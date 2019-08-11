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東京迪士尼３種隱藏玩法！「世界最小米奇」跟筆尖一樣大

2019-08-11 21:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下．部分圖片提供｜東京迪士尼海洋】

除了讓人開心的設施能夠暢玩之外，其實東京迪士尼海洋更有一些秘密隱藏版玩法，這些貼心小設計也是園方為遊客準備的處處驚喜。

從入口緩緩踏入園區，隨即進入夢想世界。
從入口緩緩踏入園區，隨即進入夢想世界。
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驚喜1：尋找全東京迪士尼最小米奇

另外，「尋找米奇」也一直是迪士尼樂園最讓人津津樂道的小活動，園方也特別揭曉，「迪士尼海洋」最小的米奇頭，就位於「發現港」列車站旁的一幅海報上，仔細尋找就在水波漾起的水珠上，水珠變成了米奇頭，是不仔細尋找看不見的小絕景。另外如賣店的葫蘆掛起角度、賣店外頭地板的螺絲釘，也都有米奇身影。而園區內的洗手間、戶外洗手區等，更有設置「米奇給皂機」的裝置，張開手掌輕輕一靠近，自動給皂機就會落下一團米奇頭模樣的肥皂泡泡，讓大小朋友都更愛洗手了。

就在「發現港」列車站旁，這幅海報裡藏有大秘密。
就在「發現港」列車站旁，這幅海報裡藏有大秘密。
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全東京迪士尼最小的隱藏版米奇頭，看到了嗎？
全東京迪士尼最小的隱藏版米奇頭，看到了嗎？
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為了讓大小朋友能好好洗手，特定地方出現的米奇頭給皂機，張開雙手就能接住米奇現身。
為了讓大小朋友能好好洗手，特定地方出現的米奇頭給皂機，張開雙手就能接住米奇現身。
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驚喜2：隱藏版玩法暢遊海洋

如果是第一次入園或者入園當天正逢生日，可以尋找身穿制服的工作人員，各個身懷絕技的員工們會如魔法一般的拿出可愛貼紙與彩色筆，各自發揮創意寫下你的名字與祝福，只要將這張貼紙貼在身上，遊玩在園區內時，其他工作人員會不時給你祝福與驚喜，讓人保持一整天好心情。

正逢生日或第一次入園，都可以請服務人員寫上祝福，會有意外的驚喜喔。
正逢生日或第一次入園，都可以請服務人員寫上祝福，會有意外的驚喜喔。
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驚喜3：找到最愛爆米花筒別錯過

踏入東京迪士尼海洋，每個人都會悉心裝扮打點好自己的「樂園LOOK」，除了身上穿的、頭上戴的都要很可愛之外，在脖子掛上一個最喜歡人物的爆米花筒，是最經典玩法。搭配新設施「翱翔：夢幻奇航」推出的湛藍色爆米花筒，可以轉動米奇雲朵頭，讓飛行器旋轉在天空中；可愛的達菲揹著行李廂正在跟好朋友們招手、玩具總動員的夥伴們正從箱子裡偷偷向外看著外面的一舉一動、人氣巴斯光年戴上透明防護罩正保護著大家的爆米花⋯而麻辣、蜂蜜、焦糖、大蒜、鹽味⋯各種口味爆米花更是可以讓自己隨心所欲選擇，帶著心愛角色的爆米花筒一起暢玩最好玩。

眼睛可以左右移動的NEMO造型爆米花筒，十分可愛。
眼睛可以左右移動的NEMO造型爆米花筒，十分可愛。
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小熊維尼的爆米花筒非常人氣，背後更藏有小豬隱藏後頭。
小熊維尼的爆米花筒非常人氣，背後更藏有小豬隱藏後頭。
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靠著行李箱，伸手打招呼的達菲在等著你。
靠著行李箱，伸手打招呼的達菲在等著你。
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景點介紹

東京迪士尼海洋

地址｜千葉縣浦安市舞濱

電話｜+81-45-330-52118:00∼22:00

價格｜1日護照7,400円

網址｜www.tokyodisneyresort.jp/tc

　

爆米花筒

地點｜分布園區各處

價格｜每款約2300円∼3000円

備註｜若該爆米花攤口味不是想購買的，可以以兌換卷方式，到喜歡的爆米花口味處兌換。

　

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爆米花迪士尼東京

行遍天下

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