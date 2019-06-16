7 公尺高的HELLO KITTY相迎！東京首間「三麗鷗直營路面店」開幕
風靡世界的人氣角色HELLO KITTY，現身東京最受旅客歡迎的淺草街道！2層樓高的店舖外觀就是高7公尺、寬5公尺的巨大HELLO KITTY，入口處則是可愛的蘋果造型，店舖本身就是熱門的打卡熱點，相當醒目。
★Sanrio Gift Gate 浅草店
風靡世界的人氣角色HELLO KITTY，現身東京最受旅客歡迎的淺草街道！4／27，三麗鷗在淺草最熱鬧的Orange通上，開設了東京第1間直營路面店「Sanrio Gift Gate 浅 草店」，2層樓高的店舖外觀就是高7公尺、寬5公尺的巨大HELLO KITTY，入口處則是可愛的蘋果造型，店舖本身就是熱門的打卡熱點，相當醒目。穿過蘋果造型的入口，1樓店內也是以蘋果為主題，除了店舖設計處處以蘋果為造型外，也販售多樣淺草店限定的蘋果HELLO KITTY商品，每一樣都設計精緻，粉嫩空間絕對讓粉絲愛不釋手。2樓則是以日式和風X三麗鷗角色為主題的「HELLO KITTY Japan」，以和風、祭典為主提供多樣的獨特商品，並且還有結合3D投影技術的獨家動畫，以及與淺草代表性老舖「舟和」等名店合作的美味伴手禮，不管是不是三麗鷗迷，都能滿足。
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