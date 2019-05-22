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周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

大人小孩都會滿意的東京「台場」必去觀光景點精選！

2019-05-22 10:54窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

台場是許多旅客愛到訪的地方，但數年前一遊卻覺得沒什麼特別，就是一些香港也耳熟能詳的店舖，留下不太好的印象。直至最近我在台場上班，慢慢開始熟悉這個地方後才發現原來這裡也有很多樂趣，十分值得花一天來好好遊覽。現在就來跟著我這個“台場人”用文字遊覽一遍台場景點吧！

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到台場主要有兩個方法，一個是用臨海高速鐵道的臨海線(りんかい線)，在東京電訊港站(東京テレポート)下車，由於部分班次跟JR埼京線接連，所以可從池袋、新宿、涉谷等地一線直通。

另一個方法是用單軌列車百合海鷗號(ゆりかもめ)，你可在新橋站換乘，若是早上剛好去新的豊洲市場參觀，就可以用百合海鷗號直接來到。請注意百合海鷗號分別有4個站(台場、台場海濱公園、青海、電信中心)位於台場觀光範圍內，視乎你的起點是那個地方而決定，而每個車站間也不過15-20分鐘步程，下文會詳細介紹。所以，雖然百合海鷗號有一日票(820日幣)讓你可一天內無限次任乘，但如果你的腳力夠好，或是想順道散散步欣賞景色的話，那就算不買一日票也沒關係，但如果帶著長輩小朋友的話，可以考慮購入一日票喔。

台場有四大商場 – DiverCity、Aqua City、DECKS、Venus Fort，每個各有特色，現在就來逐一介紹及其周邊景點！

DiverCity

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距離DiverCity最近的車站是臨海線東京電訊港站或是百合海鷗號台場站，大概走7分鐘就到。這個7層的商場內服飾以歐美品牌為主，例如平價的H&M、ZARA、Berska、較高檔次的Michael Kors、Kate Spade等等，不過也有旅客最愛的日本連鎖品牌Uniqlo與GU、Daiso、松本清、Bic camera等。

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碗跟照片都裝不下的金子半之助豪華天婦羅飯(笑)
碗跟照片都裝不下的金子半之助豪華天婦羅飯(笑)
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來到台場非常建議到這裡的美食街覓食。餐廳主要位於2樓及6樓，2樓有一個很大的美食廣場，有不少著名食肆，像是大名鼎鼎的天丼「金子半之助」、蛋包飯的「たいめんけん」、海鮮飯「築地虎杖」、還有鋪滿了烤牛肉的牛肉丼等美食；而6樓有麥當勞、吉野家等快餐店，還有常常在排隊的「串家物語」炸串吃到飽。DiverCity的餐廳價格較平實，可以吃的輕鬆又飽足。

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這裡也有一些娛樂設施，5樓有新開幕的VR機動遊戲「hexaRide」，也有給小孩子的知育遊戲中心「Little Planet × XFLAG」。如果一家大小到訪，各位太太們就可以安置好你的丈夫與小孩，然後瘋狂去購物囉(笑)

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DiverCity最有名的絕對是室外的獨角獸鋼彈像，一比一的尺寸，有18.7公尺高度，讓小孩子看到都會嘩一聲叫出來，即使不是動漫迷也想要拍照打卡留念！如果你本來就是粉絲的話，旁邊還有主題咖啡廳，7樓也有商店保證你滿載而歸！

Aqua City

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左邊是Aqua City，右邊是Decks

從DiverCity走過天橋與馬路，約5分鐘步程就是另一大商場Aqua City了！雖然這裡也連接台場海濱公園，但從百合海鷗號的台場站過去比較近，只需走約1分鐘。

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這個商場主要以購物和餐廳為主，特別多主題角色商店，一進去你馬上看到搶眼哥斯拉擺設，旁邊就是雞湯拉麵(新垣結衣代言的那個泡麵)的小雞主題商店。另外還有迪士尼商店跟可口可樂主題商店，適合各自的粉絲去朝聖。而服飾方面有Gap、PORTER、agnès b.等著名品牌。

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這裡餐廳數量蠻多的，例如有名的「eggs’n things」鬆餅(可參考文末單篇的詳細介紹)、「權八」居酒屋(追殺比爾的場景地)，也有連鎖店「和幸」炸豬排、「ポムの樹」蛋包飯。不少餐廳可以邊欣賞海景邊進餐，氣氛環境較好。

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東京拉麵國技館

另外這裡有個「東京拉麵國技館 舞」，集合來自日本全國各地的知名拉麵店，如札幌味噌拉麵「みその」、博多豚骨拉麵「だるま」、川越魚介沾麵「頑者NEXTLEVEL」，想要吃遍不同地方的特色拉麵再也不用東奔西走了！

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富士電視台

剛好夾在Aqua City與DiverCity之間就是富士電視台了！這裡有一些商店出售日劇與動漫商品，還有參觀區域擺放電視節目相關場景讓你可以拍拍照，適合日劇迷去朝聖！

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台場的自由女神像

就在Aqua City外面的台場海濱公園，你除了可以散散步眺望彩虹橋與海景外，還有一座旅客打卡熱點 – 自由女神像。這座迷你的雕像是由法國製造與贈送，象徵兩國的友誼，雖然沒有原版那麼宏偉，但也會讓你想要按下快門。

Decks

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從Aqua City你可以走到旁邊Decks商場，這裡距離百合海鷗號的台場海濱公園站只有2分鐘步程。雖然也有一些餐廳與美食，但這裡以娛樂為主，1樓有一家很大的遊戲中心Joypolis，你可以找到最新最有趣的日本電動遊戲。

杜莎蠟像館夫人
杜莎蠟像館夫人
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來源自LEGO LAND官方Facebook
來源自LEGO LAND官方Facebook
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在3樓有杜莎夫人蠟像館讓你可以跟栩栩如生的日本名人蠟像合照，還有讓小孩子瘋狂的LEGO LAND(樂高樂園)！這是一個室內遊樂場，包括滑梯、4D影院等，當然也可砌LEGO與欣賞由LEGO造成的擺設，適合較好動的孩子！

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Decks的娛樂設施可不只這樣，4樓的台場一丁目商店街充滿懷舊風情，你可以買到舊式日本零食(駄菓子)，在章魚燒博物館中一嚐來自大阪的章魚燒名店，如芋蛸、十八番。這裡還有一家小小的「鬼屋台場怪奇學校」，在綜藝節目常看到日本明星去玩然後嚇得大叫，個人覺得就是節目效果而已，只能嚇嚇小孩吧(笑)

Venus Fort

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DiverCity的另一端是Venus Fort，百合海鷗號的青海站跟這個商場直通。這裡最大特色是仿中世紀歐洲小鎮的裝潢，有著天空圖案的天花板與大型噴水池，有種優雅的氛圍。這裡的3樓有一些Outlet店，像是Levi’s、PUMA、BEAMS等等，想要撿便宜可以來看看！

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這個商場附近的娛樂設施較適合成年人，特別是情侶！首先是Toyota汽車的汽車主題樂園MEGA WEB，不只可看到從古董車、跑車到最新型號的大量汽車展示，還可即場試車在專用車道跑一圈(需要日本駕駛許可證或國際駕駛許可證)！如果沒有駕照或是小孩子也不要緊，你可以到RIDE STUDIO駕電動車體驗駕駛的滋味，那裡有中文教學保證你能學會。男孩來到這裡都特別興奮，捨不得離開！

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穿過這個汽車樂園會來到Teamlab美術館。這個超強藝術團隊相信不用我多介紹，館內很大而且每個展覽都超級夢幻！！女生們絕對會逛到不想離開，慢慢拍照的話可要花上你數個小時！也非常適合帶小朋友來親子同樂~~還沒去過的話，記得要預約門票參觀一下！

台場知名的摩天輪

而在Teamlab旁邊的就是日本情侶最愛的摩天輪了！這個摩天輪的收費是成人1000日幣、小孩500日幣。雖然東京很多地方都有摩天輪，但這個可以看到彩虹橋、東京鐵塔美麗的夜景，特別適合放到旅程最後一站！

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怎麼樣？台場是否有很多樂趣，很多地方可以逛呢？以上介紹的4個商場位置都算近，可以走過去，只不過從距離最遠的Decks走到Venus Fort可能要花20-30分鐘左右，要不要用百合海鷗線就隨你意願囉！要玩盡所有景點一天應該是不夠的，所以先選擇好最感興趣的，然後好好計劃吧！

窩日本推薦閱讀：(懶人包)河口湖自由行全攻略！從交通介紹到10大精選景點推薦～　

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拉麵東京公園

窩日本

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