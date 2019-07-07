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老饕の美食深度遊：大阪「狐狸烏冬麵」始祖　百年老店宇佐美亭松葉屋

2019-07-07 12:38JAPANKURU日本酷樂

說起大阪美食，相信大家手指頭撥撥都能說出「大阪燒」、「章魚燒」和不容錯過的「串炸」，之前JAPANKURU也跟大家分享過包括老牌蛋包飯、網紅輕食Buffet甜甜圈等好選擇。不過你知道，現在在許多拉麵店或烏冬麵店可看到的「狐狸烏冬麵」，其實最早起源自大阪嗎？這次我們要帶你去的，就是平民美食「狐狸烏冬麵」的創始店家：宇佐美亭松葉屋（うさみ亭マツバ屋）。

狐狸烏冬麵？裡面到底什麼料？

如果你之前有看過吉岡里帆和星野源的日清烏冬麵廣告，應該就不難想像「狐狸烏冬麵」究竟放了什麼料，其實最關鍵最關鍵的，就是「炸豆皮」！但是「狐狸」與「豆皮」之間有什麼淵源呢⋯⋯？

大家可以先自己想像，然後再接著看下去。關於兩者間的關聯，在日本民間有不少說法，這邊提供給各位同學們參考：

說法一，狐狸喜歡吃豆皮

說法二，因為豆皮的顏色和日本狐狸的顏色很像

說法三，炸豆皮捲曲的樣子，和狐狸蜷縮時的樣子很像。

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除了前面提到的日清兵衛烏冬麵外，日本還有不少其他的烏冬泡麵，像上面這張，正是泡麵版的「狐狸烏冬麵」。由此可見豆皮在日本飲食中，是非常常見的一味，而它和烏冬麵是怎麼相遇結合的呢？跟著我們一去去拜訪這家創始店才知道囉。

位於心齋橋一帶的老鋪「宇佐美亭松葉屋」，外觀看起來頗有時代感。
位於心齋橋一帶的老鋪「宇佐美亭松葉屋」，外觀看起來頗有時代感。
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店內裝潢陳設一樣古色古香，樸素卻乾淨。
店內裝潢陳設一樣古色古香，樸素卻乾淨。
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120餘年歲月洗鍊 至今屹立不搖之老麵屋

開業於明治時期的1893年，「宇佐美亭松葉屋」至今已有126年歷史，目前當家的老闆已是宇佐美家三代目，而店名中的「宇佐美亭」，也很自然是取自老闆的姓氏「宇佐美」，至於後半的「松葉屋」則是初代老闆開業時所用的店名，傳承至今，亦成為店名的一部分。

當初之所以會開發出「狐狸烏冬麵」這菜單，可說是個意外。據說，原來一代目店主曾經在壽司店工作過，因而對於料理豆皮本來就有一手。後來在烏冬麵屋開業後，他出於一顆回饋的心，會另外免費提供點了烏冬麵的客人一份炸豆皮。誰知道，某一次有位客人無意間將豆皮放到烏冬麵中一起享用，赫然發現非常美味之後，也促成了「狐狸烏冬麵」這道平民美食的誕生。

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金黃的豆皮加上青蔥，湯清徹而帶著琥珀色，「狐狸烏冬麵」看起來簡單，卻足具生活感。

儘管宇佐美亭松葉屋還有其他菜單可供選擇，但畢竟是作為「狐狸烏冬麵」創始店聞名，來到此一趟總得嚐一口「狐狸烏冬麵」才對啊。

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宇佐美亭松葉屋的「狐狸烏冬麵」，一碗580日圓，相比一些連鎖店的定價算是高了一些。不過作為創始店的那份「最初的味道」，這樣的價格還是值得一嚐的。

之後如果有機會，再跟大家聊聊和「狐狸烏冬麵」常常成對出現的「狸貓烏冬麵」吧！

宇佐美亭松葉屋（うさみ亭マツバ屋）

地址：大阪府大阪市中央区南船場３丁目８−１

營業時間：

週一～四 11:00～19:00

週五～六 11:00～19:30

公休日：週日、國定假日


延伸閱讀：日本怪奇食物之「一本烏冬」：史上最粗烏冬麵？一根就能吃飽飽？　

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