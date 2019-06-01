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普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

鎌倉江之電終點站小田急電鐵「藤澤站共構商場」新誕生

2019-06-01 09:00Japan Walker

鎌倉江之島電鐵，終點站一路延伸到藤澤站，匯集了小田急電鐵、江之電、JR等多條線路，3／22開設了全新商場「ODAKYU 湘南 GATE」，集結了眾多符合湘南調性的品牌、美食。

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★ODAKYU 湘南 GATE

深受台灣旅客喜愛的鎌倉江之島電鐵，終點站一路延伸到藤澤站，匯集了小田急電鐵、江之電、JR等多條線路，是深入湘南海岸，或前往橫濱的便利交通據點。小田急電鐵全面翻新了與藤澤站南口直通的小田急百貨公司，開設了全新商場「ODAKYU 湘南 GATE」，3／22開幕。以「My Favorite＆3rd.Place」為概念，集結了眾多符合湘南調性的品牌、美食。館內除了小田急百貨公司外，也規劃主題樓層，島根縣石見銀山的地域重生之代表品牌群言堂、提供超過600種義大利麵的JPASTA、米其林主廚開設的肉料理餐廳等多樣的店舖都進駐其中，從生活、雜貨到美食應有盡有，頂樓空間更規劃成運動場。2019年7月將在6樓開設藤澤南市民圖書館與市民畫廊，多樣的設施不論在地居民還是旅客都能盡興。

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「PRIMAL COLOR」販售來自神奈川的有機品牌OSAJI等多種日本國內外的有機化妝品。
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位於3樓的「SHONAN GATE KITCHEN」集結了以湘南在地食材為主的6間人氣 餐廳。
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來自巴黎的有機超市「Bio c' BON」，不但能買到來自日本各地的嚴選商品，也販售巴黎的人氣品項。
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來自島根縣的群言堂，結合在地物產，打造出風格獨到的服飾、雜貨，相當受 歡迎。
來自島根縣的群言堂，結合在地物產，打造出風格獨到的服飾、雜貨，相當受 歡迎。
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不含咖啡因的可愛「貓咖啡」，是販售多樣雜貨的「Marché de Bleuet plus」的人氣商品。
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