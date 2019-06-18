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開幕第一晚！ 入住日本第一家無印良品旅店　帶你一窺所有驚喜 (MUJI HOTEL GINZA)

2019-06-18 12:02窩日本

【撰文:麥大/ 窩日本】

自從日本無印良品宣布要在東京開發MUJI HOTEL – 無印旅店日本一號店計劃後，就一直引起關注。

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繼中國深圳以及北京之後，位於日本東京銀座並木通り上的無印旅店日本一號店，在萬眾期待下終於在2019年4月4號於新開幕日本MUJI複合式旗艦館的6樓-10樓正式營運。

官網並且早於3月就對外宣傳3月20日開始開放訂房，麥大一發現毫不猶豫馬上訂了開幕第一晚。

除了Type A為單人房以外，其餘房型都是雙人房及家庭房設計。而房費也從單人房的14900円，到雙人房27900円～29900円。另有3人以上家庭房設計，房費從35900~65900円不等。最大的Type I房型有52平方米，雖然索費不貲，但在銀座一町目精華地段此寬敞空間仍屬難得。

更值得一提的是，部分雙人房僅有個位數房數（如type B與type G僅4間），甚至全棟僅一間(若type H)！想要嘗試這種可遇不可求的房型，要碰碰運氣！

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來談談飯店吧～

飯店的接待大廳在6樓，並結合了與當地職人以及定期講座媒合的”MUJI Atelier”。同時也有日本第一家的”MUJI LOUNGE”酒吧。供應room guest早餐的”WA restaurant”及休憩的”MUJI library”都集中此處，展現出與一般商務旅店截然不同的人文氣息。

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這次在check in時，還有兩個小紀念品：分別是桌邊的包包掛鉤（印象中這應該是台灣人的發明及專利）、以及一張附上飯店周邊所有重要地標以及商業設施的貼心小地圖…..還有哨子….(??😂😂)。

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這次訂到的房型是type c房型。

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客房內不意外的全都無印化。😂😂

從家具到小家電，無一不是出自MUJI。

但更值得一提的是，看似狹長的空間設計，實際的空間感意外的寬敞！

而且大部分的電子設備，都集中於房內的平板自動化無線操作。

包括了房內照明模式的調整，分為0-4五個等級，以及比照我待過部分五星級飯店內備有的遙控遮陽簾。

更貼心的是遮陽簾還設有定時控制！😲😲

到了早晨預計起床的時間，遮陽簾緩緩展開陽光灑進來…..會是最舒心的喚醒旅魂模式…🙂

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因為房內有MUJI 擴香器，飯店人員在check-in的時候還會詢問要利用哪種精油，有薄荷以及薰衣草可選。

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浴室也十分寬敞，所有的飯店備品都非常齊全！

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更值得一提的是睡衣非常舒適、合身，棉質厚實的飯店拖鞋質感甚至勝過都內其他五星酒店！

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隔天的早餐也相當舒心。

因為只開放給room guest使用，所以早些下來入席都可以坐在窗邊的位子。

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這幾天天氣不錯，清晨的陽光灑在餐桌上，搭配無印一貫的木質調簡約風格，還沒用餐人就已經顯得精神氣爽了。

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1800円/人的早餐，表現中規中矩，應有盡有，對於這次完整的無印旅店體驗，雖沒有加分但也絕對不是一個扣分的項目。

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夜晚的「MUJI Lounge」，供應各式季節調酒，還有無印自品牌清酒，價位公道合理，營業到午夜2點～當個睡前酒再適合不過～🍷

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還是有些美中不足的地方。

因為旅店的開幕與銀座旗艦館的開幕同是一天，若沒有先上網確認過旅店的單獨通道，一開始跟著人潮進出對於提著行李的旅人來說不甚方便。

飯店人手明顯不足，剛入住的時候也沒有人員領著進房介紹飯店設施，對於許多很特別的功能以及飯店的特色，都必須由房客自己慢慢發覺。但換個角度而言這也是另外一個有趣發覺驚喜的過程。

飯店在大樓後側有獨立的大門/通道，過了午夜，當旗艦大樓關門以後，住客就由這裡進出，也是非常方便！

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許多網友看了網站的圖片都說房間過於狹小、房價似乎偏高。

實際入住後的感想，由於這次開幕選在熱門的櫻花季節，同時所在的位置附近距離銀座熱鬧的區域以及地鐵站都是舉步可至的距離，甚至到有樂町以及日比谷也都方便，以如此的地理位置以及交通條件，以及空間寬敞還有新穎的飯店設備以及設施，我覺得這個價位非常合理！

之後如果在旅遊旺季能夠順利訂到，我認為他會是我在東京中央區的住宿首選！👍🏻👍🏻

窩日本推薦閱讀：河口湖星野富士奢華露營風Glamping旅宿體驗分享！河口湖畔盡享無敵富士山景！　

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