PABLO老闆又一力作！ 進軍東京高級住宅區的絕品吐司--嵜本Sakimoto

【撰文:J/ 窩日本】

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「PABLO」的社長跟大多數的關西人一樣熱愛吐司，但偏偏女兒對蛋、奶過敏。於是花了兩年研發不含蛋奶的美味吐司，就是希望過敏的女兒也能安心吃到好吃的吐司。於是，「高級食パン 嵜本」與「＆jam」誕生了。

關西起家的嵜本，在難波、梅田、天王寺均有設點， 2018年底更在東京高級住宅區田園調布成功插旗。店鋪不分關東關西，都是沉穩木質感x精簡清水模的風格。去過難波及田園調布兩間店，店內座位都不算多。但大多數人都目標鎖定在剛出爐的吐司上(2斤)，所以內用意外都不太需要等候。

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在這裡內用從點餐開始就是一連串的選擇障礙，首先是「極生」、「極美」兩款招牌吐司供你挑選，再來是選擇吐司原味或送進烤箱增加香氣，最後是大魔王：2款奶油及16款寶石果醬擇3的難關！推薦與友人一同前往選擇口感各不相同的吐司及果醬分享，才能在有限的胃容量及時間內，嚐試更多的組合及心得。

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「極美」(NATURAL吐司)指的是無添加蛋奶的湯種吐司。因為沒有蛋奶來搶戲，單純品嘗小麥香氣更有一種復古的感覺。柔軟不失彈性的觸感加上偏紮實的樸實口感，不論是單抹奶油、果醬或是做成三明治都很搭。甜鹹百搭的吐司，難怪店家敢說天天吃也不會膩。

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「極生」(MILK BUTTER吐司)指的是添加牛奶及生奶油，經過長時間低溫發酵的湯種吐司(無蛋)。這款店家推薦單吃就很好吃，在咀嚼過程除了小麥及奶油的香氣，更可以吃的到微微的蜂蜜香。越嚼越香甜，口感比極美再濕潤一點，手撕時也更有「牽絲」的感覺。

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關西人對吐司有許多堅持，比如厚度。他們認為一條吐司(2斤)切成四份的厚度最為剛好，烤過後可以吃的到兩面略帶焦脆的部分，也能品嘗到吐司中間最原本的柔軟口感。在嵜本內用強烈推薦要點烤吐司，均一28mm的厚度，讓你體驗看看關西人的堅持及箇中道理!

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嵜本由甜點師研發的手作果醬，甜蜜味道當然不用說，外觀更是宛如寶石般耀眼動人，因而取名寶石果醬(Jewel Jam)。店內果醬大致上分為三大類：水果系列(fruit)、牛奶系列(milk)、和風甜點系列(japonisme)。許多日本人除了買來自用，也喜歡送人，小小一罐用來聊表心意，剛剛好。

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烤土司內用都會先切好九等份的切痕，以方便分食。當天點了藍莓藍寶石、檸檬碧璽以及店員推薦的開心果珍珠。果醬的份量給的很大方，如果想拍色彩飽和的照片，可以厚厚抹在吐司格子哩，畫面滿分!(會太甜就是了) 兩款吐司吃下來，個人比較偏好「極生」的香氣，熱熱的再抹上北海道奶油，簡單就非常美味!

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「高級食パン 嵜本」的吐司除了「極生」及「極美」以外，因店鋪狀況而異，更有提供星期限定口味的吐司，如極葡萄吐司、黑糖山形吐司、黑麥X核桃硬吐司、馬斯卡彭X蜂蜜吐司等等。不斷研發的新口味，雖然不是每間店鋪都有，但明顯可以看出嵜本意圖使人天天前往報到的邪惡心思(笑)。

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擔心吃不完兩斤或是都想吃看看的人，不用擔心嵜本都幫你想到了。嵜本推出單片包裝的吐司（28mm），剛剛好的份量放入可愛設計的夾鏈袋裡，像是可愛伴手禮的包裝，讓人忍不住伸手結帳。不論是想趁機嘗試關西風早餐，或是吐司果醬控，挑個好天氣來嵜本會是個不錯的選擇。

店舖資訊

地址：東京都大田区田園調布2-49-15

店名：高級食パン専門店 嵜本 田園調布店

交通簡介：東急東横線 田園調布站 東口步行一分

營業時間：11:00～18:00

定休日：星期三(建議自行上網參考各分店的營業時間喔)

官網：https://shokupan-sakimoto.com/

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