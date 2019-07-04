東京風格咖啡廳終極地圖！５家網紅必訪特色咖啡廳

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【撰文:麥大/ 窩日本】

麥大一年可以跑東京6次不嫌多，而每次下飛機第一件事就是找間咖啡廳坐下。

無論是紅眼班機的晨型旅人咖啡，或是午後悠閒的午茶咖啡，哥一方面喝著咖啡，也喜歡用五感去感受店主在咖啡廳空間與風格經營的用心，用相機紀錄～用心享受～

也就這樣，搜集了不下百家咖啡廳！

除了越來越多人知道的Onibus跟Fuglen之外，還有哪些是必去呢？ 哥精選以下五家！ 既使是新手，跟著這風格咖啡地圖也絕不會錯！

Onibus 目黑店

「ONIBUS」 在巴西/葡萄牙語是公共巴士的意思。在這裏，人與人就像搭上巴士如同日常一樣自然地邂逅，並透過咖啡，將他們連結起來。

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店主 – 坂尾篤史是第三波咖啡（third wave）精品咖啡的信仰者，第一家咖啡店開設在奧沢，一開始就引起許多咖啡控注意，但直到在中目黑開了二號店以後才真正引起年輕男女及品味雅仕目光。

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目黑店實現了ONIBUS的精神，坂尾利用老宅就地改建，一旁就依著東急東橫線鐵路與兒童公園，讓2樓的客憩空間有著特別的情調。透過木格窗望著電車往來，一邊看著公園內幼童嬉戲，在ONIBUS的這杯咖啡完全演繹了在都會中的忙裡偷閒，也成為東京都忙碌人們因咖啡而交會邂逅的場所。

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也因此不僅附近居民喜愛過來～二號店短短時間已成為都內人氣咖啡店！

坂尾對於咖啡的講究，他要求所有店員對於咖啡從選豆、烘豆、到萃取都必須接受完整的訓練。而他自己從澳洲回來後，就師從世界冠軍Paul Bassett習得關於精品咖啡的一切講究～

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也因此，ONIBUS具備了所有人氣咖啡店必備元素，還能不來嗎？

延伸閱讀:

⇒⇒中目黑星巴克旗艦店(星巴克臻選–東京烘培工坊)走進隈研吾的最新建築作品

店舖資訊

地址 東京都目黒区上目黒2-14-1

店名 ONIBUS

交通簡介: 東急東横線、日比谷線【中目黒駅】南改札 徒歩２分

營業時間 9:00～18:00

定休日 不定休 周末營業

官網 https://www.onibuscoffee.com/post/138145679285/nakameguro

Coffee Wrights 表參道店

在原宿/表參道巷弄裡的人氣新開店 – Coffee Wrights X Higuma Doughnuts

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發跡於三軒茶屋的”Coffee Wrights”，攜手來自學藝大學的“Higuma Doughnuts”進軍表參道。

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店內供應現做甜甜圈與店家自豪的咖啡，搭配獨特的自建開放空間屋舍，佇立於巷弄中。

店內席位不多，因此若要嚐鮮務必有些耐心，或需要點運氣。

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店舖資訊

地址 東京都渋谷区神宮前4-9-13

店名 Coffee Wrights X Higuma Doughnuts 表參道

交通簡介: 表參道車站 徒歩6分

營業時間 11am ~ 6 pm

定休日 星期三公休

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13203857/

SHOZO

如果在東京，要推薦一杯下午的咖啡，那麼非 Shozo Coffee莫屬。

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位在表參道與南青山交接，Commune 2nd、自由大學一側，當大家都人擠人的往一旁藍瓶去的時候，窩在Shozo的一隅，點杯燙口拿鐵、招牌的巧克力scone….換得午後陽光溫暖的灑落…旅行就是這樣悠閒的節奏。

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店舖資訊

地址 東京都港区南青山3-13

店名 SHOZO Coffee

交通簡介: 表參道車站A4出口徒步3分

營業時間 Mon &Wed-Fri/ 09:30 am-07:00 pm

Sat-Sun/ 11:00 am-07:00 pm

定休日 不定休 周末營業

官網 http://www.shozo.co.jp/top.html

Fuglen 代代木上原 東京一號店 / Fuglen 淺草 東京二號店

喜歡Fuglen的理由很多，店裡面講究的老件傢俱陳設及店內悠閒隨性的風格，最適合旅遊的情緒。

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來自挪威奧斯陸的“浪青”咖啡店 Fuglen

標準圖騰是個紅底的白海鷗

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在東京 代代木上原 有了海外第一家分店，自此重新定義了咖啡廳應該有的面貌。

店內有Kalita wave手沖咖啡，也有Aeropress義式的做法

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很適合帶上自己喜歡的書待上一陣子,充飽電再散步穿過代代木公園到原宿、表參道..。

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也可選購他們自烘的咖啡豆，150g平均落在1800円～2500円….(😱😱…)

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在2018年，二號店在淺草誕生了。

馬上吸引無數男女雅仕慕名而來。淺草最美的咖啡廳，是我認為給他最適合的介紹詞。

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兩層樓的空間，當然也供應人氣最旺的咖啡，同時，也供應啤酒。

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而營業到深夜的Café/Bar店型，也讓他多了調酒這個討喜的選項。緊鄰HOPPY通的熱鬧屋台，讓人找不到不在深夜造訪的理由。

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從此，這間咖啡廳不但可以是晨型旅人的早餐選項，更可以是深夜夜生活談心的好去處…。重點是，他真的美翻了…..。

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到東京的朋友，來走走吧。

店舖資訊

地址 東京都渋谷区富ヶ谷1-16-11

店名 Fuglen 代代木上原

交通簡介: 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩5分

營業時間 週一週二8:00～22:00、週三週四8:00～1:00 週五8:00～2:00、週六9:00～2:00、週日9:00～0:00

定休日 不定休 周末營業

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13141002/

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草 2-6-15

店名 Fuglen 淺草

交通簡介: 淺草車站徒步5分

營業時間 日/一/二 07:00 – 22:00、三/四 07:00 – 01:00、五/六 07:00 – 02:00

定休日 不定休 周末營業

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13226426/

延伸閱讀: ⇒ (東京)巧克力控怎會錯過，隱身住宅區的淺草人氣巧克力專賣店Dandelion Chocolate

⇒ (東京) 推薦美食天堂「淺草」的6家必吃精選餐廳！米其林推薦飯糰、極品壽喜燒及鰻魚飯~~

Dotcom Space Tokyo

創立於北京並且人氣火熱的Dotcom space coffee，本來就是以咖啡為本體，結合科技與智能的集合利用空間概念經營。

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創辦人在北京獲得巨大迴響後，由北京出發，於2019年3月在東京原宿插旗第一家海外分店 – Dotcom Space Tokyo

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延續本店在北京的風格，全採最極簡的混凝土風格並全數採用北歐HAY品牌傢俱，原宿店更設在地下室，但充滿巧思的空間設計讓光線仍然可以充分落入，而且大片玻璃落地窗以及通透的空間與大張原木桌營造出舒心的空間感。

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店內以Minimalism為主軸的風格，吸引無數網紅聚集拍照～成為IG都內最紅咖啡店！

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咖啡豆除了自己品牌的豆子外，也與東京目前火紅的Fuglen合作。

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在東京店中，強調的科技元素是仿手沖的落水器及與bubble lab合作的飲水機…似乎有點單薄….但散步來喝杯咖啡仍是挺愜意的選擇。

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店舖資訊

地址 東京都渋谷区神宮前1-19-19 B1F

店名 Dotcom Space Tokyo

交通簡介: 離原宿駅 116m

營業時間 9:00〜21:00

定休日 周一・年末年始

官網 https://www.facebook.com/dotcomspaceTokyo/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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