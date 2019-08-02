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悲劇歷史下誕生的詭異機場：東京成田機場 東峰神社

2019-08-02 21:30背包客棧

【作者:roylu91】

圖／背包客棧
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不起眼的東峰神社，悠悠的躲在成田機場之中，承載了多少屬於這機場的沉重歷史

成田機場對很多國人來說並不陌生，這裡是進出東京主要的門戶，但早些年前，成田機場有一個迥異於全世界其他主要機場的制度，不論你搭巴士、坐火車抵達這機場，都要在外圍進行一次安檢後才能進入機場範圍，我對此曾經有所困惑，一般搭機不是在託運行李跟過海關才會有安檢，而成田機場又不是在阿富汗或伊拉克，為何要在機場外圍另外進行安檢，後來才知道這不是要面對國際恐怖分子，而是近代日本一部悲劇歷史下的產物，直到2015才廢除機場外圍安檢，但其實不只外圍安檢怪，整個成田機場還有許多其他奇奇怪怪的事物，都跟這部悲劇歷史相關，其中之一就是我這次前往的－「東峰神社」。

圖／背包客棧
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從駕駛艙看降落成田機場34R跑道(成田機場第2跑道)，即便我們不是專業航空人士，應該都看得出這畫面跑道怪怪的，好像有一半的跑道不知發生什麼事，圖片來自：HighPressureAviationFilms，發表於youtube上影片，約6分25秒處，影片連結：

圖／背包客棧
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成田機場原先預計有兩條4000公尺跑道，其中第2跑道部分(黃線+藍線)，因包含東峰神社在內的釘子戶，就位於計畫中跑道的中央地帶，致使原先4000公尺的跑道長度，被迫縮短為2180公尺，而無法起降747等大型客機，因此有了第二跑道延伸計畫，往南走遇到阻礙，後來於2006年改向北延伸，在工程順利下，2009年延伸部分跑道也才完成，現在第2跑道為2500公尺，圖中藍色線為現行跑道，黃色線則為原計畫中跑道，衛星圖來源googlemap。

我想除了外圍安檢，一般旅客比較容易直接感覺出差異外，近年來背包客為省錢、省時興起的紅眼班機，竟然在成田機場找不到，這個擁有三座航廈，日本貨運量第一、客運量第二、世界第八大的機場，夜間(pm11:00~am6:00)是禁止飛機起降(為因應2020東京奧運人潮，2019年10月起夜間起降延長1小時至零時)。而如果比較細膩的人，當搭飛機在成田機場跑道滑行時往窗外看出去，或許曾經看過機場跑道中竟有抗爭標語。然後或許有人曾經在新聞中看過，成田機場跑道中有全世界最牛的釘子戶。而如果再仔細一點，用googlemap衛星地圖來看成田機場，會發現這機場的滑行道竟因機場內有神社、住家，迫使滑行道必須轉彎。從機場外圍安檢、夜間無法起降、跑道中的抗議標語、釘子戶、滑行道轉彎，這些詭異的機場情景，都共同指向了同一件事，就是成田機場當年的興建過程。

圖／背包客棧
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成田機場衛星圖，黃色部分為成田機場中的釘子戶，衛星圖來源googlemap

圖／背包客棧
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原本計劃2500公尺長，並與第一、二跑道相交的第三跑道，從衛星圖中可明顯看出，跑道因為釘子戶而彎曲，這也讓成田機場第三跑道變成飛機滑行道，衛星圖來源googlemap

1966年佐藤榮作內閣決定強行蓋這個機場，並以公權力強制徵收土地與壓制抗爭的決定。導致從1970年代到1990年代，在20多年間，成田機場所在的成田市三里塚和芝山町，發生了多次激烈的流血甚至死亡抗爭，當地住民，與日本左翼政治力量結合，對抗當時普遍存在日本、南韓、台灣等東亞新興政府中的主流觀點，為求國家發展可以忽視程序正義與犧牲少數人民權益的執政者。最嚴重一次衝突發生在1971年「東峰十字路事件」，民眾、警察各自集結超過5,000人，衝突結果連派出所都被民眾燒掉，造成三名從神奈川縣支援的警察殉職，而民眾這邊除受傷、被捕無數人外，22歲的青年行動隊領導的人物三之宮文男自殺，他留下了一份遺書寫道「我憎恨機場來到這個世間，請大家繼續努力…請堅持到機場粉碎的那一刻…人類真的好脆弱，國家威權實在太可怕了…我走的時候請用隊上旗子覆蓋我的棺木，讓大家送我一程，我太狡猾，先走一步，對不起！。」1978年成田機場啟用前夕，機場被民眾入侵佔領，塔台被控制，設備被破壞，這就是「成田機場控制塔佔領事件」，1985年因成田機場二期工程，又再爆發上千人的集結抗爭，雙方又大規模開戰、受傷、被捕的「成田現地鬥爭」。在20多年間，成田機場問題爆發超過500次大大小小衝突。...

原文出處：悲劇歷史下誕生的詭異機場：東京成田機場 東峰神社

延伸閱讀：「幫阿兵哥加油!」之旅： 漢光35號演習 三軍「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」

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