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私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

《噬罪者》：更生人身上 那些不因刑滿而消失的罪

橫濱必吃甜點！令人驚喜的「生雞蛋布丁」在古典西洋館中優雅地享受

2019-07-24 09:00窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

走進橫濱的元町區，氣氛忽然截然不同，路邊都是時尚的咖啡廳與抱著小狗喝茶的太太，沿著斜坡走，更會看到充滿歷史風情的西洋大宅。就在其中一棟宅第，你會發現門外不少人在排隊，因為你不只能進去參觀，還可品嚐美味的餐點。

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しょうゆ きゃふぇ位於エリスマン邸內，那裡曾是生絲貿易商會主席、出身自瑞士的名人的家。我在週末12點左右到達時，約有7-8人在排隊，等候時會有服務生來給你記錄名字及給你菜點先選菜。店外也有數張椅子讓人等候，在秋風涼爽的日子，等候時還不算很辛苦。

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菜單基本上都是名物生雞蛋布丁(生プリン)，相信大家也是為了這品項而來。布丁有很多口味可以選擇，有季節限定的蒙布朗、蜂蜜蘋果，還有配上冰淇淋的款式。在菜單第一頁店家就提醒說第一次來的客人請點原味的元祖布丁，第二次才點季節口味的。我的朋友乖乖地點了元祖口味，而一向都不太聽話的我就點了抹茶口味????

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這天我等了約20分鐘就能內進，還不算很久。進去時首先要脱鞋，換上館內專用的拖鞋(女士們如果穿涼鞋可以準備一雙襪子換上)。而咖啡廳就在門口的左手邊，內裡只6張桌子左右，我們很幸運地被安排到靠窗的位子，可以邊欣賞窗外綠意盎然的景色邊喝茶。

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布丁很快便送上來，四方小木盤上是以玻璃杯盛載的純白布丁，旁邊放著一小匙焦糖醬，以及可愛公雞模樣的塑膠容器。

布丁吃法很簡單，先把公雞容器中的生蛋黃擠在布丁上的小洞上，再澆上焦糖醬便可開吃。

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先單獨品嚐布丁的部分，它不是我們一般認知那種爽滑的口感，與其說是布丁，更像是甜甜的柔滑糊漿。不過當混合蛋黃，濃郁的雞蛋香氣豐富了味道。這裡所用的雞蛋名為“恵寿卵”，是由主廚四處尋獲，擁有極高品質，的確顔色與味道也十分突出。加上甘苦的焦糖醬，整體不算太甜。不過還是建議配上一杯熱紅茶，不然吃到最後可能會有一點膩。

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至於抹茶口味，就如菜單上寫著用上來自靜岡的最高級抹茶粉，雖然只是在布丁灑上薄薄一層粉末，就已有著香濃的抹茶味。抹茶同樣可以中和布丁的甜味，但也蓋過了雞蛋的味道，有點可惜。 不過朋友就笑說：「人家早叫你第一次要點原味啊」所以大家記得要聽店家的話了(笑)

無論外表及味道都充滿衝擊力的生雞蛋布丁，會讓你拋開對布丁的傳統印象。雖然只是簡單的組合，但蛋黃跟焦糖醬都能吃出當中的講究，可以感受到是用上等的食材。配合著西式典雅的裝潢與充滿綠意的景致，整個氛圍非常舒適，想要體驗一下貴婦人的下午茶，何不就到訪這間真正的大宅呢？

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店舖資訊

地址：横浜市中区元町1-77-4エリスマン邸内

定休日：每月第2個星期三

交通：みなとみらい線元町・中華街駅Ａ５出口徒步約５分

官網：https://www.elysee-hikaru.com/cafe/new_cafe.html

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