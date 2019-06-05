東京最不一樣的水族館！如夢似幻的聲光演出－Aqua Park品川(夜晚篇)

【撰文:三倍速牛丼/ 窩日本】

「品川水族館」位於東京都港區品川大飯店之內，不同於以往的水族館體驗，這裡主打透過「音．光．影像」與大海的交互融合，搭配上季節與主題性的檔期點綴，將普通水族館搖身一變晉升為室內光影娛樂設施，不但為日本東京的熱門親子景點，同時也是日本情侶熱門的約會聖地之一！

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而如果說白天的品川水族館，是充滿熱情活力與生命朝氣的太陽系的話，那夜晚的品川水族館就是帶來沉穩與寧靜的海洋銀河系！在昏暗的燈光、優美的音樂以及光影的交錯演出之下，夜間的水族館更能促進情侶之間的情感升溫，對於親子而言也能靜下心來，好好觀察夜間的海洋生物習性與生態，如此燈光美氣氛佳的寓教於樂場所，只有在夜間的品川水族館才能感受到。

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進入館內後，為了加強象徵迎賓的特質，入口處採用大型燈光投影到整面水族牆上，無不使每位踏入此處的遊客驚呼連連，光是入口處就足以讓你躊躇不前爭相拍照！而作為一個熱門的親子景點，只要穿越歡迎區域之後，進入「神秘廣場」映入眼簾的就是由數十種生物所組成的海洋旋轉木馬，無論是精力充沛的小朋友或是保有赤子之心的大人們，都可以來體驗一下這項設施！在眾多的海洋生物之中，今晚你打算跟誰做朋友呢？

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別急別急！在繼續出發前，不要忘記來張紀念性的合照，這是由館方免費提供給旅客的服務喔！如果你對小張的照片不過癮，也可以加價選購大張的照片幫你的回憶升值，趕快來挑選自己的海底小夥伴並和他們在海中來張合照吧！

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緊接著就是來到「珊瑚咖啡吧」，在牆面上的是由數十種海葵與珊瑚交織而成的生態景觀水族箱，而不單單是水族箱，乃至地板、柱子、牆壁以及天花板都能看到館方巧思的光影藝術設計。尤其是空間感十足的場域設置，即便是在室內也不會給人很大的壓迫感，旁邊的咖啡吧也提供些許點心和飲料供遊客購買，如果你感到疲憊的話不妨就在這個空間休憩一下，欣賞珊瑚們演出的表演吧！

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離開上一區，我們來到館內一樓的重頭戲「水母優游區」，在音樂與燈光的催化之下，時而狂歡時而飄逸的水母群，為顧客們獻上最誠摯的視覺饗宴！館方也巧妙的利用鏡子與光影的相輔相成，將整個空間感大幅延伸，彷彿連自己都像水母一般，不知不覺就會使人著迷，沉浸在魔幻的大海當中，。

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搭乘綿延的手扶梯來到二樓，品川水族館的派對之夜才正要拉開序幕！「小小樂園」以及「神奇通道」裡，是大家最熟悉不過的水族館面貌以及海底隧道。夜幕低垂，館內照明已隨時間調整為夜晚模式，相較於白天五彩繽紛的熱鬧感，在深邃藍調夜晚下呈現出來的水族館，反而帶出一股典雅寧靜的氛圍。而各式大小魚類也因應生理時鐘的變化，由夜行性魚類交接換班，讓大家可以細細觀察與品嚐不同的生態樣貌。附帶一提，館內的招牌生物是「鋸鰩」以及「蝠鱝」唷！你能順利找出他們在哪裡嗎？

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接著我們就抵達「生命博物館」感受生命的奧妙與奇跡，標本透過特殊染劑的點綴，進而呈現出另一種嶄新的生命型態，對於觀察與學習而言也更加方便。穿越此區，便進入了濃縮全球雨林景觀的「海洋叢林」，在夜晚微弱的燈光下，透過玻璃觀察各種大型小型雨林類生物的同時，也添加些許神秘與危險的氛圍，就彷彿置身在夜晚的叢林中探險！

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不知道各位有沒有在叢林裡面找到高人氣的「水豚」阿，後面就讓我們來到經常人潮爆滿的「狂野小路」！但不要被他的名稱嚇到了，這裡人潮滿滿的原因反而是因為充滿了各種可愛生物唷，例如大家耳熟能詳的海洋明星「企鵝、海豹以及水獺」，如果運氣不錯的話，還可以在夜晚觀察到他們的可愛睡相呢！

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最後終於到了今日的重頭戲「表演劇場」，這裡有著最不容易也最不能錯過的「精彩海豚秀」。品川水族館除了以室內光影水族藝術聞名之外，另一項著名的特點就是日夜主題分明的海豚表演了！不同於白天充滿熱情並積極與觀眾互動的歡樂表演形式，晚上則是注重視覺和聽覺的饗宴，海豚的花式特技、馴獸師的合作演出以及夜間限定的光雕投影秀，無不讓現場的觀眾驚嘆連連！而在360度的環繞劇場之下，無論你從哪個角度都可以欣賞到精彩的表演內容，但千萬不要認為晚上就可以掉以輕心比較晚來卡位喔，晚上的海豚表演秀可是比白天還要更熱門呢！小編為了得到理想的攝影位置每次都提前半小時就來卡位了呢～

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看了照片的你，是不是覺得蠢蠢欲動想要馬上來現場體驗啊！但來之前別忘了先查一下官網的表演時間，晚上的海豚秀分別是 7:00 P.M. / 5:30 P.M. / 8:30 P.M.，趕快把品川水族館放入你的口袋名單，來場特別的夜間之旅吧！

最後離開前，別忘了來「AQUA SHOP LUCE」找找最有紀念價值的商品！店內的裝潢感覺就如同漫步在大海中一般，不但能夠被各式海洋生物環繞還能從各種擬水草和珊瑚礁群當中尋寶，而店內商品容琳瑯滿目除了普通的文具、玩具以及玩偶之外，店內還有各種手工風的鑰匙圈以及吊飾等等商品陳列。其中最有特色的莫過於明星「鋸鰩」和「蝠鱝」以及各式精心設計過的和菓子辦手禮了！

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如果你真的很喜歡「Maxell Aqua Park 品川」的話，不妨買張水族館年票吧。只要1.9張門票的價格，就可以在一年中無限進出水族館，除此之外在館內的各式飲食或是購物消費都有折扣優惠喔！對於會隨著季節或活動變換主題的「Maxell Aqua Park 品川」而言，絕對相當超值又划算的！

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店舖資訊

地址 108-8611 東京都港區高輪4-10-30 （品川王子大飯店內）

店名 Maxell Aqua Park 品川

交通簡介: 新幹線、JR線、京急線品川站（高輪口）步行約3分鐘

營業時間 10:00 A.M.-10:00 P.M. (最終入場時間 9:00 P.M.)

*特殊節日與寒假期間請詳官網

定休日 全年無休

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