀座G.Itoya旗艦店

2019-08-01 10:00

便便博物館、鋼彈祭典！今夏「東京必打卡的3大特展」　竟還有特製Kitty聖代

2019-07-31 11:18

東京在地人才知道！ 吉祥寺隱藏版平價法式料理Brasserie EDIBLE

2019-07-31 11:04

真正的中華一番！來橫濱中華街走一圈吧

2019-07-29 11:01

東京下町一日遊！從淺草到北千住　搭TX筑波快線「瞬間移動」

2019-07-28 12:00

搬遷豊洲後，築地還有什麼好吃的嗎？場外市場餐廳商店報你知！

2019-07-26 11:02

東京近郊夏日輕旅行！鐮倉江之島的納涼行程懶人包

2019-07-25 11:00

橫濱必吃甜點！令人驚喜的「生雞蛋布丁」在古典西洋館中優雅地享受

2019-07-24 09:00

東京下町老錢湯：夏之緣側好乘涼 石原聰美也推的北千住寶湯

2019-07-21 11:00

PABLO老闆又一力作！ 進軍東京高級住宅區的絕品吐司--嵜本Sakimoto

2019-07-16 12:01

涉谷法式吐司專門店！Ivorish 麵包x食材的超強組合

2019-07-11 22:00

新宿御苑周邊 讓你吃完可以驕傲打卡的各系拉麵７選

2019-07-09 11:01

老饕の美食深度遊：大阪「狐狸烏冬麵」始祖　百年老店宇佐美亭松葉屋

2019-07-07 12:38

東京風格咖啡廳終極地圖！５家網紅必訪特色咖啡廳

2019-07-04 13:00

平價享受A5和牛！　東京上野超高CP值燒肉午餐－「房家」

2019-07-03 11:31

如何玩東京台場！場好逛又好買、閃耀海景賞不完

2019-06-30 11:53

讓你全年都沉醉在酸甜滋味中！東京草莓甜點專賣店 – 三軒茶屋いちびこ

2019-06-27 11:01

非吃不可！東京新宿「拉麵激戰區」８家各系拉麵佼佼者報你知

2019-06-26 12:06

在新開幕「茶」主題旅宿裡的日本茶文化五感體驗

2019-06-22 12:47

東京三層樓三種用途的獨棟質感私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2019-06-20 10:04

開幕第一晚！ 入住日本第一家無印良品旅店　帶你一窺所有驚喜 (MUJI HOTEL GINZA)

2019-06-18 12:02

7 公尺高的HELLO KITTY相迎！東京首間「三麗鷗直營路面店」開幕

2019-06-16 11:05

內行人瑋恩带逛東京！古著、美妝、潮流選物店 光這5家就夠讓你買到破產

2019-06-15 16:30

在東京南青山美食激戰區 吃正統江戶前壽司竟不到兩千日幣！

2019-06-13 11:05

行家才知道！ 東京不吃不可「最強醬油拉麵」６選

2019-06-12 12:01

「Tiffany日本首間咖啡廳」全新概念店打造獨特風格高調進駐原宿

2019-06-10 08:00

東京近郊－與姊妹淘一起來葉山來個輕旅行吧

2019-06-06 09:57

東京最不一樣的水族館！如夢似幻的聲光演出－Aqua Park品川(夜晚篇)

2019-06-05 11:05

東京參訪！搬遷前的「築地市場」鮪魚拍賣盛況

2019-06-01 11:20

鎌倉江之電終點站小田急電鐵「藤澤站共構商場」新誕生

2019-06-01 09:00

高貴不貴！ 東京正統江戶前壽司店三選 不到台幣1000元就能嚐

2019-05-30 10:02

戰國古城小田原之旅　必吃關東煮、超好拍高規格藝術殿堂一次採點！

2019-05-27 15:34
看更多

熱門文章

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 11:30

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

日本網站認證！櫻花妹不愛做的10件事，公共場合不自拍、閨蜜不牽手

2019-08-07 13:28

喝了會微醺的珍奶！日本推大人限定「珍珠奶茶酒」吃得到Ｑ彈口感

2019-08-14 12:01

超好逛！沖繩大型商場PARCO CITY誕生　集結250家名店進駐

2019-08-10 11:04

為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 12:39

全日本都在瘋珍珠！台灣珍珠奶茶席捲大澀谷

2019-08-11 12:00

福岡「貓島」疑遭放毒魚肉 60貓慘死幾乎滅門

2019-08-08 10:21

東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00

用「老鷹的高度」飛翔全球！ 東京迪士尼新設施夢幻啟航

2019-08-13 11:04

造訪日本神話的起源！日本「宮崎縣」名勝古蹟、美景美食懶人包

2019-08-12 09:00

媽！我去爬富士山了！網友的「吉田路線」行前預備分享

2019-08-16 08:00

潛入京都「錢湯」日常！西陣區２家必訪公共澡堂　感受滿滿古都魅力

2019-08-15 09:00

好像漫步在仙境！日本「4大雲海」此生必訪　搭纜車也看得到

2019-08-08 23:24

【日本東北３大祭典】青森睡魔祭來囉！行程、景點、美食一次完整推薦

2019-08-11 10:00

蘋果控天堂！日本５家必吃的「蘋果甜點店」甜甜的香氣讓人著迷

2019-08-14 11:35

影／最強萌感～刷卡進車站出現「皮卡丘～」叫聲　「皮卡丘大量發生中」進攻橫濱車站快來聽！

2019-08-08 22:30

關東近郊自由行！小江戶川越景點、交通懶人包

2019-08-10 10:00

賞楓還能看櫻花？日本4處「夢幻賞楓地」　整片豔紅根本明信片

2019-08-18 00:12

韓國首爾景點推薦：文青放空露營！2019韓國首爾景點懶人包

2019-08-09 08:00

洞爺湖行程大公開！交通方式、必去景點懶人包不藏私

2019-08-05 09:00

網紅遊沖繩犯大忌　坦承錯誤「沒有注意到這件事」

2019-07-29 12:34

讓人喜出望外的吃貨天堂！ ４家東京麻布十番必吃的打卡美食

2019-08-07 11:54

悲劇歷史下誕生的詭異機場：東京成田機場 東峰神社

2019-08-02 21:30

「一柱擎天」成神物？日本人氣奇妙祭典：金山神社男根祭

2019-08-05 11:31

走跳世界／搭客輪遊韓日雙城 釜山．福岡景點大公開

2019-08-07 09:55

日本「青森縣懶人包」旅遊景點交通玩樂樣樣有

2019-08-03 11:09

東京近郊江之島與鐮倉怎麼玩最好玩？ 一日遊全攻略教你玩個盡興

2019-08-18 10:00

神田萬世橋、2k540－秋葉原鐵道高架橋下的文創私房景點

2019-08-08 10:04

走跳世界／釜山影島 喝海景咖啡、流連彩繪村

2019-08-06 08:30

「刷臉出關」只要10秒鐘！羽田機場「臉部辨識閘門」啟用　台灣人也OK

2019-07-25 17:18

沖繩離島尋找「慶良間藍」！沖繩慶良間諸島水上活動

2019-08-04 11:00

入住日本「豪華住宿」療癒身心的精緻享受

2019-08-03 10:00

新手必備！日本美食攻略完全精選之中國四國篇

2019-08-06 10:01

最後夏日夢幻！ 不容錯過的2019日本橋金魚展觀後感

2019-08-02 10:57

大阪不只心齋橋！推薦３大「近郊景點」體驗不一樣的大阪

2019-07-20 11:00

日本限定怪奇美食？ 來日本必吃一次的神奇料理們

2019-07-23 09:01

紫色地毯鋪滿大地！富良野「5大薰衣草花海」　到10月都還看得到

2019-07-24 23:32

北陸小京都！金澤魅力滿滿　交通、景點美食、自由行懶人包

2019-07-21 08:00

【宇治一日懶人包】走訪京都抹茶鄉！宇治美食、景點大推薦

2019-07-25 10:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top