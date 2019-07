東京在地人才知道! 吉祥寺隱藏版平價法式料理Brasserie EDIBLE

【撰文:Sharon/ 窩日本】

分享 facebook

隱身在巷弄內的法式小館,餐館的外觀並非刻意裝飾,卻散發著一種法式風情,在充滿拉麵店和居酒屋的巷道內顯得非常搶眼。

簡單看過菜單後馬上就決定今天中午要來一場法式饗宴!

分享 facebook

店內的氣氛不像高級餐廳那樣緊張讓人無法放鬆,這裡是像一個主廚想好好和大家分享法式料理魅力的場所。

Brasserie EDIBLE也曾經被BS朝日「土井善晴の美食探訪」的節目中介紹,代表吉祥寺和、洋、中料理的「洋」式代表。

分享 facebook

餐館一共分成兩層,一樓有吧檯,二樓很適合包場。Brasserie EDIBLE有特別為壽星或是要慶祝Anniversary的客人設計的菜單,如果要求婚或試辦小Party其實也是個很棒的場地,官網上都有詳細訊息大家可以參考。

分享 facebook

Brasserie EDIBLE主打法式料理和美酒,大家應該不難發現牆上滿滿的美酒裝飾,每一瓶都是品嘗後的美酒喔! 不只是食物美味,用餐的氣氛、服務員的服務和環境舒適度都是A++。

分享 facebook

這次我是在中午時段用餐,菜單內容也是中午時段限定,想知道晚上餐點內容一樣請移駕至官網囉!

首先跟大家簡單介紹一下「タルトフランベ」也就是法文的Tarte flambée,是法國阿爾薩斯的傳統美食,形狀有別於一般常見的圓形Pizza,タルトフランベ為長方形,餅皮非常的薄脆,搭配上香濃起司和各種配料一起食用。Brasserie EDIBLE透過詮釋法國各地區的タルトフランベ的方式,展現被稱為「ソースの料理」的法式料理。

分享 facebook

Champagne 980日圓(不含稅)

上菜囉!我這次選擇的是位於法國北部香檳地區(Champagne)的タルトフランベ。外圈薄脆的表皮,中間淋上香濃的起司,搭配菇類增加口感,吃起來也更加清爽。薄片的雞腿肉烤到焦香,而整份料理的精隨就是醬汁,慢慢品嘗就能感受。

分享 facebook

數量有限的午餐套餐,Brasserie EDIBLE共有出6款不同的套餐,我去的那一天共有3種選擇,加250日圓即可享有甜點和飲料呦!

分享 facebook

冷製ブイヤベース 1500日圓(不含稅)ブイヤベース就是法國著名的「馬賽魚湯」。夏日來上這份清爽的冷製ブイヤベース搭配色彩鮮豔的沙拉、當日濃湯和店家自製麵包,一邊享用美食,一邊隨著店內播放的音樂放鬆,坐在吧檯的旅客還能獨享料理時發出的「料理交響樂」。

分享 facebook

最後就用完美的甜點和咖啡做Ending吧!一般其實加250日圓就可以享有甜點飲料,但因本人對法式甜點ガトーショコラ配熱美式毫無抵抗力,於是乎就選擇了加300日圓換ガトーショコラ。

如果你想問我ガトーショコラ和巧克力蛋糕有什麼不同,那你考倒我了… 😳 似乎是料理過程不太一樣,還請各位大師指點。 如果論結果,問我吃起來有什麼不一樣…Let me tell you, it’s totally different!

ガトーショコラ的巧克力和蛋糕本體完美融合,一個恍神不知道自己到底是在吃巧克力還是蛋糕(笑)苦甜苦甜的ガトーショコラ搭配上現沖的熱美式(咖啡要從沖泡時就開始享受它的香氣Everyone~),彷彿是在和自己招手,下次還要再訪Brasserie EDIBLE呦!

分享 facebook

分享 facebook

這次沒機會點,但看起來超美味的烤牛肉タルトフランベ photo by tabelog

文章的最後附上攝影於2019年6月2日的午餐菜單,獻給不想點連結去官網的各位。

分享 facebook 分享 facebook

「タルトフランベ」系列菜單,跟好朋友一起去的話可以分食哦!很划算~

分享 facebook 分享 facebook

超人氣的午餐套餐,端上來都是藝術品,不只美味擺盤也超美!

分享 facebook

由於這次介紹的重點以午餐為重,Brasserie EDIBLE強打的美酒和各式排餐,請各位美食專家們親自品嘗!我們下次再見囉!Bye Bye!

店舖資訊

地址:東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-21 1・2F

交通簡介:JR中央線・京王井の頭線「吉祥寺」駅北口徒歩3分

營業時間:[週三到週一] 11:30~15:30、17:30~23:30

官網:https://www.brasserie-edible.com/

窩日本推薦閱讀: (東京)吉祥寺全攻略–一日遊景點美食推薦:吉卜力美術館、井之頭公園、龍貓泡芙、童話村(貓咪村)~還有還有….

更多日本在地精選資訊及社長私房景點,請上「窩日本」網站 + 追蹤按讚「窩日本」