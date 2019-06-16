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7 公尺高的HELLO KITTY相迎！東京首間「三麗鷗直營路面店」開幕

2019-06-16 11:05Japan Walker

風靡世界的人氣角色HELLO KITTY，現身東京最受旅客歡迎的淺草街道！2層樓高的店舖外觀就是高7公尺、寬5公尺的巨大HELLO KITTY，入口處則是可愛的蘋果造型，店舖本身就是熱門的打卡熱點，相當醒目。

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★Sanrio Gift Gate 浅草店

風靡世界的人氣角色HELLO KITTY，現身東京最受旅客歡迎的淺草街道！4／27，三麗鷗在淺草最熱鬧的Orange通上，開設了東京第1間直營路面店「Sanrio Gift Gate 浅 草店」，2層樓高的店舖外觀就是高7公尺、寬5公尺的巨大HELLO KITTY，入口處則是可愛的蘋果造型，店舖本身就是熱門的打卡熱點，相當醒目。穿過蘋果造型的入口，1樓店內也是以蘋果為主題，除了店舖設計處處以蘋果為造型外，也販售多樣淺草店限定的蘋果HELLO KITTY商品，每一樣都設計精緻，粉嫩空間絕對讓粉絲愛不釋手。2樓則是以日式和風X三麗鷗角色為主題的「HELLO KITTY Japan」，以和風、祭典為主提供多樣的獨特商品，並且還有結合3D投影技術的獨家動畫，以及與淺草代表性老舖「舟和」等名店合作的美味伴手禮，不管是不是三麗鷗迷，都能滿足。

超巨大的HELLO KITTY手捧著可愛蘋果，整間店舖就是超人氣的打卡熱點。
超巨大的HELLO KITTY手捧著可愛蘋果，整間店舖就是超人氣的打卡熱點。
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店內的裝飾也都充滿巧思，令人會心一笑。
店內的裝飾也都充滿巧思，令人會心一笑。
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三麗鷗角色一同打造的人力車拍照區，以日式和風為主題，相當符合淺草的氛圍。
三麗鷗角色一同打造的人力車拍照區，以日式和風為主題，相當符合淺草的氛圍。
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結合3D投影技術、淺草街景，還有草莓國王登場的獨家動畫也能在此觀賞。
結合3D投影技術、淺草街景，還有草莓國王登場的獨家動畫也能在此觀賞。
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淺草店限定的獨家商品，HELLO KITTY捧著蘋果的模樣相當討喜，從小手帕、布...
淺草店限定的獨家商品，HELLO KITTY捧著蘋果的模樣相當討喜，從小手帕、布偶、原子筆到吊飾應有盡有。
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與淺草著名老舖舟和合作推出的「金黃色芋金貨三麗鷗脆片」等都是別處買不到的人氣伴手...
與淺草著名老舖舟和合作推出的「金黃色芋金貨三麗鷗脆片」等都是別處買不到的人氣伴手禮（限量販售）。
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以日本傳統祭典必備、帶來好運的「熊手」為造型特製的卡片，巧妙融入傳統文化。
以日本傳統祭典必備、帶來好運的「熊手」為造型特製的卡片，巧妙融入傳統文化。
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