親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

連環撞！法國700人冰河單車賽 選手失控撞成一團

空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

東京風格咖啡廳終極地圖！５家網紅必訪特色咖啡廳

2019-07-04 13:00窩日本

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【撰文:麥大/ 窩日本】

麥大一年可以跑東京6次不嫌多，而每次下飛機第一件事就是找間咖啡廳坐下。

無論是紅眼班機的晨型旅人咖啡，或是午後悠閒的午茶咖啡，哥一方面喝著咖啡，也喜歡用五感去感受店主在咖啡廳空間與風格經營的用心，用相機紀錄～用心享受～

也就這樣，搜集了不下百家咖啡廳！

除了越來越多人知道的Onibus跟Fuglen之外，還有哪些是必去呢？ 哥精選以下五家！ 既使是新手，跟著這風格咖啡地圖也絕不會錯！

Onibus 目黑店

「ONIBUS」 在巴西/葡萄牙語是公共巴士的意思。在這裏，人與人就像搭上巴士如同日常一樣自然地邂逅，並透過咖啡，將他們連結起來。

分享

店主 – 坂尾篤史是第三波咖啡（third wave）精品咖啡的信仰者，第一家咖啡店開設在奧沢，一開始就引起許多咖啡控注意，但直到在中目黑開了二號店以後才真正引起年輕男女及品味雅仕目光。

分享

目黑店實現了ONIBUS的精神，坂尾利用老宅就地改建，一旁就依著東急東橫線鐵路與兒童公園，讓2樓的客憩空間有著特別的情調。透過木格窗望著電車往來，一邊看著公園內幼童嬉戲，在ONIBUS的這杯咖啡完全演繹了在都會中的忙裡偷閒，也成為東京都忙碌人們因咖啡而交會邂逅的場所。

分享
分享

也因此不僅附近居民喜愛過來～二號店短短時間已成為都內人氣咖啡店！

坂尾對於咖啡的講究，他要求所有店員對於咖啡從選豆、烘豆、到萃取都必須接受完整的訓練。而他自己從澳洲回來後，就師從世界冠軍Paul Bassett習得關於精品咖啡的一切講究～

分享
分享

也因此，ONIBUS具備了所有人氣咖啡店必備元素，還能不來嗎？

延伸閱讀:

⇒⇒中目黑星巴克旗艦店(星巴克臻選–東京烘培工坊)走進隈研吾的最新建築作品

店舖資訊

地址 東京都目黒区上目黒2-14-1

店名 ONIBUS

交通簡介: 東急東横線、日比谷線【中目黒駅】南改札　徒歩２分

營業時間 9:00～18:00

定休日 不定休　周末營業

官網 https://www.onibuscoffee.com/post/138145679285/nakameguro

Coffee Wrights 表參道店

在原宿/表參道巷弄裡的人氣新開店 – Coffee Wrights X Higuma Doughnuts

分享

發跡於三軒茶屋的”Coffee Wrights”，攜手來自學藝大學的“Higuma Doughnuts”進軍表參道。

分享
分享

店內供應現做甜甜圈與店家自豪的咖啡，搭配獨特的自建開放空間屋舍，佇立於巷弄中。

店內席位不多，因此若要嚐鮮務必有些耐心，或需要點運氣。

分享

店舖資訊

地址 東京都渋谷区神宮前4-9-13

店名 Coffee Wrights X Higuma Doughnuts 表參道

交通簡介: 表參道車站 徒歩6分

營業時間 11am ~ 6 pm

定休日 星期三公休

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131706/13203857/

SHOZO

如果在東京，要推薦一杯下午的咖啡，那麼非 Shozo Coffee莫屬。

分享

位在表參道與南青山交接，Commune 2nd、自由大學一側，當大家都人擠人的往一旁藍瓶去的時候，窩在Shozo的一隅，點杯燙口拿鐵、招牌的巧克力scone….換得午後陽光溫暖的灑落…旅行就是這樣悠閒的節奏。

分享
分享

店舖資訊

地址 東京都港区南青山3-13

店名 SHOZO Coffee

交通簡介: 表參道車站A4出口徒步3分

營業時間 Mon &Wed-Fri/ 09:30 am-07:00 pm

Sat-Sun/ 11:00 am-07:00 pm

定休日 不定休　周末營業

官網 http://www.shozo.co.jp/top.html

Fuglen 代代木上原 東京一號店 / Fuglen 淺草 東京二號店

喜歡Fuglen的理由很多，店裡面講究的老件傢俱陳設及店內悠閒隨性的風格，最適合旅遊的情緒。

分享

來自挪威奧斯陸的“浪青”咖啡店 Fuglen

標準圖騰是個紅底的白海鷗

分享

在東京 代代木上原 有了海外第一家分店，自此重新定義了咖啡廳應該有的面貌。

店內有Kalita wave手沖咖啡，也有Aeropress義式的做法

分享

很適合帶上自己喜歡的書待上一陣子,充飽電再散步穿過代代木公園到原宿、表參道..。

分享

也可選購他們自烘的咖啡豆，150g平均落在1800円～2500円….(😱😱…)

======================================================================

在2018年，二號店在淺草誕生了。

馬上吸引無數男女雅仕慕名而來。淺草最美的咖啡廳，是我認為給他最適合的介紹詞。

分享

分享

兩層樓的空間，當然也供應人氣最旺的咖啡，同時，也供應啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

而營業到深夜的Café/Bar店型，也讓他多了調酒這個討喜的選項。緊鄰HOPPY通的熱鬧屋台，讓人找不到不在深夜造訪的理由。

分享

從此，這間咖啡廳不但可以是晨型旅人的早餐選項，更可以是深夜夜生活談心的好去處…。重點是，他真的美翻了…..。

分享
分享
分享
分享

到東京的朋友，來走走吧。

店舖資訊

地址 東京都渋谷区富ヶ谷1-16-11

店名 Fuglen 代代木上原

交通簡介: 東京メトロ千代田線代々木公園駅 徒歩5分

營業時間 週一週二8:00～22:00、週三週四8:00～1:00 週五8:00～2:00、週六9:00～2:00、週日9:00～0:00

定休日 不定休　周末營業

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131810/13141002/

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草 2-6-15

店名 Fuglen 淺草

交通簡介: 淺草車站徒步5分

營業時間 日/一/二 07:00 – 22:00、三/四 07:00 – 01:00、五/六 07:00 – 02:00

定休日 不定休　周末營業

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13226426/

延伸閱讀: ⇒ (東京)巧克力控怎會錯過，隱身住宅區的淺草人氣巧克力專賣店Dandelion Chocolate

⇒ (東京) 推薦美食天堂「淺草」的6家必吃精選餐廳！米其林推薦飯糰、極品壽喜燒及鰻魚飯~~

Dotcom Space Tokyo

創立於北京並且人氣火熱的Dotcom space coffee，本來就是以咖啡為本體，結合科技與智能的集合利用空間概念經營。

分享

創辦人在北京獲得巨大迴響後，由北京出發，於2019年3月在東京原宿插旗第一家海外分店 – Dotcom Space Tokyo

分享

延續本店在北京的風格，全採最極簡的混凝土風格並全數採用北歐HAY品牌傢俱，原宿店更設在地下室，但充滿巧思的空間設計讓光線仍然可以充分落入，而且大片玻璃落地窗以及通透的空間與大張原木桌營造出舒心的空間感。

分享
分享
分享
分享
分享

店內以Minimalism為主軸的風格，吸引無數網紅聚集拍照～成為IG都內最紅咖啡店！

分享

咖啡豆除了自己品牌的豆子外，也與東京目前火紅的Fuglen合作。

分享

在東京店中，強調的科技元素是仿手沖的落水器及與bubble lab合作的飲水機…似乎有點單薄….但散步來喝杯咖啡仍是挺愜意的選擇。

分享

店舖資訊

地址 東京都渋谷区神宮前1-19-19 B1F

店名 Dotcom Space Tokyo

交通簡介: 離原宿駅 116m

營業時間 9:00〜21:00

定休日 周一・年末年始

官網 https://www.facebook.com/dotcomspaceTokyo/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

窩日本推薦閱讀：(懶人包)5天4夜情侶、姊妹淘東京自由行行程推薦！一篇完整攻略解決所有排行程的煩惱　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡東京京都

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan

相關新聞

平價享受A5和牛！　東京上野超高CP值燒肉午餐－「房家」

2019-07-03 11:31

如何玩東京台場！場好逛又好買、閃耀海景賞不完

2019-06-30 11:53

讓你全年都沉醉在酸甜滋味中！東京草莓甜點專賣店 – 三軒茶屋いちびこ

2019-06-27 11:01

非吃不可！東京新宿「拉麵激戰區」８家各系拉麵佼佼者報你知

2019-06-26 12:06

在新開幕「茶」主題旅宿裡的日本茶文化五感體驗

2019-06-22 12:47

東京三層樓三種用途的獨棟質感私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2019-06-20 10:04

開幕第一晚！ 入住日本第一家無印良品旅店　帶你一窺所有驚喜 (MUJI HOTEL GINZA)

2019-06-18 12:02

7 公尺高的HELLO KITTY相迎！東京首間「三麗鷗直營路面店」開幕

2019-06-16 11:05

內行人瑋恩带逛東京！古著、美妝、潮流選物店 光這5家就夠讓你買到破產

2019-06-15 16:30

在東京南青山美食激戰區 吃正統江戶前壽司竟不到兩千日幣！

2019-06-13 11:05

行家才知道！ 東京不吃不可「最強醬油拉麵」６選

2019-06-12 12:01

「Tiffany日本首間咖啡廳」全新概念店打造獨特風格高調進駐原宿

2019-06-10 08:00

東京近郊－與姊妹淘一起來葉山來個輕旅行吧

2019-06-06 09:57

東京最不一樣的水族館！如夢似幻的聲光演出－Aqua Park品川(夜晚篇)

2019-06-05 11:05

東京參訪！搬遷前的「築地市場」鮪魚拍賣盛況

2019-06-01 11:20

鎌倉江之電終點站小田急電鐵「藤澤站共構商場」新誕生

2019-06-01 09:00

高貴不貴！ 東京正統江戶前壽司店三選 不到台幣1000元就能嚐

2019-05-30 10:02

戰國古城小田原之旅　必吃關東煮、超好拍高規格藝術殿堂一次採點！

2019-05-27 15:34

講到鎌倉你還在灌籃高手平交道嗎？達人級「裏鎌倉」才是旅遊夯點

2019-05-26 22:00

鐵道迷必訪聖地！大人小孩都能輕鬆愛上「大宮鐵道博物館」

2019-05-24 11:04

大人小孩都會滿意的東京「台場」必去觀光景點精選！

2019-05-22 10:54

東京離島旅遊：大島（泉津樹切&波浮港&筆島）

2019-05-22 08:00

橫濱話題名店！連在地人都激推掛保證的的口袋名單

2019-05-21 21:00

來東京不只有東京鐵塔！東京近郊景點大推薦

2019-05-19 11:00

雜貨控及甜點控別錯過！日本貴婦最愛的東京自由之丘一日散策

2019-05-16 12:02

IG隱藏版手作限量甜點！藏身東京住宅區的文青咖啡廳－NORIZ COFFEE

2019-05-15 11:01

東京自由之丘「UCC拿鐵專賣店」 超過70種客製化拿鐵任意搭配

2019-05-13 13:22

漫步到「三浦半島」吃澎湃海鮮！神奈川南端的海濱度假風情

2019-05-12 11:00

東京法式吐司名店４選　來嚐一嚐香甜鬆軟的黃金磚吧！

2019-05-09 12:30

淺草超人氣「味噌湯專門店」旅遊中熱騰騰的早餐選擇

2019-05-08 09:00

吉卜力展「言葉の魔法展」到東京啦！經典動畫魅力快來朝聖

2019-04-30 22:00

文具控、雜貨控舉手！逛到腳軟失心瘋的東京「銀座 LoFt旗艦店」

2019-04-25 10:00

內行人才知道、藏身神樂坂巷弄內的 東京極上現做甜點 Atelier Kohta

2019-04-24 10:06

東京「中目黑星巴克」咖啡的主題遊樂園　隈研吾X星巴克X超美櫻花絕景

2019-04-18 10:04

東京不吃不可／每日限定60份的超厚三層鬆餅　gram cafe & pancake

2019-04-11 10:05

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00

可愛雜貨超好買！東京６間可愛又平價「百元商店」推薦

2019-04-05 09:00

旅宿紀錄／蒲田“九小時”酒店膠囊睡眠艙 小資一族別錯過

2019-04-03 21:51

【懶人包】東京近郊「輕井澤」交通、景點介紹

2019-03-31 11:28
看更多

熱門文章

沖繩動物園14隻脫逃猴全數捕獲 竟是自己拿鑰匙開門

2019-06-29 19:00

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

日本名城巡禮！制霸5座日本「最」強名城

2019-06-30 10:00

嚇壞乘客！ 京都嵐電推期間限定「觀音電車」　天花掛滿「千手裝飾」 網民：好恐怖

2019-07-01 12:40

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」　整片翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

日本旅遊如何挑鮮奶 盒頂有玄機「長知識了」

2019-06-17 09:50

非吃不可！東京新宿「拉麵激戰區」８家各系拉麵佼佼者報你知

2019-06-26 12:06

名古屋代表美食特搜！ 吃過這一味才代表你去過名古屋喔

2019-07-01 16:33

媲美馬爾地夫的沖繩無人島秘境！　這樣玩沖繩「Nagannu島」

2019-07-03 12:31

如何玩東京台場！場好逛又好買、閃耀海景賞不完

2019-06-30 11:53

OMG！麥當勞期間限定「海鹽焦糖冰淇淋」　超酥脆焦糖表層＋霜淇淋收服冰品控的心

2019-06-24 12:35

酒鬼們找到寶了！日本推出「不醉梅酒」喝了還能消除疲勞

2019-06-24 18:01

保證不雷! 日本佐賀「基山休息站」人氣土產TOP3

2019-06-26 23:30

平價享受A5和牛！　東京上野超高CP值燒肉午餐－「房家」

2019-07-03 11:31

在新開幕「茶」主題旅宿裡的日本茶文化五感體驗

2019-06-22 12:47

夏日海島度假首選！沖繩離島渡嘉敷島５玩法

2019-06-28 11:02

日本三大鐘乳石洞「龍河洞」6日點燈！ 高知必玩4亮點

2019-07-03 09:50

讓你全年都沉醉在酸甜滋味中！東京草莓甜點專賣店 – 三軒茶屋いちびこ

2019-06-27 11:01

風景、名畫變肥皂！到釜山「手工皂工坊」製作專屬紀念品

2019-06-24 07:31

史上最大！40米的KAWS巨型公仔展 7月登陸日本富士山

2019-06-25 11:55

直飛青森！奧入瀨溪流+青森屋 兩個星野一趟摘集

2019-06-15 11:01

東京風格咖啡廳終極地圖！５家網紅必訪特色咖啡廳

2019-07-04 13:00

開幕第一晚！ 入住日本第一家無印良品旅店　帶你一窺所有驚喜 (MUJI HOTEL GINZA)

2019-06-18 12:02

快tag哈日好友！羽田機場徵求「試玩員」 免費到東京玩3天

2019-06-22 10:30

首爾明洞懶人包！帶你換錢、購物、吃好料全攻略

2019-06-24 09:00

沖繩自駕好去處 7個超好玩新景點！

2019-06-19 09:00

日本新潟6強地震 有海嘯風險

2019-06-18 21:41

揭秘！福岡旅遊必去景點Top10　好吃好玩全都這裡

2019-06-06 11:22

7 公尺高的HELLO KITTY相迎！東京首間「三麗鷗直營路面店」開幕

2019-06-16 11:05

跟著米奇扮幽靈！東京迪士尼「萬聖節」9月10日登場 必看「詭祕盛典」表演秀

2019-06-22 17:59

暑假來去沖繩+石垣島自助遊！交通、景點、美食、WiFi懶人包

2019-06-09 09:00

行家才知道！ 東京不吃不可「最強醬油拉麵」６選

2019-06-12 12:01

紅葉聖地健行！日本「涸沢＋上高地」氣勢恢宏的絕景

2019-06-07 09:00

我愛獨旅！一個人漫游京都的美好

2019-06-10 22:45

一招變可愛！ 札幌日農幫大根加Emoji　蘿蔔形狀太醜不再怕賣不出去

2019-06-10 12:02

大阪美食裝可愛！ ５家創意甜點變身成卡哇伊造型變得更美味了

2019-06-24 12:19

福岡MARK IS玩樂購！吃和牛、玩VR、逛100日圓店

2019-06-19 21:28

從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

2019-06-18 09:02

樂遊大邱 啃炸雞、汗蒸幕、瘋玩E-WORLD樂園

2019-06-19 10:01

讓我們一起前進東北！日本特搜宮城景點、美食大公開

2019-06-06 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top