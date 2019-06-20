親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遊日情報誌
北海道+東北
東京／關東
中部
京阪神／近畿
中國+四國+九州
沖繩
韓國
關西地區
關東地區

uMedia／告別的年代…今天say goodbye 天母麥當勞最後一瞥

東京三層樓三種用途的獨棟質感私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2019-06-20 10:04窩日本

【撰文:Jane/ 窩日本】

MEALS ARE DELIGHTFUL於2018 年初由愛知的人氣品牌MARUMITSU POTERIE企劃，選址在代代木推出東京第一間直營店。一樓【DISHES】為餐具販售、二樓【Meals】是用餐空間、三樓的【食事研究所】則是定期會舉辦料理教室或相關講座的空間。

分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-一到三樓分別是不同主題用途的空間

分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-外國風的外觀讓少女們忍不住駐足

分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-一樓【DISHES】門口的可愛地磚

【DISHES】主要是販售MARUMITSU POTERIE旗下的人氣器皿品牌－studio m’及sobokai的餐具器皿。店內有超過1500種大大小小的餐具，可以根據季節或節慶提供不同的餐桌器皿，從器皿保養到擺盤搭配，店員都能提供專業的建議。希望通過餐具為日常餐桌注入一股活力，讓用餐變的更有趣。

MEALS ARE DELIGHTFUL-【DISHES】換一張桌布就能為餐桌帶...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【DISHES】換一張桌布就能為餐桌帶來不一樣的明亮氛圍
分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-【DISHEDS】貼心提醒你是時候該準...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【DISHEDS】貼心提醒你是時候該準備某個人的生日禮物了(笑)
分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-【DISHES】店內所有器皿都夾著小小...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【DISHES】店內所有器皿都夾著小小的紙條，寫著一道菜名。
分享

店內復古歐風的質感擺設，視覺上讓顧客連結到自家餐桌形象。所有器皿都貼上小小的紙條，寫著一道菜名，為你暗示這道菜被端上桌的場景。選擇障礙是不可避免的，這時建議深吸一口氣，先冷靜往樓上咖啡廳走，等等就會知道為甚麼了~

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】one soup &th...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】one soup &three指的是三菜一湯
分享

【Meals】二樓Meals的門牌或是地磚，底下都寫了一行one soup &three，指的是三菜一湯。店內堅持使用當令食材來研發菜單，每個月定期推出兩款餐點。內容除了主菜及當季炊飯外，還會有三道時令配菜及特製湯品，並附上手工冰淇淋

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】店內舒適氛圍
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】店內舒適氛圍
分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】開放式廚房讓你的嗅覺與聽...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】開放式廚房讓你的嗅覺與聽覺同步更新料理進度
分享

二樓咖啡廳裝潢風格與樓下一致，同樣是復古歐風，但更多了一股說不上來的溫度。店員沒有距離的親切招呼，開放式廚房的配置，加上料理過程的聲響與香味，如果閉上眼睛就像是平常在家，等著媽媽從廚房端出美味佳餚，難怪親切感油然而生。

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】二月菜單，Meal B:...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】二月菜單，Meal B:『自家製茄汁干貝花椰菜可樂餅』、『時雨煮牛蒡炊飯』、『茼蒿味噌湯佐山藥泥』、『手工莓果冰淇淋』
分享

分享
分享

二月菜單，Meal B:『自家製茄汁干貝花椰菜可樂餅』、『時雨煮牛蒡炊飯』、『茼蒿味噌湯佐山藥泥』、『手工莓果冰淇淋』

香酥不油膩的可樂餅茄汁內餡非常下飯，但偏偏炊飯單吃就十分美味，讓人很煩惱到底要一起吃還是分開吃(笑)。味噌湯配上山藥泥攪拌後咕嚕嚕吞下，滑順口感很療癒。超討喜的莓果冰淇淋無可挑剔~

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】三月菜單，Meal A:...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】三月菜單，Meal A:『漢堡排佐白醬春野菜』、『春高麗菜生薑炊飯』、『煸炒芹菜味噌湯』、『手工甘酒冰淇淋』
分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】附餐的『手工甘酒冰淇淋』
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】附餐的『手工甘酒冰淇淋』
分享

三月菜單，Meal A:『漢堡排佐白醬春野菜』、『春高麗菜生薑炊飯』、『煸炒芹菜味噌湯』、『手工甘酒冰淇淋』

白醬加了白味噌提味，在視覺上可以看到超多春天蔬菜塊增添口感，不過份的調味更能嘗到漢堡排肉汁的鮮美原味。熬過寒冬的春高麗菜口感清甜，做漬菜當然好吃，沒想到居然出現在炊飯裡，很讓人驚喜。新鮮春高麗菜再拌入一點點姜的香氣，讓炊飯好吃又解膩。

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】三月菜單，Meal B:...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】三月菜單，Meal B:『炸竹筴魚佐自家製甘夏橘塔塔醬』、『紅蘿蔔雞鬆炊飯』、『土當歸味噌湯』、『手工甘酒冰淇淋』
分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】『炸竹筴魚佐自家製甘夏橘...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】『炸竹筴魚佐自家製甘夏橘塔塔醬』加入柑橘清爽香氣的塔塔醬讓人吃得一滴不剩
分享

三月菜單，Meal B:『炸竹筴魚佐自家製甘夏橘塔塔醬』、『紅蘿蔔雞鬆炊飯』、『土當歸味噌湯』、『手工甘酒冰淇淋』

竹筴魚表面炸得酥脆不油膩，單吃就很香!但一定要加入甘夏橘汁特製的塔塔醬，甘橘類特有的酸甜清爽配上讓塔塔醬被吃得一滴不剩。當季鮮甜的食材加上充滿巧思的烹調，讓挑食抗拒紅蘿蔔、洋蔥、甜椒的朋友當天居然吃光光所有餐點!!

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】柑橘巧克力點綴的『卡士達...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】柑橘巧克力點綴的『卡士達布丁』
分享

另外Meals的甜點也是不能錯過，不只拍起來可愛，味道也很優秀。周末下午兩點以後，店裡清一色的都是手機拍不停的少女們。店內招牌甜點是堅持現點現做的『鐵鍋鬆餅配萊姆酒奶油』及柑橘巧克力點綴的『卡士達布丁』。

個人不愛軟綿綿沒骨氣的布丁，Meals的卡士達布丁口感剛剛好。濃濃的雞蛋味，配上不過苦的焦糖醬，沒幾口就吃光光。

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】『覆盆子檸檬周年慶派』(...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】『覆盆子檸檬周年慶派』(2019年3月31日前期間限定)
分享

Meals偶爾會有期間限定的隱藏甜點，像是這款『覆盆子檸檬周年慶派』(2019年3月31日前期間限定)。覆盆子的酸甜口感配上檸檬蛋黃醬，一點點的巧克力增添風味，酥脆塔皮上抹上些許的奶油增加濕潤口感。最後點綴粉嫩可愛的覆盆子蛋白酥，春天感滿點的配色不多拍幾張怎麼行!

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】餐巾紙上繪有店鋪地圖的小...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】餐巾紙上繪有店鋪地圖的小巧思
分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】連餐巾紙內面都不放過的小...
MEALS ARE DELIGHTFUL-【Meals】連餐巾紙內面都不放過的小細節
分享

這裡沒有甚麼稀有高級的食材，可樂餅或是漢堡排聽起來也都是日本家庭常出現的菜色。但一入口就會知道，端上來的每盤菜都下了功夫。也許是漢堡排加了牛蒡增加口感，炊飯裡加了新鮮清甜的高麗菜或紅蘿蔔丁增加清爽感，味增湯裡加了山藥泥不只口感健康也升級，又或者是各種漬菜的恰到好處的調味。平常自己下廚的人一定懂這些小細節有多麻煩(笑)。

分享

MEALS ARE DELIGHTFUL-【DISHES】定期變更店內擺設帶來鮮明的季節感。

分享

在二樓Meals所有盛裝餐點的器皿，實際在一樓DISHES都買的到。進駐台北南山微風百貨的『小器』也有引進他們家品牌的餐具喔~推薦先上樓用餐，實際看過器皿被使用的狀態應該會更有靈感，要帶哪些孩子回去妝點自家的餐桌~

店舖資訊

地址 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目17-5

店名 MEALS ARE DELIGHTFUL（ミールズアーディライトフル）

交通簡介: 千代田線「代々木公園駅」 徒步八分鐘

小田急小田原線「代々木八幡駅」 徒步八分鐘

營業時間 一樓【DISHES】11:00〜20:00/

二樓【MEALS】11:30-18:30（LO:18:00）

定休日 週三

官網 http://www.marumitsu.jp/m_a_d/meals

窩日本推薦閱讀：(東京)自由之丘人氣甜點美食９選推薦~~悠哉漫步私家散策地圖　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰淇淋漢堡甜點

窩日本

長住日本的在地人，為你提供最新的日本情報！在地人才知道的隱藏景點、不能錯過的打卡熱點、不知道就吃虧了的各式快訊、還有東京已吃一萬餐以上、美食控社長的私房分享，超用心超豐富內容讓我們陪你一起窩日本～

WEB：窩日本Wow-Japan.com ｜ FB：窩日本Wow-Japan

相關新聞

開幕第一晚！ 入住日本第一家無印良品旅店　帶你一窺所有驚喜 (MUJI HOTEL GINZA)

2019-06-18 12:02

7 公尺高的HELLO KITTY相迎！東京首間「三麗鷗直營路面店」開幕

2019-06-16 11:05

內行人瑋恩带逛東京！古著、美妝、潮流選物店 光這5家就夠讓你買到破產

2019-06-15 16:30

在東京南青山美食激戰區 吃正統江戶前壽司竟不到兩千日幣！

2019-06-13 11:05

行家才知道！ 東京不吃不可「最強醬油拉麵」６選

2019-06-12 12:01

「Tiffany日本首間咖啡廳」全新概念店打造獨特風格高調進駐原宿

2019-06-10 08:00

東京近郊－與姊妹淘一起來葉山來個輕旅行吧

2019-06-06 09:57

東京最不一樣的水族館！如夢似幻的聲光演出－Aqua Park品川(夜晚篇)

2019-06-05 11:05

東京參訪！搬遷前的「築地市場」鮪魚拍賣盛況

2019-06-01 11:20

鎌倉江之電終點站小田急電鐵「藤澤站共構商場」新誕生

2019-06-01 09:00

高貴不貴！ 東京正統江戶前壽司店三選 不到台幣1000元就能嚐

2019-05-30 10:02

戰國古城小田原之旅　必吃關東煮、超好拍高規格藝術殿堂一次採點！

2019-05-27 15:34

講到鎌倉你還在灌籃高手平交道嗎？達人級「裏鎌倉」才是旅遊夯點

2019-05-26 22:00

鐵道迷必訪聖地！大人小孩都能輕鬆愛上「大宮鐵道博物館」

2019-05-24 11:04

大人小孩都會滿意的東京「台場」必去觀光景點精選！

2019-05-22 10:54

東京離島旅遊：大島（泉津樹切&波浮港&筆島）

2019-05-22 08:00

橫濱話題名店！連在地人都激推掛保證的的口袋名單

2019-05-21 21:00

來東京不只有東京鐵塔！東京近郊景點大推薦

2019-05-19 11:00

雜貨控及甜點控別錯過！日本貴婦最愛的東京自由之丘一日散策

2019-05-16 12:02

IG隱藏版手作限量甜點！藏身東京住宅區的文青咖啡廳－NORIZ COFFEE

2019-05-15 11:01

東京自由之丘「UCC拿鐵專賣店」 超過70種客製化拿鐵任意搭配

2019-05-13 13:22

漫步到「三浦半島」吃澎湃海鮮！神奈川南端的海濱度假風情

2019-05-12 11:00

東京法式吐司名店４選　來嚐一嚐香甜鬆軟的黃金磚吧！

2019-05-09 12:30

淺草超人氣「味噌湯專門店」旅遊中熱騰騰的早餐選擇

2019-05-08 09:00

吉卜力展「言葉の魔法展」到東京啦！經典動畫魅力快來朝聖

2019-04-30 22:00

文具控、雜貨控舉手！逛到腳軟失心瘋的東京「銀座 LoFt旗艦店」

2019-04-25 10:00

內行人才知道、藏身神樂坂巷弄內的 東京極上現做甜點 Atelier Kohta

2019-04-24 10:06

東京「中目黑星巴克」咖啡的主題遊樂園　隈研吾X星巴克X超美櫻花絕景

2019-04-18 10:04

東京不吃不可／每日限定60份的超厚三層鬆餅　gram cafe & pancake

2019-04-11 10:05

跟著「嚕嚕米主題樂園」埼玉開幕，走入北歐繪本世界

2019-04-08 10:00

可愛雜貨超好買！東京６間可愛又平價「百元商店」推薦

2019-04-05 09:00

旅宿紀錄／蒲田“九小時”酒店膠囊睡眠艙 小資一族別錯過

2019-04-03 21:51

【懶人包】東京近郊「輕井澤」交通、景點介紹

2019-03-31 11:28

逛膩中華街了嗎？ 在地人帶你一天走遍「橫濱」浪漫景點！

2019-03-29 10:26

拉麵與起司的完美協奏曲！東京別具一格的獨特拉麵體驗 – Due Italian

2019-03-27 11:58

東京甜點吃不停！ ６間打卡拍照人氣滿滿的幸福甜食

2019-03-26 10:54

巧克力控怎能錯過！隱身東京住宅區的淺草人氣巧克力專賣店 Dandelion Chocolate

2019-03-21 10:41

東京賞櫻規劃最後衝刺！ 在地人嚴選９處不可錯過賞櫻名所

2019-03-19 18:10

一人旅不孤單！就算一個人在東京旅行 也能大快朵頤享受美味啦

2019-03-19 08:00
看更多

熱門文章

日本新潟6強地震 有海嘯風險

2019-06-18 21:41

日本旅遊如何挑鮮奶 盒頂有玄機「長知識了」

2019-06-17 09:50

日本新瀉6.8強震 觀光局：尚無台灣旅客通報受傷受困

2019-06-18 22:50

沖繩自駕好去處 7個超好玩新景點！

2019-06-19 09:00

直飛青森！奧入瀨溪流+青森屋 兩個星野一趟摘集

2019-06-15 11:01

開幕第一晚！ 入住日本第一家無印良品旅店　帶你一窺所有驚喜 (MUJI HOTEL GINZA)

2019-06-18 12:02

行家才知道！ 東京不吃不可「最強醬油拉麵」６選

2019-06-12 12:01

透明獨木舟、浮潛一次玩！ 沖繩水上活動推薦12選

2019-06-13 09:03

日本超紅烤番薯貓老闆 被死纏爛打終於現出本尊了

2019-06-11 13:01

在東京南青山美食激戰區 吃正統江戶前壽司竟不到兩千日幣！

2019-06-13 11:05

一招變可愛！ 札幌日農幫大根加Emoji　蘿蔔形狀太醜不再怕賣不出去

2019-06-10 12:02

從天滿站出發，體驗大阪最長商店街「天神橋筋商店」的在地美食文化

2019-06-18 09:02

內行人瑋恩带逛東京！古著、美妝、潮流選物店 光這5家就夠讓你買到破產

2019-06-15 16:30

7 公尺高的HELLO KITTY相迎！東京首間「三麗鷗直營路面店」開幕

2019-06-16 11:05

一場城市巡禮！　旭川OMO7 融入地方風情

2019-06-14 13:10

我愛獨旅！一個人漫游京都的美好

2019-06-10 22:45

樂遊大邱 啃炸雞、汗蒸幕、瘋玩E-WORLD樂園

2019-06-19 10:01

暑假來去沖繩+石垣島自助遊！交通、景點、美食、WiFi懶人包

2019-06-09 09:00

最浪漫的求脫單方法！穿著浴衣去日本冰川神社「結緣風鈴祭」，尋找今夏美麗邂逅

2019-06-11 16:56

日本旅遊上網吃到飽再推優惠 一天不到百元超划算

2019-06-09 17:00

揭秘！福岡旅遊必去景點Top10　好吃好玩全都這裡

2019-06-06 11:22

與好友共遊 日本3城市受台旅客青睞

2019-06-16 19:16

江戶輝煌至今的三越百貨！鮮少人知道三越與百貨公司的關係

2019-06-09 08:00

福岡MARK IS玩樂購！吃和牛、玩VR、逛100日圓店

2019-06-19 21:28

東京三層樓三種用途的獨棟質感私房咖啡廳－MEALS ARE DELIGHTFUL

2019-06-20 10:04

「Tiffany日本首間咖啡廳」全新概念店打造獨特風格高調進駐原宿

2019-06-10 08:00

G20在大阪！環球影城6／1要檢查旅客行李、置物櫃暫停使用

2019-05-29 22:11

首爾必逛！韓國東大門逛街地圖總整理

2019-06-10 11:02

「沖繩北部」景點推薦10選！必玩必吃私房景點、美食清單

2019-05-23 10:04

大阪美食打卡點：草莓可麗餅、猴子咖哩飯！６家必訪的超夯網美店

2019-06-08 08:00

讓我們一起前進東北！日本特搜宮城景點、美食大公開

2019-06-06 16:49

厭倦大城市的擁擠？踏上「日本京都丹後地區」來場意外的小旅行吧！

2019-05-27 20:06

1人34萬！「144人搶1個位置」的奢華列車「瑞風號」登台　限量30席

2019-05-21 18:24

日本鳥取縣「柯南小鎮」 快來柯南博物館一起尋找真相吧！

2019-05-29 11:02

東京近郊－與姊妹淘一起來葉山來個輕旅行吧

2019-06-06 09:57

高貴不貴！ 東京正統江戶前壽司店三選 不到台幣1000元就能嚐

2019-05-30 10:02

道地的民泊住宿！至京都郊外「周山」享受宿主的細膩招待

2019-06-07 08:00

東京最不一樣的水族館！如夢似幻的聲光演出－Aqua Park品川(夜晚篇)

2019-06-05 11:05

紅葉聖地健行！日本「涸沢＋上高地」氣勢恢宏的絕景

2019-06-07 09:00

開車環島沖繩「久米島」彷彿來到台灣鄉下

2019-06-11 22:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top