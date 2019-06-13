在東京南青山美食激戰區 吃正統江戶前壽司竟不到兩千日幣！

【撰文:Amao/ 窩日本】

說起南青山，熟悉日本一些的人腦海裡一定會有高級、時尚、經典摩登、昂貴 等等的印象。

除此以外，南青山還是各種美食的激戰區，高級日本料理的代表之一、壽司當然在這裡也戰得天昏地暗。

硝煙瀰漫中，分享給大家一家好吃不貴，氛圍一流的道地握壽司店。

前幾天和朋友去造訪了，到現在都感動滿滿。

分享 facebook

店名叫鮨いっ誠

雖然晚上是正統的江戶前壽司店，價格至少八九千日幣起跳，但中午卻提供非常平易近人的午間套餐

竹 1,000(日幣 以下同)

匠 1,500

二段散壽司 1,500

特選 2,500

入口是這樣的，白色暖簾、木質基調、清灰石階，整個感覺高雅清爽乾淨衛生(壽司店靈魂)

鮨いっ誠 高雅清爽的入口 分享 facebook

進入店內。臨街有個小小庭院，兩旁立有鐵製行燈，裡面擺有長凳，客滿時可供客人坐下等候。拾階而行不多久就是一扇厚實的大木門。打開門就是內店呈L形的櫃檯座由兩塊完整的木曾檜組合而成。(聽說用完整的木頭是高級壽司店的標準配備)。

另有一個和室小房間可供帶小朋友的家庭使用。

分享 facebook 分享 facebook

為了有海膽吃，我義無反顧的選了最貴的特選套餐(2500日幣)，朋友選了匠(1500日幣)，個人覺得cp值最高。

不過如果你也愛海膽滑膩香濃的口感，當我沒說，請和我一樣“奢華”這一回！

特選共8貫+一盤鐵火卷壽司

內容依次為:

鮪魚中腹 (中トロ)

分享 facebook

肥美而不膩，油脂的香氣充盈口中，適度的微酸增添了味道的深度，擔得起開頭這一局!!

鯛魚昆布締

分享 facebook

Q彈清爽，若隱若現有昆布鮮香

蜆貝三葉湯(柚子)

分享 facebook

吃了開頭兩貫之後，來口熱湯緩緩。

這個真的美味！料亭的味道也不過如此吧。高雅鮮純的湯裡偶爾拂來柚子獨有的香味，畫龍點睛之筆

墨魚

分享 facebook

因為墨魚夠新鮮，所以相當彈牙滋味清甜。

扇貝

分享 facebook

毫無任何腥氣非常鮮甜，但忍不住想多說一句：要不要這麼秀氣(真的有點小啊)

青花魚(鯖)

分享 facebook

青花魚因為鮮度掉的很快，因此多半以烤或醋漬的吃法為主流，做成壽司的吃法並不常見。

剛入口時其實有點怕會有發光魚常見的魚腥味，但細細咀嚼卻發現完全沒有，而且油脂相當豐富，帶有類似鮪魚腹的香氣與甜味。絕好的一貫!!

白煮車蝦

分享 facebook

新鮮車蝦的彈口、蝦類特有的甜味，相信不用我多描述大家都懂(笑)

直火炙烤穴子魚

分享 facebook

這個我喜歡，香！看著師傅在自己的面前邊烤邊細緻地翻面，味道是會自己加分的。

穴子魚肉鬆軟輕盈，表皮因為碳烤而微酥帶焦香，有深度的醬汁再將整體味道往上提升一階，好!!

鐵火卷

分享 facebook

鮪魚赤身做的餡，好吃但看到鐵火捲的出現，就知道這餐快收尾了….

海膽和鮭魚卵

分享 facebook

我的最愛！海膽！看那顏色看那形狀你會知道它有多纖細多美味嗎。拈一瓣入舌尖輕輕一抿就不見了，只留下濃厚的甘甜和淡淡的海味，和鮭魚卵的口感相得益彰。

吃完鐵火卷，喝了一口熱茶，享受一下吃完舒服的一餐後的餘韻。

整體而言，雖然沒有頂級昂貴的食材，但看得出師傅的功夫非常細膩且扎實。平心而論，1500日幣的匠套餐與2500日幣的特選套餐，內容上差異其實並不大，反而匠套餐的份量還稍多一點(多了一貫握壽司)。因此若重視CP值的朋友可選擇匠套餐，跟我一樣喜愛海膽的朋友則可選擇特選套餐。不過能夠在青山吃到比迴轉壽司還便宜的正統壽司，不管哪組套餐都值回票價啊~~

店舖資訊

地址東京都港区北青山3-12-7 1F

店名 鮨 いっ誠（スシ イッセイ）

交通簡介: 東京Metro半蔵門線「表参道駅」B2出口徒歩3分

營業時間 11:30～14:00(L.O)

17:30～22:30(L.O)

定休日 周一

窩日本推薦閱讀： 東京超高CP值正統江戶前壽司店必吃三選!台幣1000元以內就嚐的到!

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」