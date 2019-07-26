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搬遷豊洲後，築地還有什麼好吃的嗎？場外市場餐廳商店報你知！

2019-07-26 11:02窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

很多旅客聽到“築地搬遷”這個消息後都會有同樣的疑惑 – 築地是否再沒有海鮮料理吃呢？其實目前已搬遷的主要是場內市場(著名拍賣鮪魚的魚市場)以及一些餐廳與商店，深受旅客喜愛的場外市場依然存在，大家可以放心來繼續大啖美食！

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壽司富(すし富)享受CP值超高吧桌壽司

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從築地市場站走數分鐘便到達，早上11點多築地市場已經熙來攘往，非常熱鬧。如果你想避開人潮與長長的隊伍，那麼告訴你一家隱藏版壽司店「壽司富」，它距離市場只約兩條街道左右，提供美味又不會太貴的壽司。

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店內小小一樓只有約8個吧桌座位，能看到師傅在你面前握好壽司。二樓則有兩三張桌椅，有較自在的空間。這裡菜單很簡單，主要提供壽司套餐及海鮮飯，建議嘗試店長推介(店長おまかせ)或每月限定(今月のおすすめ)，盡享當季的食材。

給從沒在日本品嚐過壽司的人的一點簡介，店長推介基本上是由廚師為你決定所有壽司款式。不過在壽司富，如你點這個套餐可以多選擇一件自己喜歡的食材。不過為了留點胃口待會在市場繼續吃，所以這次點了每月限定，有8件壽司、細卷及玉子燒。

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這個月的限定款式，除了必定會有的大鮪魚腹肉及中鮪魚腹肉，還有海膽、鮭魚子、赤蝦、鯖魚等等。在你面前即點即做的壽司，每一件都美得如藝術品一樣，海鮮也非常鮮美，特別是鮪魚腹肉入口即化，以3024日幣(含稅)這個價錢來說真的很超值！不想花時間排隊的話請來這裡試試吧！

吃過美味的壽司後回去市場閒逛與尋找美食，這裡大部分地方都是出售海鮮，雖然沒法一一吃完，在這次到訪的經驗中為你推薦一些個人覺得不錯的商店

在うに小屋品嚐即開海膽

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うに小屋是一家專賣海膽的立食商店，你可以看到店員現場開殼與沖洗海膽，不只新鮮，連著殼品嚐也是獨特的經驗！品種全部是北海道馬糞海膽(バフンウニ)，按份量不同價錢，一份約1000-1500日幣左右。

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這天我遇上一位同樣來自香港的可愛女店員，點了一份1000日幣的海膽，她還多送我一份???? 在小小的吧桌上馬上品嚐，海膽鮮甜，不一會就吃完了。不知她是每位顧客都送還是怎樣，不過1000日幣一份也值得試試呢！

在江戶一購買伴手禮

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築地是選購伴手禮的好地方，你可以找到很多有著濃厚日本風味的食物，像是海產的干物、漬物等等。推薦你到這家江戶一去看看，這裡你可同時找到不同口味的干物與漬物，每包份量不會太多，所以你可多買幾款回去品嚐。

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而且價錢也不會太貴，基本一包300日幣、4包1000日幣、6包1500日幣如此類推，愈多買愈便宜。雖然很多口味你可能從未試過，但那裡也有很多試吃，保證你不會踩雷買到不喜歡的商品！

在つきじ喜代村フィッシュマーケット購入全場最便宜的鮪魚腹肉生魚片

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難得來到日本，就多品嚐日本人最愛的鮪魚吧！走遍整個市場，發現這家在築地訊息中心對面的小小魚店所賣的生魚片最便宜，100g只要1000日幣(含稅)，同場都要1200-1500日幣不等！

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其實這裡主要出售急凍魚肉、明太子，大部分客人都是買一整塊鮭魚回家品嚐。但它有一盤鮪魚腹肉生肉片，你要多少，大叔就馬上量多少，附上醬油及芥末讓你站在旁邊品嚐。100g其實也有約8大塊，厚厚的鮪魚肉質軟滑而油脂甘香，雖然外表稍遜，但美味依然，反正吃下肚子都一樣，想要節省最多的話可以來這裡買囉！

在成東水産品嚐即開牡蠣

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築地有不少出售生牡蠣的地方，品嚐過兩個攤販過後發現，付款後馬上開殻的比已經開殻後擺賣的要鮮味更多。其中一個出售即開牡蠣的是成東水産！店主非常殷勤有禮貌，熱心的為我們介紹，又送上濕紙巾及檸檬汁讓我們享用。

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每隻牡蠣按大小售價分別為400、600及700日幣(含稅)。新鮮的牡蠣還帶有海水的鹹香，加上檸檬汁中和剛剛好，嫩滑的肉質讓人吃完一隻又想再來一隻。

品嚐大阪超人氣草莓甜點

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吃完這麼多海鮮，最後來些甜點換換口味，完美結束這趟旅程吧！剛好看到一家滿是草莓的商店，沒想到是大阪那個整天都大排長龍的Strawberry Mania！而這裡只不過要排數人而已。草莓大福、草莓布丁及蛋糕等賣相可愛的甜點俘虜每位女生的心！吃不下也買些回家吧～

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築地美食真的太多太多了，玉子燒、拉麵、烤海鮮等等這些經典美食這次就暫且不介紹了，反正那些地方總是有著長長的人龍，你一定不會錯過。如果想要避開排隊，節省一點時間與金錢，那可以試試我所介紹的，同樣不會令你失望！難得來到東京，來築地發掘最道地與新鮮的美味寶藏吧！

窩日本推薦閱讀：東京咖啡店推薦必去８選！隈研吾星巴克、淺草Fuglen、還有還有…(更新)　

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