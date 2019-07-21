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東京下町老錢湯：夏之緣側好乘涼 石原聰美也推的北千住寶湯

2019-07-21 11:00聯合新聞網 JAPANKURU日本酷樂

每每提到日本的下町風情，總少不了「錢湯」這一味。在日本的泡湯文化中，錢湯彷彿又是不同於溫泉的另一種存在，深入往昔日本人的日常生活中地親近。去年秋天去櫪木採訪時，我們曾與大家介紹過樓上有滑板場的超潮老錢湯「金魚湯」，而這回JAPANKURU又在東京的北千住，找到另一個有緣側庭園的老錢湯「寶湯」。這間也在石原聰美的東京Metro廣告選景過，讓國內外不少粉絲慕名而來。趁著夏天，搭配花火和祭典成行，過個足具日本味的夏日！

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閒坐緣側聽風鈴 夏日浴後好風涼

廊上屋簷掛上一只風鈴，大家坐在緣側邊吃西瓜乘涼，這樣的夏日場景，常常出現在漫畫或影視劇作品中，已然成為不少人對於日式夏天的深刻印象。日文漢字為「緣側」、中文翻譯又稱為「簷廊」的空間，日式老屋中十分具有特色的地方。然而隨著日本生活現代化，當大家開始「越住越高」後，簷廊也變得相對少見。

而本來就越來越「稀有」的錢湯中，居然同時有也越來越少見的「簷廊」，北千住這間「寶湯」可說是有「雙稀」加持。也正是因為它如此特別，讓它成為東京地下鐵廣告的取景地，更是在北千住一帶體驗宿場下町風情時不容錯過的景點之一。

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近百年老錢湯 緣側庭園男女有別

開業於昭和2年（1927年）的寶湯，經歷過第二次世界大戰，至今有逾90年的歷史。這間挺過戰爭空襲的老湯屋，外觀和開業時並沒有太大的變化，只有內部的湯船有整修過。木造老屋充滿懷舊氣息，大廳櫃檯的左邊一般是男湯與緣側庭園，右邊則是女湯。需要注意的是，由於緣側庭園在男湯那邊，所以女生一般難以在泡完湯後，到緣側納涼享受。只有在每週三，男女湯會對調，讓前來泡湯的女性也能有到緣側納涼的福利。此外，應客人要求，寶湯也會不定期舉辦緣側見學的特別活動，讓平時沒辦法緣側納涼的女性客人們，可以有更多機會體驗。

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男湯女湯略不同 藥浴香草湯別錯過

寶湯的入浴料一般460日圓一人，國高中生300日圓，國小生180日圓，幼兒80日圓，無論男湯還是女湯，寶湯更衣空間寬敞而潔淨，公共入浴空間也明亮潔淨，而錢湯中常見到的那一幅「富士山圖」，則在女湯中的牆上高掛。在湯泉種類上，兩邊都有寶湯著名的「藥湯」，加入一些中草藥而成的「藥浴」，若有腰痠背痛、手腳冰冷等小毛病，可一定要試試看，除此之外，還有搭配香草製成的「香草湯」。

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寶湯的浴室內已備有基本的洗髮精與沐浴乳，以及吹風機。若還有需要其他的用品，也可以在大廳櫃台處選購。另外在男湯的更衣室中，還有按摩椅可以使用，女湯處則有桑拿可享受。

泡完湯乘涼放鬆 吃吃喝喝涼一夏

在日本泡湯，結束後來瓶牛奶是種享受。當然你也可以選別的涼的啦，因為寶湯的冰櫃裡面有好多種可以選。如果想要吃點啥，在櫃檯也有得買。且不說寶湯大廳的休息空間，放有不少雜誌漫畫任人翻閱，畢竟還有緣側庭園可以納涼，若不來點什麼吃吃喝喝，全身心地放空一下就太可惜了！

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夏季綠意盎然的庭園中，

看池內鯉魚自由來去，

聽風吹動屋簷下風鈴絮語，

搖著手中的團扇，

喝著冰涼的牛奶⋯⋯

真的忍不住要來一句：

「這就是夏天啊！」

寶湯（タカラ湯）

地址：東京都足立区千住元町27-1

交通：東京Metro、JR、東武、筑波快線 「北千住」站 步行20分鐘

營業時間：15:00～23:30

公休日：週五

延伸閱讀：夏天到東京 這5個地方避暑又好玩！　

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東京泡湯老屋

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