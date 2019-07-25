東京近郊夏日輕旅行！鐮倉江之島的納涼行程懶人包

夏天的東京近郊，就去鐮倉江之島吧！

說到東京近郊要去哪裡玩？鐮倉和江之島應該是大家第一個跳出來的地名吧！？

而說到鐮倉和江之島，你的耳邊是否自帶BGM了呢？（？）對啦就是那一首～灌籃高手的主題曲對吧！江之島的江之電平交道、鐮倉的大佛等等，JAPANKURU都要記下來了，夏日的江之島輕旅行就看這一篇！

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如何前往江之島和江之島？

從東京出發到江之島和鐮倉一點都不困難，最常用的方法就是JR和小田急電鐵。

【JR】搭乘京濱東北線、東海道線、橫須賀線和湘南新宿線都可以前往。在鐮倉和江之島一帶最常使用的車站是「大船站」（此站可轉成湘南單軌電車）、「北鎌倉站」、「鎌倉站」和「藤澤站」（這兩站則可轉乘江之電）。

【小田急電鐵】搭乘小田急小田原線到到相模大野站後，在直通小田急江之島線到藤澤站和片瀨江之島站。

第一站：日本三大佛像－鎌倉大佛

高德院是一間佛教淨土宗的寺院，這個高約11.4公尺、重約121噸的大佛，是僅次全日本最大的奈良東大寺佛像，最早歷史可追溯到1252年鎌倉時代，當然也被指定為日本的國寶呢！從江之電的長谷站下車，跟著人潮步行約10分鐘就可抵達高德院鎌倉大佛。額外付20日圓可以進入大佛內部參觀！

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高德院鎌倉大佛

地址：神奈川県鎌倉市長谷4-2-28高徳院

開放時間：4月－9月：08：00－17：30／10月－3月：08：00－17：00

大佛參觀時間情報：08：00－16：30

入場費用：中學生以上200日圓／小學生150日圓（進入大佛內部需額外支付20日圓）





第二站：鎌倉最著名的賞花名所－長谷寺

建於鎌倉時代的長谷寺，以祭奉觀音為主。

居高的地理位置能夠將鎌倉的市町風光一覽無遺，也是鐮倉著名的賞花景點，春天可以賞櫻，到了夏天，更是有五彩繽紛的紫陽花在梅雨中盛開，秋天這裡又是欣賞紅葉的好地方！據說在長谷寺裡有三尊地藏菩薩像，可以找到的人就可以獲得好運唷！

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長谷寺

地址：神奈川県鎌倉市長谷3-11-2

開放時間：3月－9月：08：00－17：00／10月－2月：08：00－16：30

入場費用：一般300日圓／小學生100日圓





第三站：在竹林中一品抹茶－報國寺

鬱鬱竹林不用跑到京都嵐山，在鐮倉報國寺一樣可以一睹風采。於1334年創建的報國寺，據說過去全盛時期，腹地延綿至５公里以外。正殿後孟宗竹的竹林社友小徑讓訪客散步，是夏日消暑的最好去處，一旁的茶席「休耕庵」可以暫作歇息並享受抹茶和點心。

由於竹林太過美麗，也讓報國寺被稱為「竹寺」。

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報國寺

地址：神奈川県鎌倉市浄明寺２丁目７−４

開放時間：09:00－16:00（茶席到15:30）

入場費用：300日圓





第四站：日本三大八幡宮－鶴岡八幡宮

作為鐮倉最重要的神社－鶴岡八幡宮，建於1063年。此神社供奉正是氏家族與一般武士的守護神－八幡，神社內建有兩個池塘，內有著名的牡丹花園，入場500日圓。

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鶴岡八幡宮

地址：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31





第五站：日劇名場景－御靈神社

一口氣可以看見「神社、鳥居、電車」三者並列的地方就是這兒。御靈神社是平安時代後期的神社，隱身在鬱鬱叢林之中別有一番風味，日劇《倒數第二次戀愛》也在此取景過，由於距離鐵道非常近，所以可近距離觀賞電車呼嘯而過，此外御靈神社也是鐮倉一代紫陽花的名所，非常值得來訪。

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御靈神社

地址：神奈川県鎌倉市坂ノ下4-9（註：御靈神社位於高德院鎌倉大佛與長谷寺中間）

開放時間：09:00－17:00

參拜費用：100日圓





第六站：耳邊BGM響起了－鐮倉高校前

作為動畫灌籃高手片頭曲的那個名場景－鐮倉高校前，不論哪個時代都很有共鳴，熱血的粉絲當然要來這裡拍張認證照！

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鐮倉高校前

地址：神奈川縣鎌倉市腰越一丁目1-25





第七站：下海玩水吧！由比濱海岸（由比ヶ浜）

整體長度約900公尺的由比濱海岸，由於海象平穩適合游泳與衝浪，是關東地區夏天的熱門海水浴場，你可以從上一站的「鐮倉高校前」出發，一路沿著海岸線散步於此。站在岸邊也可遠眺江之島。

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由比濱海岸（由比ヶ浜）

地址：神奈川県鎌倉市由比ガ浜4丁目





江之島美食之一：魩仔魚丼（しらす丼）

吻仔魚丼（しらす丼）是江之島的名產，你可依個人飲食喜習慣選擇生的或是熟的，據說最為肥美的季節為４、5月，是專攻生食的朋友請注意．考量環境生態永續，1-3月是禁捕的時間，所以是絕對吃不到「生的」吻仔魚丼。吻仔魚丼（しらす丼）是不搭配芥末，而是生薑與醬油的組合。

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江之島美食之二： 章魚仙貝（たこ煎餅）

到江之島別忘了跟風一下，一起排隊買個「章魚仙貝」，順道一提這款仙貝也有蝦子的版本！烙著一隻完整章魚的現做仙貝實在又脆又香，好吃又好拍！

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最後貼心小提醒：江之島和鐮倉一帶從2019年4月起提倡禁止不要邊走邊吃、在鐵軌旁、馬路上等危險區域拍照等行為，守規矩當個好觀光客事件重要的事唷。

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今年的夏天也把鐮倉和江之島列入考慮名單吧！

不久前JAPANKURU才幫大家推薦過夏日的沖繩攻略，適合喜愛正面對抗「烈日」的你。如果只想要好好的尋一處避暑之地，那麼鐮倉和江之島實在是適合不過啦～

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