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文具控失心瘋！ 來到銀座不可不逛的的百年文具店--伊東屋Itoya銀座G.Itoya旗艦店

2019-08-01 10:00窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

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1904(明治37)年在銀座創業的伊東屋已有114年的歷史。創業初期只是街邊不起眼的小店，豎立著「和漢洋文房具「STATIONERY」這樣的文字看版，販售進口文具、記帳本、各種雜貨等，歷經多年的創新，於2015年6月重新展開全新的「伊東屋新本店 G.Itoya」，以「紅色迴紋針」為招牌延續了114年來至今的傳統與革新，而有了現在的伊東屋。

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在G.Itoya附近還有間以「黑色萬年筆」為招牌的「K.Itoya」分店，以「大人的隱居處」為題於2012年10月開店，主要販賣較高級的手帳、畫框以及地球儀等。此外還有許多大型店鋪、小型支店等，是日本人心中占有一席之地的重要文具店。

G.Itoya一共有12層樓高，雖然和銀座其他品牌相比建築物不算太大，但是也足以逛上一整個下午。

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｜一樓GROUND

進入店內映入眼簾的是整面的賀卡、卡片與信紙，即使是小小的一張信紙也能看到日本手工藝精緻、細膩的作工，網羅世界各地琳瑯滿布、五花八門的設計卡片讓人不知道該從哪一張下手，另外一樓也有販售飲品的吧檯「Drinks」。

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｜二樓SHARE

2樓商場中央為教堂般的三角形空間設計，以明信片、信紙、郵票等相關商品為主，販售可以傳達感謝、喜悅的地方，可以郵寄寄送的小禮品也應有盡有。在窗邊一隅的空間特別設置了「Write&Post」空間，這裡與「銀座通郵局」合作設立了郵筒，從店內購買的明信片及信封，貼上伊東屋原創郵票後就能夠現場寄出哦。

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整面的紙膠帶到底有多少種呢？

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Write&Post

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｜三樓DESK

「歡迎來到萬年筆的世界！」鋼筆是伊東屋的重點之一，3樓空間展示了經典鋼筆、日本傳統蒔繪鋼筆、限定品等約2000種類以上，如果是剛開始接觸鋼筆還不了解的話，伊東屋也貼心的提供具有專業知識的員工協助找到最適合自己的鋼筆。高級筆記用具品牌「MONTBLANC」也在3樓設立了專區。

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｜四樓SCHEDULE

喜愛手帳的朋友們絕不能錯過了4樓！這裡收集了多種豐富的手帳、日記等商品，手帳周邊的相關產品也很充足，不管是生活記事、工作記事、學習記事等等，不同需求都能找到適合的手帳本。

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｜五樓TRAVEL

「Be my place」旅行、移動中時要舒適的「度過我的空間」、舒適的「移動與收納」就來到5樓吧！這裡提供了旅行時或是通勤時舒適便利的隨身商品，皮革小物、包款、隨身配備齊全。窗邊一隅空間設置了「Nomad’s Nook」區域，在陽光灑落的窗邊，一邊眺望銀座，一邊享受職場、家以外的第三空間吧。

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｜六樓HOME

以Kitchen廚房、Dining Room餐廳、Living Room客廳、Wash Room衛浴、Terrace陽台五種不同主題設計的6樓空間，展示各種收納與室內設計小物，每個小設計都想讓人帶回家。

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｜七樓FINE PAPER

7樓是東京紙品專業商社「竹尾見本帖」和伊東屋聯名打造成的「紙專門店」。以「新鮮、原始」為主題充滿多達1000多種豐富的紙張，「按顏色選擇、按目的選擇、通過諮詢選擇」三種方式來購買需要的紙張。依據顏色、紙張材質排列的整面牆非常美與壯觀，每一張紙上也都有標誌出紙的名稱、顏色名、可選購的尺寸等資訊。

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｜八樓CRAFT

8樓網羅的世界各地的各種精美設計紙、包裝素材、工具、印章、文具雜貨等等，還設有開放空間的工藝教室，可以學習包裝設計相關的技巧。另外如果想要更高的禮品包裝服務的話，這裡也有專業的人員可以依照客人的要求來製作。

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學習教室

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｜十樓BUSINESS LOUNGE

9樓為辦公室空間。10樓是可以作為會議及宴會活動出借的商辦空間。Natalie前往拍攝的時間剛好是「システム手帳サロン」手帳展，目前最新的活動將是在2018年12月10日10:00～17:00舉辦的「pentel Sign PEN 誕生55周年紀念活動」。

10樓空間圖轉自官網

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｜十一樓FARM

文具店也有農場？！沒錯，在伊東屋的11樓有一處小型的水耕栽培蔬菜工廠，利用舊伊東屋本店的不鏽鋼窗框製成玻璃牆，即可參觀水耕栽培的樣貌。一旁也展示了創業時的伊東屋模型。

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｜十二樓CAFE STYLO

12樓的「Comfort & Charge」餐飲空間CAFE STYLO，店名STYLO為西班牙語「筆」的意思，店內提供美味的鬆餅、美式經典早餐與沙拉等，這裡的沙拉正是使用了11樓所栽種的蔬菜製成。

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來到銀座絕對不要錯過這間好逛、好買、高質感的文具「伊東屋」哦！

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