江戶輝煌至今的三越百貨！鮮少人知道三越與百貨公司的關係

凌凌壹＠ReadyGo

台灣目前最大的百貨公司說是新光三越應該不為過，是1989年，新光集團與日本三越百貨集資後的名稱。三越百貨的本舖位在日本橋，江戶時期以和服店起家，以現金交易改變了當時習慣以賒帳做生意的模式，由於縫補衣服不易，後期開始販售部分布料供客人自行在家修補，生意越發興隆，爾後發展製傘生意，是江戶第一家提供高達1500把傘免費借用的商行。

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日本橋三越靠近地下街入口處，以玻璃櫃擺設著江戶時期這裡繁華的樣貌。江戶是日本封建統治最後一個時代，歷時兩百餘年，由德川家統帥。後期最有名的便是新撰組，由浪人志士集結進而成為正式保護幕府的武士組織，歷史上褒貶不一，由歷史故事延伸出的影視動漫，倒是無意之間令數百年後的東京與那個動盪的年代無意間持續產生連結，『薄櫻鬼』、『新撰組鎮魂歌』也是根據部分史實衍伸出來的作品，既然談到這裡就不得不提劍心，只是拔刀齋出現是明治維新初期，與保護幕府而存在的新撰組處於敵對的關係，有興趣可以找來研究讀讀看，在這之中經歷過無數動盪與傳說，仍持續穩定發展的，便是三越百貨。

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百貨公司對台灣人而言是每逢假日或購買重要禮品時會前往的商場，但在日本人的生活之中，百貨公司與在地周遭居民生活密不可分，尤其是地下街，那簡直是主婦與美食愛好者的天堂。*有時候一間位於B1美食街的炸肉丸，可能就是食品部部長在某個巷弄間發現的百年老店，經過千請求萬拜託後才獲得允許在百貨公司開設分店，目的便是讓周遭居民可以更便利且快速的品嚐美味。這一點當然三越也不例外。

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自1904年正式發表『百貨公司宣言』之後，三越營運至今不僅是其本身建築特別具有歷史價值，三越自身對於文化保存及推廣同樣不遺餘力。1927年在三越開始營運的劇場，與藝術展覽在同一層，劇場本身可以吞吐將近500名觀眾，內部設計與英國的The Majesty`s Theather有異曲同工之妙。

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來訪三越的這一天剛好遇上草間彌生的畫展、奧黛麗赫本的展覽，其中草間彌生大師的畫作有一幅竟高達日幣七億，周遭沒有任何保護措施，這是我這一輩子第一次跟七億如此接近。

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除了致力推廣日本文化，三越正中間矗立著一尊天女雕刻（まごころ magokoro：意指『真心』）的木雕作品。高約五層樓，於1960年由佐藤大師以五百年老木耗時十年而成，是三越以誠心待客的象徵。

站在這裡，天空飄著細雨。門口的工作人員不停為顧客遞上傘套與親切問好，百年的日本橋三越，在這個時代也默默繼續以真心溫暖每一位造訪的顧客，並持續為了文化延續而努力著。

下次來東京，不妨前來見見從江戶輝煌至今的三越百貨，體驗它不同與其他百貨公司的氛圍。

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