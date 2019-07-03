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深海慘案：俄軍「特種潛艇」巴倫支海神秘起火14死

平價享受A5和牛！　東京上野超高CP值燒肉午餐－「房家」

2019-07-03 11:31窩日本

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

難得來了一趟日本，想必許多人想見識一下傳說中的，入口即化A5和牛的滋味吧? 然而除了A5和牛的高價讓人望之卻步之外，是不是真的合胃口也是未定之天，終究吾之蜜糖 彼之砒霜的可能性也不小。考量這兩個因素之後，房家的中午套餐或許是個很好的選擇．

日暮里的房家燒肉
日暮里的房家燒肉
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房家是起源於東京下町日暮里的一家連鎖店，成立已有二十年，但走的是穩扎穩打模式，目前分店僅東京的五家。房家號稱是整頭牛購入模式的元祖，在這樣的店家就有機會嘗到牛肉的各種稀少部位。雖是同一品牌，但五家分店風格些許不同，位於日暮里和上野的店，裝潢跟氣氛走的是平民路線，而日本橋的分店則裝潢及價位都稍高一個等級。有提供中午套餐的僅上野六丁目店日本橋店兩家。從菜單也可看出兩者的定位稍微不同，但相較敘敘苑等觀光客耳熟能詳的燒肉品牌，個人覺得房家的CP值要高上許多。

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上野店午餐價格從980元起跳 最貴含稅也只到2380日圓
上野店午餐價格從980元起跳 最貴含稅也只到2380日圓
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日本橋店的菜單則從1400元起跳 最貴至3500日圓
日本橋店的菜單則從1400元起跳 最貴至3500日圓
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這次來到的是上野六丁目店，從阿美橫丁走進去後，不到三分鐘就可以抵達，位置算是便利。來到店門口才發現前面已有兩組在排隊，但因為是周末，所以平日排隊的狀況應該不是太嚴重。另外有提供英文和中文的說明及菜單，所以不懂日文也可以安心點餐喔。

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等了大概十分鐘，服務生就來通知我們有空位了。入店之後才發現跟之前日本橋的氣氛相當不同，位置相對較小，以兩人桌為主，且一樓有一排是站位，專供單獨來店的客人不受打擾地享受一個人的烤肉。如果不願意在立食區用餐，可以跟服務生說，或者考慮到日本橋的分店。

立食區烤肉的感覺 牆上是可以單點的菜單
立食區烤肉的感覺 牆上是可以單點的菜單
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在選擇要國產牛套餐還是A5和牛套餐時掙扎了好久( 和牛和國產牛的差別見此篇) 終究國產牛的圖片看起來也很豪華啊 😀 而且差了800日圓呢

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最後果然還是在＂嚴選稀少部位＂這幾個字的影響下，腦波一弱，就選了最貴的A5和牛套餐了~

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套餐的一部分 特選薄燒和牛片
套餐的一部分 特選薄燒和牛片
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端上來之後，老實說有點小失望啊～因為沒有菜單圖片上的小標籤說明是甚麼部位，不過牛肉倒是厚度及油花都是上選，以這價格可以吃到這等級的牛肉，其實標籤這小事就拋到九霄雲外去了（其實沒標籤就沒標籤，也不知道在失望甚麼 😳 ）

看著那煙 感覺聞到香味了嗎?
看著那煙 感覺聞到香味了嗎?
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肉的品質果然對得起Ａ５和牛的名聲，肉汁飽滿，美麗的油花讓肉軟滑鮮嫩，而且脂肪油而不膩，是相當上品的味道。桌上有兩種泡菜可依喜好自由取食，在很多店泡菜都要另外收錢的現在，算是一項相當良心的服務。

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整體而言，用餐環境雖然稍嫌侷促，但也因為如此，價錢都反映到肉的品質上，適合注重CP值的人。但如果攜家帶眷（尤其有很小的小朋友時），或者想悠哉舒服的吃頓燒肉，日本橋店或者此篇所介紹其他店家會是較好的選擇喔。

日本橋店座位較寬敞 客人年齡層也較高一些
日本橋店座位較寬敞 客人年齡層也較高一些
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地址 東京都台東区上野6-6-6 小湊ビル 1・2F

店名 焼肉 房家 上野六丁目店

營業時間 【Lunch】

11:00～15:00(L.O14:30)

【Dinner】

（周一到周五）17:00～23:30(L.O23:00)

（周六周日假日）11:00～23:30(L.O23:00)

定休日 無

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和牛東京CP值

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