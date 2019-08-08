神田萬世橋、2k540－秋葉原鐵道高架橋下的文創私房景點

【撰文:Janice/ 窩日本】

東京也有文創味 ? 到東京秋葉原，除了可以看動漫、去女僕咖啡店和買最新流行的3C電子商品之外，其實秋葉原還有隱藏版的特色景點「神田萬世橋mAAch ecute」以及「2k540 AKI-OKA ARTISAN」，都是由老舊高架橋改建的藝文空間，聚集了許多手作工藝與設計小店，更是文青們的打卡熱點，快來體驗東京的文青魅力吧！

【mAAch ecute神田萬世橋】

由傳統舊車站改造為創意商場的「mAAch ecute神田萬世橋」有著悠久的歷史。在1912年是非常繁華的交通樞紐「萬世橋站」，但隨著時間逐漸沒落，後來經過地方文化創生，在復古中注入創新的元素，重新改造為文創景點和藝文空間，更進駐了許多間文青風格的生活雜貨店、咖啡店和餐廳。想要體驗東京在地人的悠閒嗎? 一定不能錯過這裡！

夜晚的燈光氣氛非常迷人，這裡有許多露天座位，非常適合三五好友聚會，邊聊天邊欣賞迷人的河畔夜景，享受悠閒放鬆的夜晚！

分享 facebook

店鋪一覽

分享 facebook

鐵道下拱形橋墩形成的空間，層層交疊，具有視覺延伸感及美感，彷彿走進時光迴廊隧道，每通過一個隧道，都能有完全不同的驚喜感受。

分享 facebook

【常陸野ブルーイング・ラボ】（HITACHINO BREWING LAB）

在這裡可以品嘗到常陸野「貓頭鷹啤酒」。傳承了180年悠久歷史的日本最高等級釀造工法與精細的職人工藝，獲得多個日本及世界啤酒獎項，其品牌理念是利用純淨的水釀製出獨特風味的啤酒，加以不斷創新、帶給啤酒愛好者與眾不同的各類型手工啤酒，用心體現日本的職人精神。小麥柑橘白啤酒喝起來不僅帶有清新果香同時也保持啤酒原本的味道，非常推薦，有機會一定要來品嘗看看。

分享 facebook

HALUTA

有許多簡單復古的家具、餐具及各種生活雜貨和日雜服飾，非常具有設計感，整體風格跟歷史建築很搭配，特別適合家裡擺設較沉穩或復古風的人。喜歡特色小物的你一定要來挖寶！

分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

在模型展示區，可以看到昔日萬世橋車站的風彩，敘說著之前的繁華，讓人沉浸在復古懷舊的氛圍。

分享 facebook

フクモリ(FUKUMORI)

結合生活雜貨和定食的複合式品牌。雜貨店有日本特產、各式各樣的個性商品、帶有文青風格的職人手作小物等等，拿來當伴手禮非常有特色，來這邊尋寶超有趣！

餐廳方面使用來自山形縣的嚴選天然食材帶給顧客最純粹的美味，不論是日式定食、鬆餅或咖啡，都具有高人氣，快來這邊享用日本在地的美食！

分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

用餐環境悠閒放鬆

分享 facebook

厚煎熱鬆餅吃起來厚實鬆軟，搭配上山形縣產的蜂蜜以及奶油，形成絕佳滋味，更增添層次感，甜而不膩的風味讓人難忘。卡布奇諾喝起來口感綿密滑順又濃郁，香甜的奶泡加上咖啡豆的香氣非常推薦。在復古又創新的紅磚橋墩這樣有點非日常的空間裡，享受悠閒的放鬆時光吧。

分享 facebook

厚煎熱鬆餅搭配山形縣產的蜂蜜 700日圓（含稅）

分享 facebook

卡布奇諾 580日圓（含稅）

分享 facebook

義式濃縮咖啡 550日圓（含稅）

店舖資訊

地址：東京都千代田区神田須田町1丁目25番地4

店名：mAAch ecute KANDA MANSEIBASHI(神田萬世橋)

交通簡介：JR線秋葉原站 電氣街口 步行4分鐘

營業時間 店家:

【星期一到星期日】 11:00～20:00

餐廳及咖啡店:

【星期一到星期六】 11:00～23:00

【星期日及國定假日】11:00～21:00

官網：https://www.ecute.jp/maach/about.html

【2k540 AKI-OKA ARTISAN】

2k540 AKI-OKA ARTISAN，是JR御徒町站和秋葉原站間高架橋下的設計職人街，也是個企圖延續及展現日本工藝美學的文創商場。2k540 源自於鐵道用語，是指東京站至御徒町站之間的距離。AKI-OKA則是日文代表秋葉原與御徒町間的連結；而 ARTISAN 則是法文中的職人之意。這裡聚集了許多日本傳統的職人商店、工作坊、咖啡廳、雜貨店等，為高架橋下的空間注入新活力，更表達出對生活的一種態度和風格，一起來看看有哪些特別的商店吧！

分享 facebook

商店一覽圖

分享 facebook

分享 facebook

白色的牆面和柱體，讓空間十分明亮

Tokyo noble

是一間雨傘專賣店，牆上由淺至深的彩色雨傘牆非常吸引人，在這裡可以打造屬於自己獨一無二的傘。

分享 facebook

やなか珈琲店

現場烘豆的咖啡店，將各式各樣不同地區的咖啡豆展示出來，店裡充滿了咖啡的香氣，逛累時來這邊休息一下喝杯咖啡，享受悠閒的午後時光！

分享 facebook

日本百貨店

嚴選日本各地的物產與手工精美藝品，包括各種陶瓷器、木製品、布製品等，也有許多在地食材及調味料，非常值得一逛！

分享 facebook

NOCRA

來自北海道旭川的木作品牌，有許多創意的木製小物和雜貨，讓木頭隨時出現在我們的生活中。

分享 facebook

にじゆら

大阪起家的職人手染布品，讓傳統染布技藝融入現代生活，由染布作成色彩繽紛及各種風格的商品，拿來當伴手禮非常推薦！

分享 facebook

遊食家Boo

是一家時尚咖啡廳，販售可愛的Uamou宇宙人作品，在這裡可以輕鬆愉快的用餐，午餐套餐非常划算又好吃。

分享 facebook

漢堡排套餐 830日圓(含稅)

分享 facebook 分享 facebook 分享 facebook

店舖資訊

地址：東京都台東区上野5-9-23

店名：2k540 AKI-OKA ARTISAN

交通簡介:JR線秋葉原站電氣街口步行6分鐘

營業時間：11:00～19:00 (營業時間依照店家而有不同)

定休日：星期三

官網：https://www.jrtk.jp/2k540/

秋葉原除了御宅文化、女僕咖啡店、動漫畫等印象以外，還有兼具復古與創新的特色私房景點，喜歡日式文創雜貨及想要體驗在地人的悠閒嗎? 不妨把這些景點規劃進去，來一趟文青之旅吧。

窩日本推薦閱讀： (東京) 中目黑星巴克旗艦店(星巴克臻選–東京烘培工坊)走進隈研吾的最新建築作品

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」