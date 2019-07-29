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真正的中華一番！來橫濱中華街走一圈吧

2019-07-29 11:01JAPANKURU日本酷樂

相信大家多少都聽過橫濱中華街吧！這條不只日本而是亞洲最大的華人街，就位在距離東京僅30分鐘以內車程的橫濱，如果如果想要在你的橫濱行程中暫作休息的歇腳處，來這裡吃點小吃，看看不一樣的建築風格，也是頗有趣味。

港邊的城市：橫濱

1859年開通的橫濱港，是日本與西方接觸的最前線，也因此融合出獨一無二、帶著洋味的日本文化，紅磚倉庫或是洋食，處處可見過往的歷史痕跡，到了夜晚燈光點亮的橫濱換成了截然不同的樣貌，彷彿新世界般的夜景，作為約會地點你已經贏一半了。

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來日本也可以體驗不一樣的風情：橫濱中華街

橫濱中華街的發展歷史已經超過150年，和神戶南京町、長崎新地華人街並列「日本三大華人街」。橫濱中華街不僅是日本最大的中華街，也是亞洲規模最大華人街，在這裡光是中華料理餐廳就超過200多家，如果想要尋找華人相關的物品這裡應有盡有，如果想要了解華人的傳統文化也是很ok的。

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橫濱關帝廟

既然是海外華人的聚散地，對於旅居在外的遊子而言，信仰就是最好的寄託。當然在橫濱中華街也有屬於華人的廟宇−關帝廟。建於1876年的橫濱關帝廟，雖然經歷過關東大地震的摧殘，但是在當地僑胞們集資重建後，之後一直是橫濱地區華人心靈慰藉的地方。參拜橫濱關帝廟時，可以認識中華信仰文化之外，也可以看見有別於日本不一樣的建築風格。

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充滿中華氣息的中華街

雖然說我們已經習慣這樣的大紅燈籠高高掛的樣子，但站在橫濱中華街對於眼前這樣場景，倒也是有種熟悉的陌生感。如果想要體驗不一樣的中華氣氛，來這裡倒是別有一番風味。

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華人專屬的街頭小吃魅力

要外國人說出一道代表華人的食物，八九不離十答案就是「小籠包」。當然在橫濱華人街也是吃得到，這裏也有我們常吃「生煎包」，比起小籠包而言小編的確是更愛生煎包呢！雖然味道上有一點差距，但整體而言仍然是非常好吃的，爆漿的湯汁、扎實的內餡與酥脆的麵皮，只是差了點辣椒醬XD。6顆要價1,170日圓。

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鵬天閣 新館

地址：横浜市中区山下町192-15 中華街大通り

都來了華人街了，當然還是要上個館子！

正統大菜的「滿珍樓」

吃完的小點，是該時候來點大菜了！超過100年歷史的滿珍樓，賣的是廣州料理，山珍海味應有盡有，外觀仍然是木造中式餐館的滿珍樓，一走進去就被內部的歷史感震懾，一邊用餐一邊戲台上還會唱著小曲，明明身在日本卻如此中國情懷的地方，真的是非常奇妙。

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宛如古董的坐席

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二胡一下氣氛滿點

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要價16,000的「上湯龍蝦」

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涼菜棒棒雞

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滿珍樓

地址：神奈川県横浜市中区山下町153

結語

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雖然由小編來推薦大家到華人街來玩，是有點這麼邏輯怪怪的，但作為橫濱或是日本非常重要地位的橫濱中華街，如果想要體會看看截然不同的日本氛圍，這裏也是你不錯的選擇。

延伸閱讀：日本創作派也出來參戰 比珍珠奶茶沾麵還要狂的產品　

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