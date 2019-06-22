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公投法修法：公投不綁大選，就是民主送終嗎？

在新開幕「茶」主題旅宿裡的日本茶文化五感體驗

2019-06-22 12:47Japan Walker

近年日本吹起將茶結合旅宿的熱潮，將日本茶文化結合現代設計、融入生活， 讓「茶」不再僅有傳統艱澀的印象，入住享受茶香之夜、親身感受茶藝美學。

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★hotel zen tokyo

日本茶文化起源於鎌倉時代，禪僧從中國帶回茶葉後，飲茶漸漸發展為茶禪合一的文化活動，爾後茶道宗師千利休不僅確立了日本茶道精神「一期一會」，還設計出小巧且擁有侘寂之美的茶室，奠定了日本茶道的美學。2019年2月於人形町開幕的hotel zen tokyo，將千利休於16世紀後半建立的茶室「妙喜庵」重新詮釋並結合現代膠囊旅宿，創造了日本首間「可住宿的茶室」。

以打造「都市中的山居」 為目標，館內除了膠囊外也有寬敞客房等 5 種房型， 皆有...
以打造「都市中的山居」 為目標，館內除了膠囊外也有寬敞客房等 5 種房型， 皆有日本畫裝飾，素雅空間讓人沈澱心靈。
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價格親民的茶禪風膠囊旅宿，與茶室同樣需壓低身體入室，房內高度比一般膠囊高上許多。
價格親民的茶禪風膠囊旅宿，與茶室同樣需壓低身體入室，房內高度比一般膠囊高上許多。
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地下1樓的複合式設施，中午為和風咖啡廳，晚上則為酒吧，提供日本酒美酒。
地下1樓的複合式設施，中午為和風咖啡廳，晚上則為酒吧，提供日本酒美酒。
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【店家資訊】

地址：東京都中央区日本橋人形町 1-5-8 　

電話：+81-3-6667-0317 　

Check in16：00

Check out10：00


★Hotel 1899 Tokyo

1899年創業的老舖旅館「龍名館」，在事隔百年後再度於東京新橋虎之門創立全新旅宿，以茶為主題，打造出「現代感的茶屋」。館內客房皆以傳統茶屋為概念，共有4種設計房型，皆為雙人房。房內仿緣廊的窗台設計、茶筅造型的照明燈飾等，完美將茶與現代設計融合，讓人彷彿走入了茶屋般，能親身感受日本茶的現代美學。1樓還有餐廳提供各式茶飲、茶料理及茶甜點等，全方位打造出茶主題的時尚空間。

以茶屋為主題的客房皆備有品茶的空間。旅宿位置便利，距羽田機場僅需20分鐘車程。
以茶屋為主題的客房皆備有品茶的空間。旅宿位置便利，距羽田機場僅需20分鐘車程。
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房內會準備4種當日推薦的「1899」品牌日本茶及茶組，讓旅客享受正統日本茶的美味...
房內會準備4種當日推薦的「1899」品牌日本茶及茶組，讓旅客享受正統日本茶的美味。
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以茶室為設計的櫃台，設計精緻，還能看到煮茶的釡鍋。
以茶室為設計的櫃台，設計精緻，還能看到煮茶的釡鍋。
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【店家資訊】

地址：東京都港区新橋 6-4-1 　

電話：+81-3-3432-1899 　

Check in15：00

Check out12：00 　


★季楽 京都　本町

以茶為主題、採整棟租借的京町家「季 楽 京都 本町」就位於三十三間堂附近。以京都宇治茶名產地和束町為設計主軸，1樓臥室仿造和束町的石寺打造枯山水庭園，2樓則以茶室為概念設計，並將中央地板以透明玻璃打造，可清楚欣賞1樓庭園，是京都唯一可從上方俯瞰的庭園。屋內還有以茶農茶箱改造的茶台、製作蓋茶使用的遮光照明器等獨特茶主題傢俱。庭院有露天浴池，能享受京都的愜意茶香時光。

1樓臥室的床就置於枯山水庭園中，大膽創新的設計帶來獨特的日式旅宿體驗。
1樓臥室的床就置於枯山水庭園中，大膽創新的設計帶來獨特的日式旅宿體驗。
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庭院中的典雅露天浴池能邊泡湯邊欣賞屋外的四季美景。
庭院中的典雅露天浴池能邊泡湯邊欣賞屋外的四季美景。
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2樓能邊享用和束町的宇治抹茶，邊透過玻璃地板欣賞枯山水庭園。
2樓能邊享用和束町的宇治抹茶，邊透過玻璃地板欣賞枯山水庭園。
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【店家資訊】

地址：京都府京都市東山区本町 5 丁目 187-1 　

電話：+81-75-253-6776 　

Check in15：00

Check out11：00


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京都東京旅館

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