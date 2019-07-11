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涉谷法式吐司專門店！Ivorish 麵包x食材的超強組合

2019-07-11 22:00窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

出身自香港的我，對於” 法式吐司”(在香港主要稱為”西多士”)的印象一直都是香脆可口的油炸吐司，所以當我第一次在日本吃到” 法式吐司”時，那鬆軟的口感簡直讓我驚為天人，而帶給我這份驚喜的，正是位於涉谷的法式吐司專門店 – Ivorish。

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在涉谷，你從不會因為找不到餐廳而感到煩惱，讓你頭痛的只有因為太多餐廳而不知怎選擇好。或許就是這個原因，使得這間距離涉谷站約8分鐘步程的精品餐廳成了不太為人所知的隱藏版。

從涉谷車站往代代木公園方向一直走，走過2018年新開幕的飯店Hotel Koe，便會看到Ivorish的招牌，一大幅法式吐司的相片向你招手。

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Ivorish位於地下一樓，沿著誘人的美食照片走下樓梯馬上便會看到。店門通常是半掩，不用擔心，直接敞開店員就會來歡迎你 😛

這家店我去過好幾次，星期五的晚餐時段通常都不會滿座，立刻能入席。店內空間頗大，用上木製裝潢，配上舒適的皮沙發和可愛的擺設，氣氛柔和溫馨。

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這裡既有能看到廚房料理的吧桌，還有4張2人桌、2張4人桌及4張能座上6-8人的大桌子，適合女生帶上成群好姊姊來用餐。沒錯，這裡的主要顧客都是女性，特別是附近的上班族(包括我????)，下班後來尋求一些甜蜜的治癒。

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在這家專門店內你只能點到法式吐司，但有甜食跟主菜的選擇，隨著季節更有各種期間限定的口味，還有店舖限定，每次我都忍不住點限定的。這次也毫不例外的選擇了秋季限定的”Caramel Apple & Frangelico”(焦糖蘋果與榛果酒)。

順帶一提，這裡的菜單設計精美，你可以直接帶走當紀念喔～(在1樓也有菜單隨你拿)

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大概等了10分鐘，賣相美觀的法式吐司便送上來了！Regular份量的共有2大片吐司，Half-size就會只有1片。金黃的吐司上是焦糖醬、蘋果片與金寶脆餅碎，配上榛果酒醬汁與生奶油自行搭配。

這裡的法式吐司最值得一讚的就是麵包！據說這是為了製作法式吐司而專門研發出來，表面烤得焦香，內裡既鬆軟濕潤而不會過份黏糊。在日本吃過好幾家有名的法式吐司店，還是覺得這裡的麵包最讚！

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這次是以兩片薄吐司夾著起司製成，馬斯卡彭起司使味道更豐富，不會只有焦糖的甜味，但起司味道不算太濃，起司控可能點奶油起司口味更滿足。

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整份法式吐司味道偏甜，還未加上榛果酒醬汁與生奶油已甜度十足。幸而，有酸蘋果與充滿牛油香的金寶脆餅中和一下，吃到最後也不會感到太膩。

這次的法式吐司果然也沒有讓我失望，不消一會便整份吃光了！不過對於女生來說，Regular份量其實蠻飽的，當作正餐也絕對足夠。如果不是獨自前往，不妨各點數份Half來分享更多口味喔！

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最後跟大家分享一下我以往吃過的口味，主菜類的炸雞配法式吐司也意外地不錯喔！鹹香的炸雞跟甜甜的吐司毫不違和！而各種水果口味，用料也是毫不吝嗇。

這裡的餐點製作真的很用心，每個口味都由不同精選食材構成，充滿層次，使我一次又一次再拜訪，期待新口味的登場。如果在涉谷逛累了，多走幾步來品嚐美味的法式吐司，會讓你馬上能量充足！

P.S. 你還可以在這裡買到外帶的布丁跟餅乾，雖然我沒有試過，但有看過專門來購買的客人！

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店舖資訊

地址：東京都渋谷区宇田川町3-3 B1F

店名：Ivorish アイボリッシュ

交通簡介：JR渋谷駅 ハチ公出口 徒歩8-10分

營業時間：星期一～四、日 11:00～21:00 / 星期五、六、假期前日11:00 ～ 22:00

定休日：每個月第一及第三個星期二　周末營業

官網：https://ivorish.com/

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