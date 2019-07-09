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新宿御苑周邊 讓你吃完可以驕傲打卡的各系拉麵７選

2019-07-09 11:01窩日本

【撰文:麵哲/ 窩日本】

除了新宿車站周圍，再過去的新宿三丁目、新宿御苑和曙橋站周邊也相當具有特色且令人驚豔的拉麵店，這篇會以新宿御苑這個觀光景點作為中心，介紹一些步行即可抵達的優秀拉麵店家，參觀新宿御苑前後，不如來碗美味的拉麵吧！

新宿御苑拉麵推薦１：濃煮干最強！－ 煮干中華そば鈴蘭

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位於新宿三丁目的「鈴蘭」，一直都是我想吃煮干系拉麵時的首選，不知道大家記不記得我曾強力介紹過「らぁ麺はやし田」(新宿拉麵推薦8選見此)，這間位於新宿車站附近的醬油拉麵店，如果是第一次看到我的拉麵文章也沒關係！以下會再度介紹一次我的愛店，而「鈴蘭」正是出自「らぁ麺はやし田」同個拉麵集團的姊妹店，不得不說我覺得只要吃他們出品的麵點，真的都非常美味且特別。

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「鈴蘭」主打濃厚煮干拉麵，也就是我們俗稱的小魚乾熬製而成的拉麵，以數千尾的小魚乾慢燉再配上雞豚湯混合熬製而成，一進店即可聞到滿滿的魚香味，湯頭美味且香氣滿溢。店家把小魚乾的各種特性都發揮得淋漓盡致，雖是濃厚煮干鹹度稍高，不過對習慣吃淡口的我，一點也感受不到膩口或煩口。麵條沾附著小魚乾的香甜及特有的甘苦味，只想顧著大力豪邁吸著麵，真的是人間一大享受！而且店家的營業時間為正午到晚間11點，中間無休息時間，真的很適合遊客在新宿週邊逛街時，隨時來上一碗，如果怕吃不飽，也很推薦點他們的竹莢魚茶泡飯（焼鯵茶漬け）來吃喔！

店舖資訊

地址：東京都新宿区新宿3-11-12 永谷テイクエイト 1F

交通簡介：JR 新宿駅 徒步6分、都営新宿線 新宿三丁目駅 徒步2分

營業時間：11:30-23:30

定休日：不定休

官網：http://ameblo.jp/suzuran-noodles/

新宿御苑拉麵推薦２：時時刻刻都想吃的拉麵店 － らぁ麺はやし田

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每個朋友在要我推薦鬧區拉麵時，「らぁ麺はやし田 」永遠會是我的首推，地點位於新宿車站旁，也是我來東京將近一年的時間裡，最常光顧的一間店，每次只要有朋友來東京，我絕對會帶他們來這間，而且吃完大家都讚不絕口呢！從他的招牌醬油拉麵、醬油沾麵到午間限定的油拌麵和一天限定20碗的紅喉拉麵我都已納入口袋，絕對可以符合大家的口味。

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而最讓我魂牽夢縈的，是他的招牌沾麵：有別於其他傳統的的濃沾麵，他們依舊使用淡麗的醬油清湯作為沾湯，味道卻依然強勢夠味，雞鴨煮的濃郁醬油和香味十足的鴨油，配上店家極具特色的Q彈扁麵體，整體驚艷度算是沾麵中對我來說最高的了。店家每一款拉麵都極具特色，油拌麵的松露油蛋黃和紅喉拉麵的墨魚魚板都讓我永生難忘，我相信來「らぁ麺はやし田 」，一定能找到屬於你自己的那一碗拉麵！

店舖資訊

地址：東京都新宿区新宿3-31-5 新宿ペガサス館 1F

交通簡介：JR 新宿駅 徒步5分、副都心線 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒步5分

營業時間：11:00-16:00、18:00-22:00

定休日：不定休 週末營業

官網：https://twitter.com/ramen_hayashida

新宿御苑拉麵推薦３：真鯛清湯拉麵 － 鯛塩そば 灯花

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我最近好像迷上真鯛系的拉麵了，以真鯛魚熬製而成的湯頭，真的是其他魚類及食材都無法取代的味道，那種鮮甜和尾韻的滋味，總是讓我想念萬分，沒多久就會想來上一碗。而除了先前介紹過的「真鯛麵魚」和「鳳仙花」，「鯛塩そば 灯花」也是東京都以真鯛出汁盛名的鯛魚系拉麵店家。

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有別於先前兩家，它的湯頭更加清澈，富有相當迷人的炭燒和煙燻香，整體湯頭鹹度雖稍高，不過喝來仍相當順口。叉燒和筍干的表現都不錯，而最令我驚豔的是，他們家的鯛茶漬け（泡飯），搭上三片浸泡在芝麻醬裡的新鮮真鯛生魚片，口感滿分，鮮度破表，再淋上吃剩的真鯛拉麵湯頭，好吃到不用幾秒就把飯扒完了呢，是我目前吃到最驚艷的拉麵店飯品了，真的超讚超美味！

店舖資訊

地址：東京都新宿区舟町12-13 石原マンション 1F

交通簡介：都営新宿線 曙橋駅 徒步2分、丸之内線 四谷三丁目駅 徒步4分

營業時間：11:00-23:00

定休日：不定休

官網：http://ameblo.jp/sio-toka/

新宿御苑拉麵推薦４：超過六十年的傳統好味道 － 京都 本家第一旭 新宿店

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說到最傳統的京都醬油拉麵，絕對非「京都 本家第一旭」為屬，它是京都最有名的老字號拉麵店，有京都傳奇拉麵之稱，創立於1947年，無論尖峰或是離峰時段，人潮洶湧，永遠大排長龍。而幸運的是，這樣的經典美味在新宿也能輕易吃到！怎麼能錯過呢！

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其實拉麵的起源來自中華料理，當初經由日清友好條約傳進日本，傳統的中華拉麵多是以簡單的豬或雞骨清湯對上醬油製成，也就是現在市面上常說的中華拉麵或醬油拉麵，而貴為拉麵老店的他們當然也不例外。這個世代大家看美食都把外觀看得更重要，不過往往為求那些犧牲的都是食物的味道，為了擺一大圈叉燒好讓客人拍照吸讚，又得控制價格的後果就是捨棄了拉麵最重要的湯頭。

我反而喜歡這種簡單的美味，沒有過多調味的豬骨湯，僅僅對上豬油和醬油，傳統的黃細麵，灑上一大把蔥花和筍干，湯頭鹹卻不膩，而且不知道為什麼越吃越涮嘴。

店舖資訊

地址：東京都新宿区新宿1-13-7 東宝ビル 1F

交通簡介：丸之內線新宿御苑前駅 徒步1分

營業時間：11:00-售完（一天300碗）

定休日：不定休

官網：http://www.honke-daiichiasahi.com

新宿御苑拉麵推薦５：換個風格吃吃看也不錯 － 京紫灯花繚乱

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看店名就知道，和上一家「鯛塩そば 灯花」是來自同一個集團，這間是專賣傳統京都醬油拉麵。東京風的醬油拉麵湯底多為雞湯熬製，而京都風則較為傳統，味道偏直白，使用豬湯來作為湯底，整體偏甜且柴魚或鰹魚味較重，且不會加入過多的點綴，像是京都車站旁盛名的老店「新福菜館」和「京都 本家第一旭」正是最為正統的京都風醬油拉麵店。

「京紫灯花繚乱」的這碗，味道簡單，大量的柴魚讓它喝起來相當甘甜，尾韻再以濃厚的醬油香作為收尾，配上傳統的中華麵條、京都的大蔥和油脂豐富且口感相當Ｑ彈、帶點焦香的叉燒，十分講究地使用全京都產的食材來完成這一碗道地的京都醬油拉麵。

先前去京都，發現大家很喜歡一碗中華拉麵配上一盤炒飯，「京紫灯花繚乱」當然也不意外，他們的黑炒飯炒得恰到好處，粒粒分明，醬油香十足，配著拉麵吃，雙重碳水化合物的夾擊，真的是有夠滿足的啦！所以我認為如果在東京有機會可以一嚐京都風醬油拉麵的話，請務必來「京紫灯花繚乱」試一試！

店舖資訊

地址：東京都新宿区四谷4-7 小林ビル1F

交通簡介：丸之内線 四谷三丁目駅 徒步4分、丸之内線 新宿御苑前駅 徒步5分

營業時間：11:00-21:00

定休日：不定休

官網：https://twitter.com/siotoka

新宿御苑拉麵推薦６：隱身於新宿小巷的美味拉麵店 － 麺や 庄の Gotsubo(MENSHO)

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MENSHO企業旗下店鋪「麺や 庄の gotsubo」，店的外觀就像標題一樣，相當不顯眼，經過沒仔細看甚至也不知道他是間拉麵店，沒有華麗的裝潢和宣傳扛棒，昏昏暗暗的店面和店內燈光，低調的他們，這樣的外觀卻存在著讓人想一吃再吃的美味拉麵。不得不說，他們的沾麵實在非常特別，由上圖可知，麵條和配料以西方料理極致的擺盤來呈現，我真的是頭一次看到這種畫面的拉麵，美不勝收，實在讓人捨不得破壞眼前這如夢似幻的景象，不過近日來因為人手不足，無法花費大量時間來製作此款拉麵，相當可惜，期待他們重新販售此款拉麵的那一天。

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不過定番鹽味和醬油也是相當美味，以蛤貝類混雞湯為底，對上薄口醬油，入口毫無負擔，每口都能喝到蛤貝類的鮮甜，實在是口齒回香！叉燒使用現切舒肥豬肩肉，帶點胡椒的香氣且豬香味迷人，口感完美，而麵條也是他們的一大賣點，手打粗扁麵，口感相當滑順彈牙，富有麥香，配上清爽的醬油湯底，吸起麵來過癮且爽快，轉眼間就看見碗底了呢！而店家更是常常推出各式特色的限定拉麵，每一款都像是藝術品般地呈現，色香味俱全，不只讓人飽受眼福，更能讓人食指大動呢！

店舖資訊

地址：東京都新宿区新宿1-32-15 エムズ新宿御苑 1F

交通簡介：丸之內線 新宿御苑駅 徒步3分

營業時間：11:00-15:00、17:00-21:30

定休日：週日公休

官網：http://menya-shono.com/gotsubo

新宿御苑拉麵推薦７：東京第三間米其林拉麵店 － SOBA HOUSE 金色不如帰(金色不如歸)

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如果一聽到新宿御苑，我腦中第一個浮現的不是附近有名的煎餃店「餃子的福包」，也不是新宿最強咖哩「草枕CURRY」，而是「金色不如歸」這間我一生都不會忘記的拉麵店。每一個人一定會有間對自己意義重大的人事物或店家，而前幾年來東京旅遊時，吃到了還在舊址且骯髒的拉麵小店「金色不如歸」，一碗擺盤凌亂，看起來不怎麼起眼的拉麵，正是讓我愛上日本拉麵的啟蒙拉麵。

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一小口湯，就讓我徹底對日本拉麵改觀，高脂高鈉、又濃又鹹拉麵的想像，瞬間消去，原來日本有這樣美味且清爽的拉麵啊！清澈的湯頭加入蛤貝類高湯熬製而成，再加入黑松露、牛肝箘等香味菇類，使湯喝起來除了蛤貝類的鮮甜外，在看似普通的湯頭中，更是多了一份迷人且典雅恬淡的香氣。

留下日本美好的傳統堅持再融入西方料理的美味和精華，每一細節毫不馬虎，每一個元素層層堆疊，才能造就這一碗米其林一星拉麵。

店舖資訊

地址：東京都新宿区新宿 2-4-1 第22宮廷マンション 1F

交通簡介：JR山手線新宿駅 徒步10分、丸之內線新宿御苑前駅 徒步5分

營業時間：週二-週五11:30-15:00、18:30-21:30 週六 11:30-15:00

定休日：週一

官網：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130402/13222172/

新宿優秀的店家非常多，尤其拉麵店多到吃不完似的，也不用怕走進不知價格或計費方式的居酒屋，價格品項公開透明的拉麵店，看似不起眼的小店都有可能成為你這趟旅程最特別的體驗，走過經過千萬別錯過！

窩日本推薦閱讀：(懶人包)東京自由行住宿推薦！15間人氣飯店全攻略：上野、淺草、池袋、新宿、品川　

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