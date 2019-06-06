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東京近郊－與姊妹淘一起來葉山來個輕旅行吧

2019-06-06 09:57窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

還記得上次分享位在在神奈川縣的「三浦半島」嗎？今天又要來與大家分享東京近郊一日遊的新景點嘍！那就是：「葉山」。

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葉山在哪裡？

葉山同樣位在神奈川縣，上頭為鐮倉．江之島、下方為三浦半島地區，從品川站搭乘京急電車約1小時左右的車程即可抵達，與三浦地區一樣是個依靠相模灣、有多個海岸的海港小鎮。

葉山女子旅套票（葉山女子旅きっぷ）

京急電鐵的「葉山女子旅套票」（葉山女子旅きっぷ），可以在京急線各站的自動售票機購買，於2015年開賣以來，特別受到情侶與女性朋友們的喜愛。

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套票內容：

A券：電車來回乘車券、葉山當地公車無限搭乘

B券：任選餐券

C券：任選伴手禮券

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套票金額：品川站出發3000日幣、橫濱站出發為2800日幣

販賣地點：京急線各站（泉岳寺站、羽田機場國際線航站樓、羽田機場國内線航站樓、新逗子站除外）

適用對象：所有人皆適用 ※並非只限女性使用。

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一日遊行程分享

從品川出發使用A券交通券搭乘京急本線快特（三崎口行），在「金澤八景站」轉搭京急逗子線（新逗子行）即可到達葉山的「新逗子站」，從新逗子站開始也可以使用A券交通券無限搭乘葉山市區指定區間的公車。

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抵達新逗子站後從南口出站於1號或2號公車站搭乘公車開始一日遊行程吧！

2號公車站的「逗11」、「逗12」公車行徑葉山海岸周邊，周邊多個海岸景點都能輕鬆前往，公車的搭乘方式為「後門上車、前門下車」，上車後不需取票或使用交通卡，只要在下車時出示「葉山女子旅套票」中的A券給司機看就可以了！

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第1站：前往「海人市場」享用美味日式定食午餐

抵達葉山後第一站先來去吃午餐填飽肚子吧！B券的餐券有許多合作店家可以選擇，既然來到日本就選擇了這間可以品嚐美味生魚片海鮮的「海人市場」！純樸溫暖的食堂提供新鮮的當地漁產料理，以及日式小菜定食，可以兌換的餐點有生魚片定食、每日定食、鮪魚定食等等，另外還有一杯免費飲品，而且酒類也包含哦！炎熱的海邊就是要先乾一杯。

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交通：新逗子站南口1號巴士站搭乘巴士於「向原站」下車，餐廳位在巴士站對面

餐卷兌換時間：11:30～14:00、17:00～21:00

休日：不定休

地址：神奈川県三浦郡葉山町堀内1815

※其他合作店家請參考官網，從官網也能查詢每間店鋪的人潮：

https://www.keikyu.co.jp/information/otoku/otoku_hayamagirl/restaurant.html

第2站：一色海岸、葉山潮騷公園しおさい

搭乘公車至「一色海岸站」或「葉山站」便能抵達「一色海岸」，這裡的海水浴場安全性及自然環境評比極佳，也被選為日本海水浴場88選之一，因為海浪相當的平穩，夏天親子旅遊前來戲水也很推薦！

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地址：神奈川県三浦郡葉山町一色2

葉山潮騷公園是葉山御用邸付属的公園，位在皇室別居旁，大正天皇在此休養、度過餘生，而昭和天皇也在此承襲皇位，因此這裡也被稱作是昭和發祥之地。公園內蓋有一座噴井瀑布，園內還設有博物館可以欣賞到昭和天皇生前在相模灣研究海洋生物的遺跡與照片。

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地址：神奈川県三浦郡葉山町一色2123

門票：300日幣、中小學生150日幣

交通：搭乘公車至「一色海岸站」或「葉山站」

官網：http://www.town.hayama.lg.jp/tanoshimu/shisetsu/siosai.html

第3站：到森戶神社祈求好姻緣！

森戸神社於800年前由一位日本著名的武士「源頼朝」所建造，每個季節會舉辦各種神事活動，像是祈求海上安全及漁獲豐收的「潮神樂奉納」、鎌倉時代舉辦的弓儀式「三三九手挾式」等等，另外這裡也是間有名的祈求戀愛運很靈驗的神社哦！

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這裡也有跟川越冰川神社一樣的釣魚運勢簽紙，不過一次為500日幣，比川越神社來得貴。

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地址：神奈川県三浦郡葉山町堀内21025

官網：http://www.moritojinja.jp/

在森戶神社後方還有個「森戶海岸」，據傳先走過「MISOGI橋(みそぎ橋)」並往森戶大神明的方向前進，這樣便可以去掉身上的晦氣，如果有什麼煩惱不順的事情，就欣賞著美麗的海岸邊忘掉一切吧！森戶海岸擁有葉山最大的沙灘，天氣好時還可以眺望「江之島」與「富士山」等美景。

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遠處淡淡的山大家知道是什麼嗎？沒錯！就是富士山哦🗻

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在森戶海岸旁還有特別的景點那就是「漂浮的無人島：名島」、「海上鳥居」與「燈塔」，這座鳥居大約建立於840年前源頼朝時期，屬於森戶神社的所有物；一旁的燈塔為葉山燈塔，別名裕次郎燈打，是為了紀念已故演員石原裕次郎氏三周年所設立。

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第4站：來份下午茶休息一下吧：ミサキドーナツ （MISAKI DONUTS）甜甜圈

下午累了來吃份甜點休息一下吧！這次的C券伴手禮券我們選擇了品嚐美味的甜甜圈：「Misaki Donuts」，Misaki在Tabelog的評分高達3.5分，兌換卷可以免費任選三個當日提供的甜甜圈口味，而且還可以得到一個實用的托特包！不止在葉山，MISAKI甜甜圈在鐮倉、港南台也都設有分店。

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ミサキドーナツ 逗子店 （MISAKI DONUTS）

交通：新逗子站南口徒步2分鐘

營業時間：10:00～18:00

地址：神奈川県逗子市逗子6-5-1

C卷想兌換甜點的話還有知名的布丁名店「MARLOWE」以及蛋糕名店「LA MAREE DE CHAYA」。MARLOWE可以從10種以上的布丁中任選一個，外加一個葉山小蛋糕（葉山ボーロ）； LA MAREE DE CHAYA是葉山老字號日影茶屋甜點，可以從招牌的天鵝泡芙與限量蛋糕中任選三樣蛋糕，不過只限外帶無法內用哦。

※除了甜點也能兌換體驗其他伴手禮，詳細請參考官網：

https://www.keikyu.co.jp/information/otoku/otoku_hayamagirl/gift.html

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第5站：葉山碼頭（葉山マリーナ）

在這裡可以體驗搭乘渡輪遊覽相模灣，透過葉山女子旅套票，45分鐘的渡輪行程船票還能折價1080日幣（原價3240→2160日幣）。碼頭旁的小型商場內有咖啡廳、餐廳、服飾雜貨品牌可以購物。

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在這裡停泊的漁船也是拍照打卡的絕佳景點！

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地址：神奈川県三浦郡葉山町堀内50−2

官網：http://www.hayamamarina.com/

出國旅遊想要遠離都市喧鬧的塵囂、遠離人群，那就安排一趟葉山之旅吧！沿路的海岸線、舒適平穩的海浪、微風徐徐的吹來，多麼的悠閒與愜意，想休息的話就進到一間咖啡廳小店靜靜看著海岸邊品嚐美味的甜點與咖啡，想體驗不一樣的東京旅遊氛圍的話，葉山絕對是值得推薦的好去處。

窩日本推薦閱讀：河口湖自由行！從交通介紹到10大精選景點推薦～來河口湖看美麗的富士山吧　

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甜點公園蛋糕

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