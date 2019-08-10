關東近郊自由行！小江戶川越景點、交通懶人包

在關東及東京一帶，如果已經享受過都市的繁華與熱潮，不如開始探索郊區的美麗。小江戶川越位於關東西北方，屬於埼玉縣，川越的交通方便，且川越往來關東路程只需要1小時，因此吸引大批外國觀光客前往川越，也是關東當地人喜愛小旅行的地方。川越過去是商人活躍之地，在這裡可以看到番薯做成的甜點、冰淇淋等各式創意料理，大量的寺院、城跡與歷史建築，文化財的數量一點也不輸其他地區，本期就看小編一起來看看，小江戶川越到底有哪些不能錯過的景點吧！

前往川越小撇步

川越優惠票

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從機場前往

羽田機場(京濱急行)➝品川(JR山手線)➝池袋(東武東上線)➝川越

成田機場(京成機場線)➝日暮里(JR山手線)➝池袋(東武東上線)➝川越

川越一番街

川越一番街包含藏造街、大澤家住宅、時之鐘以及藏造資料館等相當重要的觀光景點，同時也是川越最熱鬧的地方，這裡瀰漫濃濃的江戶氛圍，建築也相當特別，以下就介紹川越一番街的熱門景點：

藏造街(蔵造りの町並み)

藏造街。 圖/フォト蔵 分享 facebook

藏造街是重要的國家保存區，最初是作為居民或商家的倉庫之用，以黑色的磚瓦所建成，但因為具有堅固又耐火的特質，後來也成為住宅與店家的主要建築，同時也成為江戶時代最具代表性的建築特色。過去川越商人曾聚集在此，營造繁盛的景象，就像是在大和劇中才能看到興盛場景，這條街上匯聚了許多老店舖，想吃川越名產就來這裡唷！

藏造街必吃☛人形燒和烤蕃薯

大澤家住宅

大澤家住宅。 圖/Wikimedia 分享 facebook

大澤家住宅其實在明治26年曾被大火焚毀一部分，當時殘留下來近200年的老屋就是現在我們所看到的大澤家住宅，現在是國家文化財之一。這棟建築不僅象徵明治時代江戶商人在此活躍的象徵，也代表著藏造建築防火性強的優勢，且這樣的店面還能兼具住宅，稱為店藏(見世藏)，也是川越的建築特色之一唷！

地址：埼玉県川越市元町1-15- 2

時之鐘

時之鐘。 圖/フォト蔵 分享 facebook

雖然這樣的鐘樓在日本很常見，但時之鐘是川越相當指標性的建築，位於一番街的中央地帶，木製的外表相當顯眼！這個鐘樓象徵著城區居們一天的開始，至今已經有400多年的歷史，儘管歷經多次重建，也隨著時代改建成機械鐘，但仍背負著歷史相當重要的意義。

敲鐘時間：每天的6點、12點、15點、18點

地址：埼玉県川越市幸町15-7

埼玉りそな銀行

埼玉りそな銀行 圖/Wikimedia 分享 facebook

日本許多郵局及銀行都有著相當特別的外觀，埼玉りそな銀行也是其中之一，在充滿江戶時代氣息的街上佇立著洋式建築，相當引人注目。埼玉りそな銀行從明治時代就已經存在，其反差的外觀也讓這一帶成為熱門的景點呢！

地址：埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号

菓子屋橫丁

懷舊小吃這裡買！

菓子屋橫丁。 圖/Wikimedia 分享 facebook

菓子屋橫丁是一條長約80公尺的狹長小巷，這裡匯聚了多達20家以上的店鋪，販售各種日式懷舊點心，點心舖、丸子鋪、煎餅店，可以吃到金平糖、醃梅子、黃豆棒和仙貝等讓人囗味無窮的童年零食，雖然範圍不大，但非常好逛，又可以從飲食一窺過去的文化及生活，真是超棒der～

地址：埼玉県川越市元町2-11- 6 附近

喜多院 五百羅漢

歷史悠久，同時也是著名的賞櫻及賞楓景點

五百羅漢。 圖/IG, kan.sanba89 分享 facebook

喜多院是埼玉縣中有名的寺院之一，同時也是川越的人氣景點，這裡保存了天台宗派別的佛教建築，也與德川幕府的大人物有深厚的淵源，已經有長達1200年的歷史了！當然院內有許多地方都被列為國家重要文化財，保存了許多珍貴的美工藝品，院內生動地的五百羅漢像群更是日本三大羅漢像之一。除此之外，每到春秋時節，寺院內會開滿櫻花和楓葉，相當別緻，更是川越不容錯過的賞櫻及賞楓景點。

喜多院開放參拜時間：

3月1日～11月23日 平日/8：50～16：30 , 假日/8：50～16：50

11月24日～2月末日平日/8：50～16：00 , 假日/8：50～16：20

拜觀料：400日圓

地址：埼玉県川越市小仙波町1-20- 1

交通：西武新宿線「本川越」站徒歩約15分

川越城

過去給藩主居住，相當具有武士道館氛圍

川越城。 圖/Wikimedia 分享 facebook

川越城全名為川越城本丸御殿，過去曾為日本100名城之一，在明治時代被拆解成現在的規模，現在則由川越博物館管轄，這裡過去是藩主的居所，裡面也保存了許多貴重的武器，充滿武士道館氛圍的川越城，也常出借給戲劇場景使用唷！

小編好康報☛這裡的楓葉美景相當有名，可以在每年的11月下旬到12月中來盡情賞楓唷！

營業時間：09:00–16:30／定休日：星期一

地址：埼玉県川越市郭町２丁目１３番地１

中院

喜愛品茶的朋友千萬不能錯過

中院 圖/Wikimedia 分享 facebook

中院位於喜多院南方，是天台宗別格本山的寺院，過去有位知名作家島崎藤村贈與給母親的茶室命名為不染亭，因此聲名大噪，目前為國家文化遺產，至今仍舊持續舉辦茶道活動，相當熱絡，同時也吸引了許多愛品茗的同好們前往朝聖。

地址：埼玉県川越市小仙波町5-15- 1

交通：本川越駅下車徒歩約12分

大正浪漫夢之道

保存著大正時期東西方文化交錯的歷史痕跡

大正浪漫夢之道。 圖/IG, jillliang828 分享 facebook

日本在大正時期，也就是西元1913年到1926年間，受到外國文化影響，這時候個人解放與自由思維遍地開花，也就是大正浪漫時期。走進大正浪漫夢通，保存著昭和及大正時期留下來的建築和商店，到處都充滿洋式風格，正是當年日本傳統文化和歐式浪漫交錯的歷史縮影，這邊不僅常常作為日本古裝劇的取景地，也有很多人會來這裡體驗和服呢！

交通：「本川越駅」徒步15分

川越祭典

排場聲勢浩大，是關東地區三大祭之一

川越祭典 圖/Wikimedia 分享 facebook

日本的祭典是最好了解當地風采及文化的時刻，川越每年十月的第三個禮拜六和日兩日舉辦川越祭，重現江戶時代「天下祭」之精神，川越祭典歷史悠久，已經有360年以上的歷史囉！華麗生動又浩大絢爛的儀式排場總是能夠吸引大批遊客前往觀看，活潑的色彩和傳統樂器的演奏反映著江戶時代的繁華，是關東三大祭之一！

川越祭

時間：十月第三個週六日

蓮馨寺

為關東十八壇林之一，寺院內鐘聲能帶來幸福

蓮馨寺 圖/Wikimedia 分享 facebook

蓮馨寺位於藏造街旁，建於16世紀室町時代，為關東十八壇林之一。寺院內祀奉著掌管治癒的「おびんずる様」以及福祿寿神，傳說輕觸「おびんずる様」的身體能治愈疾病，碰觸頭部則會增長智慧，也因此許多信徒都前往朝拜，除此之外，寺廟內的鐘樓每天下午3點會敲鐘18次，傳說聽到鐘聲會帶來幸福唷！

地址：埼玉県川越市連雀町7-1

交通：川越市駅徒歩10分・本川越駅徒歩5分

川越熊野神社

小巧精緻的神社，以結緣和開運著名

川越熊野神社。 圖/Wikimedia 分享 facebook

熊野神社不同於其他神社的規模，這是個小巧的神社，位於蓮馨寺對面，以結緣和開運著名，想要在這邊求得好運氣需要先擲環挑戰，本墊前還有健康步道，許多大人小孩都會脫下鞋子踩踏著前進，哀號聲與嘻笑聲交錯，充滿歡笑！

地址：埼玉県川越市連雀町17-1

交通方式：地下鐵「本川越駅」徒步10分

川越氷川神社

全日本超級有名的結緣神社！

川越氷川神社。 圖/Wikimedia 分享 facebook

想求姻緣的捧油們有福啦！位在川越老街之中的氷川神社是求姻緣聞名的神社，已經有超過1500年歷史，是全日本超級有名的結緣神社，每年都有許多新人選擇在此締結良緣，這裡以纏紅線來取代交換戒指，生小孩後來此參拜還可以得到「小寶寶紅線」。巫女每天會拾取白石，經由神主加持，再包入麻繩編織成的小網子，做成「結緣玉」，每天限量20組發送給前來參拜的遊客，新年前三天限定50組，一玉難求哪！

祈願項目：締結良緣、家庭圓滿、安產祈願、婚姻幸福、消災解厄、身體健康、交通安全

開放時間：09:00-17:30

地址：埼玉県川越市宮下町2-11-3

交通：JR東武東上線川越站、西武新宿線本川越站

雖然真正的江戶時代已經過去了，但還有一個殘留江戶味道的川越可以讓大家彷若穿越時空的體驗江戶風情，那些透過歷史所傳承下來的日本文化，造訪的同時也能讓我們更深刻的瞭解日本唷！

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