用「老鷹的高度」飛翔全球！ 東京迪士尼新設施夢幻啟航

【圖．文｜行遍天下．部分圖片提供｜東京迪士尼海洋】

一直都有新鮮事的東京迪士尼樂園，今年夏天正式啟動飛航模式，已經在7/23對外開放的新設施「翱翔：夢幻奇航」，帶著大小朋友們一起飛向空中、飛向全世界。





用老鷹的高空視野飛翔全世界

穿梭進一座帶有夢幻宮廷感的建築中，這是熱愛飛行的女爵士「卡梅莉雅」的逐夢博物館，跟著故事背景的設置，了解女爵士發明各式各樣的飛行器的歷程；藉由手上那隻老鷹的帶領，從地中海港灣往外飛行出去。

坐上神奇座椅，被推到半空中後展開飛翔，從空中翱翔全世界後飛進東京迪士尼海洋。 分享 facebook

遊客將乘坐腳底騰空的模擬飛行器，跟著老鷹的高空視野飛向全世界，飛過馬特宏峰山頂、飛越美國大峽谷、飛過澳洲雪梨歌劇院、穿越中國萬里長城，最後飛進日本東京，環繞著東京鐵塔飛行後，抵達歡樂的夢境∼東京迪士尼海洋。並在精采絕倫的煙火釋放之下，歡慶這趟飛航旅程結束。帶著擬真與夢境雙結合的飛行世界，更會有4D體驗的微風吹拂、大海與青草的香氣等新鮮感受，讓遊客們真正的能感受翱翔在夢幻航程的新鮮感。

從歐洲飛到美洲，還能不時聞到各種獨特香氣的4D體感。 分享 facebook





跟著迪士尼好朋友們一起探險歌唱

同樣在7/23新登場的，還有熱鬧精彩「幻境頌歌」表演，就發生在金色大河旁的幻境之都「里約多拉多」裡頭，故事由唐老鴨撿拾到一根神奇魔杖開始，隨著魔杖的魔力啟動，米奇、米妮、高飛與唐老鴨展開一段奇幻的冒險之旅。整個舞台包含地板、牆壁、背板等，以高科技的光雕投影方式呈現，讓現場每一幕場景都能逼真呈現出舊倉庫、叢林等精彩效果；而搭配高水準歌舞秀甚至是米奇的精彩熱舞，讓全場觀眾也一起沉醉入這個神奇的國度裡。

「幻境頌歌」讓人置身於迪士尼的歡樂與歌唱氣氛中。 分享 facebook

「幻境頌歌」的故事就從唐老鴨撿獲這支魔杖展開冒險旅程。 分享 facebook





園區內別錯過達菲的夏日活動

一系列精彩新設施之外，園區內最受歡迎的達菲之家附近，也展開了特別節目「達菲夏日樂逍遙」；可愛的達菲邀請朋友在夏日炎炎之時展開消暑活動，於是可以在鱈魚岬遇見達菲與朋友們換上泳裝在海灘玩樂、小屋前在色彩鮮豔的遮陽傘下快樂品嚐飲料、冰淇淋，甚至還為了喜歡達菲的遊客留了一個座位，要大家一起歡樂合照。

「達菲夏日樂逍遙」活動正開心放送，可以遇見達菲跟好朋友們出來曬太陽。 分享 facebook





景點介紹

東京迪士尼海洋

地址｜千葉縣浦安市舞濱

電話｜+81-45-330-52118:00∼22:00

價格｜1日護照7,400円

網址｜www.tokyodisneyresort.jp/tc





翱翔夢幻奇航設施

地點｜夢幻奇航博物館

時間｜乘坐約5分鐘

備註｜可使用快速通行





幻境頌歌表演

地點｜飛機庫舞台

時間｜約30分鐘、每日4場

備註｜直接現場排隊入場





達菲夏日樂逍遙

地點｜鱈魚岬、達菲之家前

時間｜開放性設施





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