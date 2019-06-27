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讓你全年都沉醉在酸甜滋味中！東京草莓甜點專賣店 – 三軒茶屋いちびこ

2019-06-27 11:01窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本出產水果種類繁多，所以我們一年四季都可在這裡品嚐到各種鮮甜的水果，可惜的是每款水果當季期間短暫，時間一過就要捱上一年單思之苦了！像我這個草莓控，只好在冬春期間盡情開吃，然後引頸以待它們下年的再度回歸。幸而，近日三軒茶屋地區開設了一家草莓甜點專賣店，讓日本一眾草莓愛好者可以解解癮，隨時都可一嚐那酸甜滋味。

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“いちびこ”在三軒茶屋共有兩家店鋪，而這次我前往的是靠近車站的2號店。這家店在2018年8月才剛開幕，店面有著簡潔的設計，擺放了6張小桌子，所以內用的話可能需要稍等一下。不過輪替速度很快，大概5-10分鐘就能入座了，而當日所見也有不少人選擇外帶。

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2號店的菜單跟本店大致相同，但它的營業時間較長，設有早餐時段，提供配上自家製草莓果醬的吐司(這項只能在2號店品嚐到喔！)作為草莓甜點專賣店，所以基本只會找到草莓口味的甜點及飲料，這裡所使用的是宮城縣所產的ミガキイチゴ(MIGAKI-ICHIGO)，被稱為“能吃的寶石”，有著時尚設計的這個草莓品牌更拿過Good Design Award呢！

這裡的主打之一是草莓刨冰，早前連日本藝人松子Deluxe在節目來訪時也大讚。另外草莓冰沙也很受歡迎，當日就看到很多人在喝。

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店門擺放著明亮的蛋糕櫃，陳列多款甜點，像是草莓蛋糕、草莓泡芙、草莓布丁等等。每款小巧精緻，但價錢偏貴，小小的一塊蛋糕就要四百多日幣。這次我選擇了草莓蛋糕跟草莓牛奶刨冰跟朋友分享，入座不久蛋糕便馬上被送上來了。

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草莓蛋糕以海棉蛋糕夾著厚厚的果醬，表面抹上一層鮮奶油與放上一顆草莓。說真的，以一塊蛋糕來說，這並不算特別好吃。蛋糕不夠鬆軟、奶油份量太少也不太幼滑，吃起來像是在傳統麵包店買的古早味果醬三角蛋糕。不過草莓果醬還是值得一讚，味道非常濃厚而不會過甜，能感受到這是真材實料，加入了許多草莓所製作而成的。

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至於草莓牛奶刨冰，一大杯高聳如雪山，上桌時非常震撼(又是拍照的好時機囉！)。據店家所說，刨冰是混合冰跟冰凍草莓製作而成，雖然是採取傳統日式刨冰的碎冰口感，但削得非常輕盈幼細，可謂入口即化。換言之，它也很容易化掉，所以記得快點品嚐。不過即使化掉了，當成果汁品嚐也是不錯喔。

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刨冰上澆上草莓果醬，頂部則有生奶油、新鮮草莓與少許牛奶味的刨冰。果醬不負所望地為刨冰增添了濃厚的草莓味道，有著清爽的酸味，混合著生奶油的奶香，甜度適中。刨冰中央還隱藏著冰凍草莓果肉，所以可好好享受到最後。

另外給大家一個溫馨提示，就是刨冰很容易倒下來！這次我才吃了幾口，頂部就很悲劇的像雪崩一樣倒下來了！後來也看到店員在旁邊上桌時，同樣不小心的把它弄倒了，場面非常狼狽。所以大家在品嚐時記得要“溫柔”的對待它喔～

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這次的草莓蛋糕確實讓我有點小失望，幸好刨冰成功挽回了一點分數。這裡的草莓果醬比較出色，或許點選吐司及司康餅等搭配會更美味(鄰座的司康餅味道超香！)。如果你對草莓的愛沒那麼深，這裡的CP值就不算那麼高了。但如果是重度草莓愛好者，想要一解草莓癮，這裡可能是不錯的選擇！

店舖資訊

地址 東京都世田谷区太子堂4‐18‐1 エコービル 1F

店名 Ichibiko いちびこ

交通簡介: 田園都市線／世田谷線三軒茶屋駅 北出口 徒歩3分

營業時間 7:00～22:00

定休日 不定休　周末營業

官網 https://ichibiko.net/

窩日本推薦閱讀：(東京)自由之丘人氣甜點美食９選推薦~~悠哉漫步私家散策地圖　

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刨冰蛋糕果醬

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