東京參訪！搬遷前的「築地市場」鮪魚拍賣盛況

凌凌壹＠ReadyGo

距今已有八十幾年歷史的築地市場，從江戶時期便是江戶主要的海鮮市集。隨著時代變遷，築地市場逐漸變成全日本，甚至是全世界的部分供應來源，排水系統及腹地已不敷使用，因此自2018年10月之後，築地市場將全面搬遷至豐洲，除了原本的海鮮集散中心之外，增加了蔬果、特地為了觀光民眾設置的美食及觀賞拍賣的天橋區域，徹底分隔商家與觀光客的活動空間，不僅全面提升了安全性，觀光客更可以就近品嚐來自全日本的新鮮海產，一舉兩得。

然而，2018年的1月，我有幸前往築地市場搬遷前，參觀喧鬧近百年的繁盛交易過程。1月的冬日氣溫冷冽，凌晨三點往市場出發，街上三兩燈火閃爍，這個城市仍在沈睡。距離下榻飯店車程約20分鐘，巴士在路邊停靠下來，導遊指示我們向前走，排成好整理的一條直線，就在這個時候往左一轉，燈光與人聲一同鼎沸起來，築地市場到了。

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從入口一踏入市場腹地，便是一個你閃我躲，注意來車的混亂場面。地面溼滑，有些地方有點泥濘，運貨車伸長著兩根鐵叉由漁師或商家快速來去，過於慌亂的過程之中導致照片模糊，無法好好停下來對焦。

市場中間有好幾條通道，漁獲由柱子處向外延伸，仔細一看所有漁獲不僅來自東京灣，更來自全日本所有盛產海鮮的地區，而標價或高或低的絕大部分漁獲都已標示售出，海鮮的市場從城市還沒醒來就已戰火連綿。

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穿越對於觀光客來說十分危險、對商家而言白眼滿天的交易區域，來到上層辦公室層穿戴觀光客專屬的反光背心、選用合腳的雨鞋以及配戴導覽解說的耳機。

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導覽耳機其實在喧鬧的市集之中起不了太大作用，周遭車水馬龍、來自四面八方的聲響蓋過解說，聽不明白的地方只好上網搜尋解答，自由腦補或是即興想像。今天鮪魚拍賣的時間是五點半，尚未入場之前，導覽人員帶著我們在市場內逛了好大一圈，並且解說哪些海產現在正是美味的季節，一邊說明一邊露出疲憊的神情，也難怪他會累，現在時間才來到凌晨四點。

繞著繞著導覽人員說築地市場有著夜晚與白天交界時最美的景色，就在頂樓停車場可以瞧見。

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據悉天亮時在這裡可以看見太陽從城市線上緩緩升起，現在仍是築地的夜未央，只能瞥見東京鐵塔的影子。

『時間差不多了唷！』

導覽杯杯透過耳機提醒我們該往鮪魚拍賣場移動。盯著燈火通明已然出神的我精神一振，造訪築地便是為此而來。

拍賣開始之前，鮪魚在地上排成一列，從尾巴切下來的剖面是為了讓商家確認肉質及新鮮度的方法，尾巴插在嘴裡，這是為了讓商家在下標前先確認自己心中的目標，拍賣完成後便一同讓戴著自己店名帽子的商家帶走，絕不浪費任何一個部位。

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場中排列著冷凍與早上現補上岸，還有養殖的大尾鮪魚，當然隨著鮮度、重量及產地不同，價錢大相徑庭。當天因為太過集中拍攝照片，忘記問這樣一尾大概價值多少台幣，不過通常這樣的拍賣市場只提供給築地最大的七家批發商進行拍賣，再由批發商批貨給高達一千多間的中間商。每個月的批發量超過一千多噸，數量相當驚人。

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數分鐘後，混亂的鮪魚拍賣開始，觀光客們像鴨子般被趕進一處狹窄而細長的走道空間，周遭氛圍與空氣像颱風眼來襲一般突然寂靜下來，就在這個時候，隨著主持者一聲宏量卻不知道哪一國的鮪魚語言，商家們此起彼落、有一搭沒一搭地舉起手來表示出價，整個市場被極為獨特又奇怪的節奏佔據，而這之中，我竟沒有任何一個字聽得出任何端倪。

五分鐘過去，拍賣嘎然而止，觀光客魚貫而散。剛剛發生的叫賣聲像是一首詭異的鮪魚歌曲唱畢，市場回到它先前引擎人聲鼎沸的樣子。

築地市場參觀到此告一段落，我卻莫名覺得有點感動。我方才歷經的不但是一場在市場裡百人參與的鮪魚音樂會，更參與了長久以來漁師文化發展的一小部分，這是一場充滿動能的文化經歷，真的十分特別。

＊分享築地市場近距離的鮪魚拍賣實況已是2018年9月底。豐洲市場即將於10月18日啟用，屆時如此真實而靠近的拍賣現場將只能在天橋上有距離得體驗。我很有幸在市場搬遷之前得以前往參觀，築地市場即將步入歷史，開啟新的一頁。

感謝從凌開始提供文章

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