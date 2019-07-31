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東京在地人才知道！ 吉祥寺隱藏版平價法式料理Brasserie EDIBLE

2019-07-31 11:04窩日本

【撰文:Sharon/ 窩日本】

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隱身在巷弄內的法式小館，餐館的外觀並非刻意裝飾，卻散發著一種法式風情，在充滿拉麵店和居酒屋的巷道內顯得非常搶眼。

簡單看過菜單後馬上就決定今天中午要來一場法式饗宴！

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店內的氣氛不像高級餐廳那樣緊張讓人無法放鬆，這裡是像一個主廚想好好和大家分享法式料理魅力的場所。

Brasserie EDIBLE也曾經被BS朝日「土井善晴の美食探訪」的節目中介紹，代表吉祥寺和、洋、中料理的「洋」式代表。

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餐館一共分成兩層，一樓有吧檯，二樓很適合包場。Brasserie EDIBLE有特別為壽星或是要慶祝Anniversary的客人設計的菜單，如果要求婚或試辦小Party其實也是個很棒的場地，官網上都有詳細訊息大家可以參考。

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Brasserie EDIBLE主打法式料理和美酒，大家應該不難發現牆上滿滿的美酒裝飾，每一瓶都是品嘗後的美酒喔! 不只是食物美味，用餐的氣氛、服務員的服務和環境舒適度都是A++。

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這次我是在中午時段用餐，菜單內容也是中午時段限定，想知道晚上餐點內容一樣請移駕至官網囉!

首先跟大家簡單介紹一下「タルトフランベ」也就是法文的Tarte flambée，是法國阿爾薩斯的傳統美食，形狀有別於一般常見的圓形Pizza，タルトフランベ為長方形，餅皮非常的薄脆，搭配上香濃起司和各種配料一起食用。Brasserie EDIBLE透過詮釋法國各地區的タルトフランベ的方式，展現被稱為「ソースの料理」的法式料理。

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Champagne 980日圓(不含稅)

上菜囉！我這次選擇的是位於法國北部香檳地區(Champagne)的タルトフランベ。外圈薄脆的表皮，中間淋上香濃的起司，搭配菇類增加口感，吃起來也更加清爽。薄片的雞腿肉烤到焦香，而整份料理的精隨就是醬汁，慢慢品嘗就能感受。

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數量有限的午餐套餐，Brasserie EDIBLE共有出6款不同的套餐，我去的那一天共有3種選擇，加250日圓即可享有甜點和飲料呦！

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冷製ブイヤベース 1500日圓(不含稅)ブイヤベース就是法國著名的「馬賽魚湯」。夏日來上這份清爽的冷製ブイヤベース搭配色彩鮮豔的沙拉、當日濃湯和店家自製麵包，一邊享用美食，一邊隨著店內播放的音樂放鬆，坐在吧檯的旅客還能獨享料理時發出的「料理交響樂」。

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最後就用完美的甜點和咖啡做Ending吧！一般其實加250日圓就可以享有甜點飲料，但因本人對法式甜點ガトーショコラ配熱美式毫無抵抗力，於是乎就選擇了加300日圓換ガトーショコラ。

如果你想問我ガトーショコラ和巧克力蛋糕有什麼不同，那你考倒我了… 😳 似乎是料理過程不太一樣，還請各位大師指點。 如果論結果，問我吃起來有什麼不一樣…Let me tell you, it’s totally different！

ガトーショコラ的巧克力和蛋糕本體完美融合，一個恍神不知道自己到底是在吃巧克力還是蛋糕（笑）苦甜苦甜的ガトーショコラ搭配上現沖的熱美式（咖啡要從沖泡時就開始享受它的香氣Everyone~），彷彿是在和自己招手，下次還要再訪Brasserie EDIBLE呦！

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這次沒機會點，但看起來超美味的烤牛肉タルトフランベ photo by tabelog

文章的最後附上攝影於2019年6月2日的午餐菜單，獻給不想點連結去官網的各位。

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「タルトフランベ」系列菜單，跟好朋友一起去的話可以分食哦！很划算～

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超人氣的午餐套餐，端上來都是藝術品，不只美味擺盤也超美！

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由於這次介紹的重點以午餐為重，Brasserie EDIBLE強打的美酒和各式排餐，請各位美食專家們親自品嘗！我們下次再見囉！Bye Bye!

店舖資訊

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-21 1・2F

交通簡介：JR中央線･京王井の頭線「吉祥寺」駅北口徒歩3分

營業時間：[週三到週一] 11:30～15:30、17:30～23:30

官網：https://www.brasserie-edible.com/

窩日本推薦閱讀：(東京)吉祥寺全攻略–一日遊景點美食推薦：吉卜力美術館、井之頭公園、龍貓泡芙、童話村(貓咪村)～還有還有….　

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吉祥寺甜點日本美食東京

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