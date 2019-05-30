高貴不貴！ 東京正統江戶前壽司店三選 不到台幣1000元就能嚐

【撰文:麥大/ 窩日本】

在東京吃過了拉麵、豬排飯、迴轉壽司還有各式排隊甜點…

終究，你/妳還是要嚐過江戶前壽司的。🍣🍣

今天麥大就要放個東京都江戶前壽司的毒~

以為在東京吃江戶前壽司就要荷包大失血?

跟著麥大推薦的壽司地圖~保證不踩雷!而且絕對是最省荷包的美味驚喜!

浜松町 すし宮葉

如果到東京想嚐江戶前壽司，擔心預算不夠或經驗不足，那就嘗試 すし宮葉 吧，絕對錯不了。

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可以想像在東京都內，不到台幣900元的江戶前壽司料亭體驗！根本是迴轉壽司的消費 ，江戶前壽司的頂級體驗，怎能不推薦!

すし処宮葉 位於東京灣邊舊城區 – 竹芝，浜松町一帶，一般觀光客鮮至，是當地大人氣、強調極佳CP值的江戶前壽司屋。

價位有 5000円、甚至 3000円！的course供選擇，因此熱門異常！一般僅接受一個月前的月初訂位。

這樣的價位光是在台前近距離欣賞大將的功夫就值回票價！

而2000円價差，差了一貫大腹、一貫海膽、以及收尾的鮪魚海苔卷，其實升級到5000円稱得上值得。

師傅上壽司的順序比較不同於傳統，在簡單的漬物開胃後就是中腹與大腹，接著是真鮪三連發的第三貫漬鮪魚赤身，都是屬於口味重、油脂豐富的魚料，頗出乎意料。

以中腹握開場 足見誠意 分享 facebook

大腹握 分享 facebook

真鮪三連發 漬鮪魚握 分享 facebook

接著口味轉變為白肉魚 鰆魚、花枝、貝肉，之後是鰹魚與鮭魚卵軍艦，再收以馬糞海膽，最後以穴子與鮪魚海苔卷結束這回合。

這個價位也能嚐到馬糞海膽 分享 facebook

穴子握擔任收尾要角之一 分享 facebook

甜點是地瓜jelly，味道十分討喜。

整體而言，醋飯與魚料搭配適中，調味也到位，以這價位嚐到10+1貫壽司幾乎無法挑剔。

即使是3000円也有8+1貫，而且嚐得到中腹，實在是令人驚艷。

店舖資訊

地址 東京都港区浜松町2-11-8

店名 すし処 宮葉

交通簡介: 浜松町駅（金杉橋口）徒歩3分。

都営浅草線大門駅徒歩5分。

營業時間 [周一到周五] 11:30～13:00(L.O) 17:00～21:00(L.O)

[周六] 11:30～13:00(L.O) 17:00～20:00(L.O)

定休日 周日 國定假日

六本木 すし通

在六本木的すし通也許不是近期訪過最美味，也並非摘星壽司屋。但絕對可以收進物超所值口袋名單TOP3。

來自台灣的麥大對すし通的認識來自台北江戶前壽司前輩級名店 野壽司。

大將 藤永大介離開野壽司返回日本自立門戶的第一家店便是すし通。

在六本木開業，吸引許多從前駐台日籍經理人及喜好旅日老饕的回訪～人氣不墜。

雖然隨著藤永さん的離開另起爐灶而話題稍弱，但午間的超值套餐絕對吸引人～

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2017年初訪中午仍有超值午間套餐，僅消日幣5000円，入口即化的中腹肉、亮到發光的馬糞海膽握、考驗技術的蟹肉握……琳瑯滿目，味蕾轟炸。

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中腹握

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馬糞海膽握

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午間套餐少見的蟹肉握

雖然有聞5000円午間套餐已經取消，但是仍見到當地老饕分享，似乎持續供應中，有興趣的朋友不妨訂位時詢問一下！

無論任何季節，供應超值午餐的すし通，的的確確是個充滿驚喜的味蕾饗宴。

店舖資訊

地址 東京都港区西麻布3-1-15 B1F

店名 江戸前鮓 すし通

交通簡介: 六本木駅1c出口徒歩8分

營業時間 【中午】予約可能時間：11:30～12:30

【晚上】予約可能時間：18:00～22:30

定休日 週日 國定假日

日本橋 鰤門

除了築地，東京中央區一直是高級江戶前壽司屋的高密集區。

但誰說在日本橋、銀座就嚐不到超值正統江戶前壽司！

這天下塌日本橋文華東方酒店，無奈飯店裡的壽司屋 – そら已經閉店，就近到了COREDO裏大人氣壽司店 – 鮨鰤門 試試。

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午餐只消3800円（税抜），以まぐろ赤身開場，接著生蠔與亮皮魚登場，隨之而上的小鰶與大腹讓人已經讓人覺得超值，醃漬鮪魚與いくら小缽飯更添飽足，最後收以あなご(穴子魚)、玉子燒滿足結束這回合….

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前菜就大方上了生蠔

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充滿誠意的大腹握

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江戶前不可少的小鰶握

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處理得宜到位的漬鮪魚握

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鮭魚卵小缽丼

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接近尾聲很有誠意的再上穴子握

清爽青蔥味增湯下肚，再以熱茶配上黑糖葛切。

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葛切配上熱茶完美了這一餐

含稅不過台幣1100元…這餐還能不完美嗎….😌😌

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店舖資訊

地址 東京都中央区日本橋室町2-2-1 4F

店名 鰤門 日本橋

交通簡介: 地下鉄銀座線三越前駅 A6番出口直結

營業時間 週一到週五

11:00～15:00(L.O.14:30) 17:00～23:00(L.O.22:00)

六 日 假日

11:00～15:30(L.O.15:00) 17:00～23:00(L.O.21:00)

定休日 不定休 周末營業

再也找不到理由到了東京不去嚐嚐江戶前壽司了吧～

真的是用迴轉壽司的消費就可以嚐到的職人精神呀～

各位窩友務必把握機會親自造訪喔!

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