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東京下町一日遊！從淺草到北千住　搭TX筑波快線「瞬間移動」

2019-07-28 12:00JAPANKURU日本酷樂

東京，讀妳千遍不厭倦。她現代而摩登，文藝而優雅，同時又復古韻味而親民。初次來到東京，也許大家都在淺草，為她現代卻又不失傳統韻味的風情著迷，若再次到訪，想更進一步品味她古早純樸的庶民之風，那麼可以跟著JAPANKURU的腳步，搭上TX筑波快線，從淺草到北千住，來一趟快速下町一日遊。

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瞬間移動？筑波快線到底有多快

秋葉原→淺草→北千住 10分鐘以內抵達

TX筑波快線是條以由秋葉原為起點，穿越千葉，通往位於茨城縣筑波地區的一條快速鐵路，全長58.3公里，囊括20站，不到一小時，便可自秋葉原到達終點站筑波山，可想見其速度。因而搭乘TX筑波快線玩東京，移動起來非常有效率。秋葉原直達淺草，只要4分鐘，而從淺草到北千住，也只要6分鐘，單程票價則都是210日圓（兒童票為110日圓）。

之前JAPANKURU跟大家介紹過不少TX筑波快線沿線的好去處，包括頗有懷舊氛圍的流山市，以及與富士山齊名的筑波山，都蠻推薦給大家的。對此，TX筑波快線也有推出各種套票，其中也有與東京地下鐵和都營地下鐵等合作的套票，大家在規劃行程時都能參考看看。

不過我們這次不帶大家跑出東京都，推薦這趟「由表及裡」的「淺草—北千住一日下町之旅」，享受搭乘TX筑波快線穿梭於東京都內的樂趣吧。

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上午行程～你都做過了？玩淺草的N種樂趣

體驗1：從頭到腳融入淺草江戶風

一日遊的上午，我們可以先乘坐TX筑波快線來到淺草。之前有來過東京的同學也許知道，TX筑波快線的淺草站和其他幾條地下鐵的站位不同，在淺草一帶另一條主要幹道國際通上，附近有大家最愛的唐吉軻德，以及逾半世紀的老演藝中心等。不得不說，每回走在現代又傳統的淺草街頭，看到熙熙攘攘的街上不時出現穿著和服的人們，總是撩撥起想穿和服的念頭。若你正好也想著要復古個徹底，卻對於上哪兒租借摸不著頭先，不妨就到之前JAPANKURU跟大家介紹過的「淺草愛和服」變個裝吧。

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體驗2：仲見世通散步嘉年華

穿上和服，回到雷門前，走上仲見世通，往淺草寺方向去。也許早在初訪東京時，你就已經走過此地，或覺得這是個平凡且觀光到不行的行程。然而在這說長不長說短不短的一段路中，其實充滿了各種「新的相遇」，看到來自海外各地的遊客聚集於此，以各式各樣不同的方式享受在淺草寺一帶的觀光，彷彿是個巨大的嘉年華一般。且當你穿上和服時，不免會遇到不少陌生遊客前來請求合照，彷彿也是開啟某種對話交流的契機，是種格外奇妙的體驗。

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體驗3：香火圍繞 淺草寺求籤去

作為東京都內最古老的寺院，淺草寺擁有逾千年歷史，本堂裡面供奉著觀世音菩薩，千百年來守護淺草一帶。隨著江戶時代德川家康將淺草寺指定為祈願所，再加上其表參道商店街的開業（仲見世通的前身），使得淺草一帶以淺草寺為中心，成為江戶一帶最繁榮的街區，而後更產生了許多庶民文化活動。儘管曾一度在關東大地震引起的火災及東京大空襲中嚴重損毀，導致戰後淺草一度蕭條衰退，不過在各界的努力下，淺草寺才能以今日的面貌，迎接來自四面八方的遊客，依然成為淺草地區屹立不搖的重要地標。

本堂前大香爐瀰漫著裊裊香煙，周圍的人們紛紛搖手披煙，彷彿為煙所覆能有神庇招福。而淺草寺的御手洗也比一般神社的御手洗更有氣勢，龍頭雕刻出的古色古香中，帶有一絲絲霸氣。參拜淺草寺，除了祈願之外，還推薦抽張詩籤。說不出是偶然還是如何，每回在淺草寺抽到的詩籤，總是能讓人尋味良久。

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體驗4：坐上人力車 不同視角遊淺草

每回經過雷門前，總會見到穿著法披和短褲、排排站拉客的人力車小哥們（最近也有女生車夫加入行列），卻從沒有真的撘過一次？平成年間，隨著電視台報導隅田川煙火大會，加上「淺草森巴嘉年華」，讓戰後蕭條的淺草再次熱絡起來。在這樣的背景下，雷門周圍也出現了觀光用的人力車，為觀光客代步遊覽淺草地區。若穿著美美的和服或浴衣，不想走太多路，卻又想多逛逛淺草一帶的話，搭乘人力車會是個轉換視野的不錯選擇。

當然，想要體驗東京風情，除了搭乘人力車外，乘坐屋形船遊隅田川也頗有復古風情，尤其在夏夜之時更對味呢。

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下午行程～純純在地下町風 北千住慢生活

日光街道千住宿 最想住的人氣地區

在上午走了著名的觀光下町景點「淺草」，我們一樣搭乘筑波快線，來到距離淺草只要6分鐘車程的另一地道下町「北千住」。江戶時代，作為日光街道驛站「千住宿」而繁華的千住地區，是江戶主幹道「奧之細道」及「水戶街道」的起始點，古來今來皆是旅人前往東北及日光時必經之路。

近代在千住一帶建設了鐵路交通樞紐站「北千住」，除了有筑波快線外，還有JR東日本的常磐線、東京地下鐵的千代田線和日比谷線，以及東武鐵道的東武Skytreeline經過，也延續了千住地區的發展。近年年年在日本「關東最想住地區（車站）」排名中榜上有名，北千住周邊不僅有方便的交通及良好的生活機能，同時也保留下不少過往作為宿場町的歷史特色——那就是老錢湯和商店街居酒屋

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體驗1：千住宿內老錢湯 午後緣側好乘涼

在現在錢湯文化勢危的東京都內，北千住被稱為「秘境街區」，彷彿成了某種令人懷念的存在。且不說這一帶保留了一些古早且下町風味十足的商店街，更有保留了不少老錢湯，讓在現代東京生活的人們，依然有機會能體驗錢湯泡澡的樂趣。其中要跟大家推薦的，莫過於我們前一陣子已提到過的簷廊老錢湯「寶湯」。曾經在石原聰美的東京地下鐵系列廣告中出現，寶湯不僅擁有頗具歷史感的建築，內部更有現在一樣少見的日式簷廊庭園設計寶湯。午後慢悠悠地來到寶湯，舒服地泡上一澡，而後在和風味十足的簷廊上乘個涼，感覺生活如此愜意。

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體驗2：宿場町通散步 黃昏居酒屋正熱鬧

曾經是江戶繁華宿場町的千住一帶，保留了大大小小名字各異的商店街，其中最為有名的莫過於北千住車站西附近的「宿場町通」了。這條宿場町通，連結北千住站前通，直通往荒川河堤邊。商店街中保留了不少古早味十足的老舖和建築，包括了90日圓一串的醬油烤糰子，和一些日式小吃店。宿場町通盡頭的荒川河堤，更是電影《令人討厭的松子的一生》以及電視劇《三年B組金八先生》的取景地。

傍晚時分，北千住車站附近的商店街上更加熱鬧起來，其中藏著大大小小居酒屋，個個上了燈，飄出各色不同的料理香氣，吸引來來往往的上班族或居民們入內用餐。想要感受地道下町風的居酒屋氛圍，來這兒就對了。若偏好海鮮，不妨到一樣距離車站不遠的「目利きの銀次」探探。裡頭能嚐到各式各樣新鮮的海鮮料理，從生魚片、燒烤串和日式小吃餐點都有，絕對滿足你的口腹之慾。

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同場加映 北千住血拼夜散策

LUMINE加丸井 站前血拼夜美麗

北千住身為樞紐車站，車站周邊就有丸井百貨和LUMINE兩大百貨公司，在充分感受到北千住的下町風情後，若時間還有餘裕，順便血拼一下也是非常方便的！另外，在北千住的站前天台上吹吹風，以站前通的車流為背景拍照，也別是一番滋味。

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搭乘TX筑波快線，一起在東京「瞬間移動」吧！

延伸閱讀：一日來回可以登日本百岳？筑波特快TX載你去爬筑波山了啦！　

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